Евро резко обвалился: что происходит и каковы перспективы евровалюты в Украине

Яркий пример — поведение пары евро/доллар после прихода к власти Трампа. Угроза введения заградительных пошлин на американский импорт и последовавшее за этим повышение пошлин на товары большинства стран мира, поставляющих свою продукцию на американский рынок, обвалили доллар. Хотя до этого валюта США на ожиданиях восстановления экономики демонстрировала устойчивый рост.

В итоге с зимних уровней пары евро/доллар, приближающихся к паритету, уже весной на фоне глобальной торговой войны доллар просел до уровней 1,155 доллара за евро и даже ниже. Причем произошло это не за счет глобальных успехов экономики ЕС, а из-за повального опасения инвесторов «нарваться» на рецессию в США с последующим ее распространением на весь мир.

Что на самом деле движет глобальным валютным рынком

Евровалюта достаточно долго продержалась в коридоре 1,13−1,15 доллара. Причем ЕЦБ для активизации европейской экономики на своем последнем заседании, 17 апреля, снова снизил свои ставки на 0,25%. В результате ставки опустились до 2,25−2,65% годовых. ФРС же на заседании 7 мая уже в третий раз не решился смягчать монетарную политику — в результате ставки остались на уровне 4,25−4,50%.

Увеличившийся разрыв между ставками европейского и американского регуляторов, в теории, еще больше повысил привлекательность американских активов и должен был сработать в пользу доллара. Но из-за непредсказуемых действий Трампа капиталы продолжили бегство из Штатов, а доверие к доллару оказалось подорванным.

Ближе к маю американское руководство стало более конструктивным в тарифном вопросе. Но именно последний прорыв в американо-китайских торговых переговорах в Женеве показал, кто и что на самом деле все же реально «двигает» рынки в последнее время.

Как только США и Китай взяли паузу в торговом противостоянии, на рынки вернулся оптимизм. Доллар начал активно расти, а евровалюта — возвращаться к уровням 1,11−1,12.

График пары евро/доллар с января по май 2025 года

Для валютного, сырьевого и фондового рынков принципиально также и то, что США и Китай согласовали механизм проведения консультаций, который позволит им продолжить торговые переговоры. То есть появился реальный шанс на снижение градуса геополитической напряженности между двумя основными экономиками мира.

Неожиданно быстрый темп решения торговых проблем между США и Китаем говорит о том, что на самом деле тарифная война оказалась невыгодной для обеих сторон. И теперь лидеры этих стран еще более отчетливо понимают необходимость формирования договоренностей, а не войны. Причем «войну нервов», по единодушному признанию наблюдателей, выиграл именно Китай, что в имиджевом плане будет полезно для КНР в ходе дальнейших переговоров.

На торговое перемирие немедленно позитивно отреагировали рынки: фьючерсы на S&P 500 поднялись сразу на 3%, индекс китайских акций в Гонконге вырос на 3% при высоких объемах торгов. Доллар укрепился не только к евро, но и к валютам-убежищам — швейцарскому франку и иене. И суммарно к корзине валют он вырос на 1%. Золото умеренно подешевело в этот момент к уровням $3 300−3 200 за унцию, а нефть Brent подорожала почти на 3% и закрепилась в этот период выше $65 за баррель.

То есть инвесторы надеются на позитивную динамику развития мировой экономики и улучшение экономических показателей как крупных корпораций, так и «малого» бизнеса.

Что будет дальше с долларом и евро в мире

Я бы не стал делать ставку на то, что это тарифное перемирие закроет все противоречия между США и Китаем — слишком уж разнонаправленные сейчас интересы лидеров мировой экономики. Скорее всего, процесс формирования отдельными странами региональных групп влияния продолжится. Причем это будут не только два ведущих игрока — США и Китай, отдельную позицию займут Евросоюз, Индия, часть стран Латинской Америки и региональные лидеры Ближнего Востока.

Но подобное тарифное перемирие и скорость, с которой оно произошло, говорит, что и США, и Китай понимают, что тарифные войны должны закончиться компромиссами. И как раз уровень подобных компромиссов и станет «драйвером» дальнейшего поведения всех региональных валют относительно доллара, евро и юаня.

