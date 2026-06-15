Евро снова входит в зону повышенной турбулентности: что будет с валютой на этой неделе

На этой неделе будет несколько событий, которые очень серьезно повлияют на поведение пары доллар/евро в мире и валютный рынок Украины. Они также могут «взорвать» рынок золота и раскачать глобальный фондовый рынок. Расскажу об этом более подробно.

Среди знаковых мировых событий текущей недели я бы выделил следующие:

Из уже постоянных мировых новостных «хитов», которые в любой момент могут кардинально поменять ситуацию в мировой экономике, остаются события на Ближнем Востоке. Мир уже устал от подвешенной ситуации вокруг полной разблокировки Ормузского пролива и постепенно привыкает к жизни с высокими ценами на энергоносители, которые раскручивают инфляцию по всему миру, маячащей на горизонте рецессии и проблемам на рынке труда.

Заседание ФРС США 17-го июня. Небольшое снижение цен на нефть марки BRENT на прошлой неделе до $89−90 за баррель —это не тот уровень, который ожидает весь мир после завершения войны на Ближнем Востоке. Дорогие энергоносители и растущая инфляция уже «напугали» ЕЦБ, который в прошлую пятницу, 11 июня, уже повысил свои ставки на 0,25% годовых.

17 июня свое слово по этому же вопросу скажет ФРС США и ее новый глава Кевин Уорш. Пока рынок ставит на сохранение Федрезервом ставок на текущем уровне 3,5 — 3,75% годовых. Но дело в том, что ситуация в экономике явно требует политического решения: начинать ужесточение монетарной политики, как требует классическая экономическая наука в случае растущей инфляции (последние её показатели в Штатах уже составили 4,2%), либо временно отказаться от снижения ставок.

На Кевина Уорша давит президент США Дональд Трамп и требует снижения ставок, чтобы оживить экономику США. Хотя экономические показатели говорят, что этого делать нельзя. Так что первое заседание Федрезерва США под руководством нового главы станет тестом на независимость регулятора.

Более того, если ситуация не изменится и цены на нефть из-за войны на Ближнем Востоке останутся на высоких уровнях со всеми вытекающими последствиями, ФРС придется ставки повышать, и аналитики ожидают плавной корректировки ставок в сторону роста как минимум 1−2 раза к концу года — уже со следующего заседания Федрезерва 29 июля.

17 июня во время оглашения решения ФРС США будет озвучен и экономический прогноз видения американским регулятором ситуации в мире. И если что-то пойдет не так, ралли по паре евро/доллар, скачки цены золота и полный хаос на фондовом рынке будут гарантированы. Например, ФРС решит начать цикл повышения ставок на 0,25% уже сейчас, или Кевин Уорш проявит полную независимость и, чтобы жестко придавить инфляцию, поднимет процентные ставки сразу на 0,5% годовых, или примет еще более спорное решение и снизит их на 0,25%, как хотел Трамп.

А это значит, что все скачки по паре евро/доллар перед и во время оглашения решений ФРС будут немедленно менять курс евро в Украине. Таким образом, уже со вторника 16 июня и по четверг 18 июня, то есть до, во время и сразу после заседания, в первый день после него волатильность пары евро/доллар и евро в Украине будут гарантированы при любом решении Федрезерва.

Мой прогноз: ФРС США в это раз не рискнет «взрывать» рынки и сохранит свои ставки на текущем уровне.

По паре евро/доллар на период с 15 по 19 июня я прогнозирую коридор в пределах от 1,151 до 1,172 доллара за евро с постепенным ростом волатильности уже с 16 июня в размере ежедневных скачков пары в пределах «плюс-минус» 0,4−0,8 цента на евро. Для Украины это означает ежедневные колебания межбанка по евровалюте от 18 до 36 копеек на евро.

Поскольку для украинского межбанка это уже существенные скачки котировок евровалюты, это заставит и наличный рынок быстро реагировать на подобное поведение безналичной валюты как расширением спредов между покупкой и продажей по евро и доллару, так и частой сменой ценников обменников в течение дня, в зависимости от ситуации на торгах.

Из внутренних новостей наиболее важным для нашего финансового рынка станет заседание Правления Нацбанка по денежно-кредитной политике 18 июня. На 1 июня официальная инфляция в Украине в годовом исчислении снизилась до 8,2%. Так что у НБУ есть формальные причины для снижения учетной ставки с действующих сейчас 15% годовых до 14−14,5% годовых.

Но в условиях войны, дорогих энергоносителей и большого числа факторов, на которые Нацбанк не может влиять сугубо монетарными инструментами, снижать учетную ставку сейчас явно преждевременно.

Поэтому мой прогноз: НБУ пока оставит ее на том же уровне в 15% годовых. Но если регулятор все же решит ее изменить или во время пресс-конференции озвучит какие-нибудь новшества по денежно-кредитной политике, рынок немедленно отреагирует изменениями на валютном и ресурсном рынках. Пока же рынок закладывает в свои расчеты сохранение учетной ставки на действующем уровне в 15% годовых.

Период бюджетных расчетов у клиентов. На этой неделе все компании будут рассчитываться с бюджетом по налогам и сборам. До войны это всегда было позитивным периодом для гривны. Экспортеры активно продавали валютную выручку, чтобы рассчитаться с бюджетом, а у импортеров свободной гривны становилось меньше, так как они тоже платили налоги и это снижало их возможности по покупке валюты.

В настоящее время ситуация несколько изменилась и эта зависимость уже не настолько характерна. Но все равно период бюджетных проплат у клиентов — более комфортное время для нацвалюты на валютном межбанке.

Поведение населения по покупке/продаже валюты и снижение ЗВР. Психологически снижение резервов — плохая новость для гривны на валютном рынке. Но, с учетом поступления международной помощи и ее графика, пока такое снижение некритичное для валютного рынка Украины, и у НБУ есть все необходимые валютные ресурсы и механизмы, чтобы держать ситуацию под полным контролем.

А вот с населением сложнее. Традиционно граждане, как только начинаются скачки курса на межбанке, что передается и наличному рынку, начинают более активно скупать валюту. А разница между теми объемами валюты, которые граждане покупают и сдают, начинает расти. Так было и на прошлой неделе, когда на скачке курса доллара до 45 гривен и выше, и евро — к уровням свыше 52 гривен, население опять начало затариваться валютой. Это давит на все сегменты валютного рынка и работает против гривны.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты

Но Нацбанк активно продавал доллар на межбанке практически ежедневно и этими интервенциями постепенно «придавливал» потенциал роста курса. Как только котировки на межбанке начали стабилизироваться, рост ажиотажного спроса на валюту со стороны граждан стал спадать. Эта тенденция сохранится и на этой неделе.

Но для закрытия перекосов между спросом и предложением по безналичной валюте на межбанке Нацбанку придется практически ежедневно проводить интервенции по продаже доллара.

По моим расчетам, для поддержки курса гривны на валютном межбанке НБУ придется с 15 по 19 июня потратить из золотовалютных резервов от $690 млн до $870 млн. Ежедневные объемы операций на торгах, зарегистрированные по системе Блумберг, составят в этот период, по моему прогнозу, от $220 млн до $290 млн.

Прогноз курса доллара и евро на 15−19 июня

Межбанк

Коридор по паре евро/доллар на мировом валютном рынке может находиться в пределах 1,151−1,172 доллара за евро. Коридор безналичного доллара на торгах — от 44,45 до 45,20 гривен. За счет активных действий НБУ по сглаживанию скачков курса доллара и опосредованно евро, по моим расчетам, рабочий коридор по безналичному евро будет в пределах от 51,40 до 52,35 гривен.

Наличный рынок

Курсовые риски выросли, поэтому большинство обменников финкомпаний и банков на этой неделе проработают с более широким спредом по доллару в пределах от 20 до 35 копеек, и по евро — в пределах от 20 до 60 копеек. На наличном рынке евровалюта останется главным инструментом для спекуляций, так как разброс ценников покупки и продажи евровалюты в различных банках и сетях обменников останется существенным.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 44,25 до 45,50 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 44,35 до 45,45 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 51,20 до52,7 гривен, и в обменниках финкомпаний — в пределах от 51,30 до 52,60 гривен.