Причем Китай попытается максимально расширить сферу обращения юаня, а США (как эмитент валюты — основного средства расчетов в мире) будет всячески бороться с расширением зоны обращения юаня и евро. Учитывая, что Евросоюз по финансовым показателям пока превосходит Китай, Европа постарается также защитить свои внутренние рынки и еврозону от экспансии китайского юаня. В том числе и через различные тарифные ограничения для китайских товаров.

И главное, что страны не оставят своих целей снизить влияние на их экономику доллара США. В то же время Евросоюз и США продолжат оставаться геополитическими союзниками. И потому тарифные, и в итоге валютные войны по паре евро/доллар будут проходить в более спокойном формате.

Чего не скажешь о ситуации вокруг торговли США-Китай, и как следствия — соотношения доллар-юань. Административно-командная банковская система Китая часто позволяет «проталкивать» отечественные товары на западные рынки через искусственное поддержание курса юаня к их валютам, а иногда и его умышленную девальвацию.

Теперешнее торговое перемирие дает США и Китаю пространство для маневра, что позитивно для мировой экономики. Хорошая новость это и для ЕС, которому необходимо усиливать свои экономические позиции, в том числе и через соотношение евро к доллару и другим валютам.

Но тут нужно учитывать следующее: с одной стороны, очень сильный евро удорожает европейский экспорт и снижает его конкурентоспособность. Но и очень слабый евро — не выход для Европы, если она хочет защитить уровень и качество жизни в Евросоюзе. Ведь в союзе и без того существует сильное различие в материальном благосостоянии граждан отдельных его стран. Падение покупательной способности евро приведет к еще большему росту социальной напряженности в Европе, что очень опасно для ЕС на фоне прихода к власти во многих европейских странах политиков правого толка.

Аналогично, не выгоден сейчас особо сильный или слишком слабый доллар и для США. В первом случае это приведет к низкой конкурентоспособности американского экспорта, снижению занятости населения и сокращению возможностей американского фондового рынка по привлечению необходимых объемов иностранных капиталов. То есть будет противоречить предвыборным обещаниям Трампа.

А слишком слабый доллар увеличит конкурентоспособность американских товаров на внешних рынках, но подорвет доверие к нему, как средству международных расчетов и средству накопления, что потом прилетит бумерангом во все отрасли США и спровоцирует мировой финансовый кризис.

Поэтому, по крайней мере, сейчас США и ЕС из геополитических, экономических и военных соображений будут стремиться к компромиссу в торговых войнах, что, в свою очередь, приведет к соблюдению определенного коридора и по паре евро/доллар.

По моим расчетам, такой компромисс на период май — середина лета этого года будет находиться в пределах коридора от 1,085 до 1,135 доллара за евро с ситуативными колебаниями в его пределах, в зависимости от текущих экономических показателей США и Европы.

А вот по Китаю достижение текущего торгового перемирия еще не гарантирует последующего заключения широкого двустороннего соглашения. Слишком уж противоречиво сейчас ведет себя Дональд Трамп как в части привлечения иностранных капиталов в США, возврата выведенных американцами средств, так и в части формирования предпосылок к устойчивому росту экономики.

Внешний долг свыше $36 трлн, постоянная нехватка средств для финансирования внутренних социальных программ, разговоры о скором очередном шатдауне госструктур — все это, в любом случае, опосредованно не делает китайские товары особо желанными на американском рынке. Ведь в итоге это сокращает рабочие места в самих США, приводит к оттоку капитала из Штатов в виде оплаты китайского экспорта. И как следствие — делает решения американской администрации в борьбе с этими явлениями все более импульсивными, что отпугивает инвесторов.

На этом фоне в силу противоречий интересов США и Китая подобные торговые переговоры и условные перемирия могут тянуться очень долго, как уже было во время первого срока Трампа. А любой поворот в них будет провоцировать спекулятивные раскачки рынков.

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Чем грозят торговые разборки США, ЕС и Китая курсу доллара и евро в Украине

Основным маркетмейкером на нашем валютном рынке остается Нацбанк. В условиях жестких валютных ограничений у НБУ есть все механизмы и рычаги удержания курса гривны, по моим расчетам, как минимум до конца 2025 года.

Одна из главных экономических проблем, способных сейчас «взорвать» курс — это финансирование дефицита бюджета. В настоящее время она решается за счет международных поступлений: плановой финансовой помощи ЕС, тесной работы с МВФ, средств европейских партнеров по программам финансирования нашей оборонки, а также доходов от «замороженных» российских активов.

При наличии на 1 мая ЗВР в размере $46,7 млрд (перекрывает более 5 месяцев критического импорта), ежедневном объеме клиентского межбанковского рынка в $130−280 млн и относительно «спокойном» наличном рынке Нацбанк может без особого напряжения поддерживать устраивающий его курсовой коридор по доллару на нашем рынке через проводимые им долларовые интервенции на межбанке.

Валютные интервенции НБУ

Безналичный валютный рынок (30 дней)



Главным «возмутителем спокойствия» и спекулятивным инструментом в этой ситуации остается евро, курс которого у нас сейчас зависит от двух составляющих — поведения пары евро/доллар на внешних площадках и курса доллара относительно гривны на внутреннем рынке. Кроме того, учитывая, что Евросоюз стал практически главным торговым партнером Украины, доля евро возрастает и в нашем товарообороте.

А это, в свою очередь, при значительных скачках курса евро в мире, и как следствие, в Украине, провоцирует инфляцию через подорожание всех импортных товаров, привязанных к курсу евро.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

Курс межбанка по евро за год

Нацбанк, отвечающий в Украине за ценовую стабильность, уже не может игнорировать этот факт, даже в условиях официальной привязки гривны к доллару США.

Недавние относительно быстрые скачки курса евро с 44 гривен почти до 48 гривен, а затем текущее проседание последних дней до 46 гривен вредят ценовой стабильности в стране. Так как импортеры вынуждены закладывать в свои цены все курсовые риски и издержки по евровалюте.

Поэтому Нацбанку придется реагировать на все новые курсовые вызовы, спровоцированные торговыми войнами Трампа. И не зря чиновники НБУ уже заговорили о рассмотрении вопроса по привязке гривны не к доллару, а к евро.

Это не значит, что такая привязка произойдет в ближайшее время, но в течение 1−2 лет это вполне вероятный сценарий.

Пока же Нацбанк будет, по возможности, сглаживать на нашем межбанке не только колебания доллара, но и скачки евро относительно гривны, иногда «подыгрывая» снижению котировок доллара на торгах в моменты сильного укрепления евро относительно доллара на внешнем рынке. И наоборот, в моменты сильного проседания на мировых рынках евровалюты, регулятор будет играть на повышение курса доллара относительно гривны, чтобы обеспечить более плавное поведение курса евро относительно гривны через пересчеты пар евро/доллар и доллар/гривна.

Делать это он может, применяя разную тактику частоты своих выходов на торги с интервенциями по продаже доллара, объемами этих интервенций и главное — их ценниками. В итоге это будет снижать волатильность обеих валют относительно гривны на нашем межбанке, и как следствие — уменьшать инфляционные риски из-за курсового фактора.

В сложившейся на момент написания статьи ситуации на мировых валютных рынках и ситуации в Украине — коридор котировок в пределах 41,10 — 42,00 гривен за безналичный доллар и более широкий коридор по евровалюте (из-за колебаний пары евро/доллар на внешних рынках) в пределах 45,40 — 47 гривен — достаточно комфортный сценарий для украинского межбанка до середины лета 2025 года.

Соответственно, с учетом корреляции котировок межбанка и наличного рынка — уровни коридора покупок и продаж в 40,60 — 42,15 гривен по доллару и 45,20 — 47,20 гривен за евро с небольшими ситуативными отклонениями вне этих коридоров — это наиболее вероятный сценарий поведения наличного курса на период до середины лета этого года.