Инвестидея на месяц для владельцев до $10 тыс: держать в валюте или перевести в гривну

Последние несколько месяцев гривна постепенно укрепляла свои позиции, а депозитные ставки по вкладам в нацвалюте уверенно росли. Поэтому многие владельцы валютных накоплений задумываются над тем, чтобы конвертировать свои доллары в гривну и разместить ее на депозит . Рассмотрим возможные варианты подробдее и расскажем, какие заработки предлагают частным клиентам банки с депозитным портфелем

Укрепление гривны хорошо видно по динамике наличного доллара и чуть меньше — на графике наличного евро (на поведение евровалюты на нашем рынке серьезно влияют внешние колебания пары евро/доллар).

Наличный доллар за последние 3 месяца:

Наличный евро за последние 3 месяца:

Укрепление гривны заставило нервничать держателей валюты. Тем более, что Украина активно получает международную помощь, этим закрывает весь дефицит бюджета без «печатного станка», а наши западные партнеры гарантируют бесперебойное финансирование и дальше.

Именно в связи с принципиально иным источником финансирования кассовых разрывов бюджета (в прошлом году — эмиссия гривны, в этом — помощь западных партнеров) сейчас курс в обменниках относительно стабилен. Эта тенденция сохранится и в июле.

Поэтому, если планируете покупать валюту именно сейчас, мой совет — делать это, сперва основательно промониторив рынок в вашем регионе. Владельцы обменников сейчас столкнулись с проблемой низкого платежеспособного спроса на валюту со стороны населения, а потому периодически готовы «двигаться» вниз по курсу при оптовом обмене валют. Этим можно воспользоваться.

Владельцы валютных накоплений (как правило, с капиталом до $10 тыс), которые не хотят лезть в сложные финансовые инструменты, решают другую проблему: оставлять свои сбережения в валюте и пока формально «терять» в гривневом эквиваленте за счет ревальвации гривны или все же рискнуть, и, поменяв доллар на гривну, заработать на более привлекательных гривневых депозитах.

Благодаря политике НБУ по нормативам резервирования валютные вклады для банкиров сейчас малоинтересны. Резервировать по ним банку надо в гривне, размещение которой для финансистов было бы выгоднее, чем в валюте.

Плюс — низкий уровень возможности и большие риски кредитования в валюте практически сводят к нулю такие размещения банками привлеченных у граждан валютных средств. Да еще и срок 1 месяц сейчас не выгоден банкам, которые благодаря опять же денежно-кредитной политике Нацбанка, в основном привлекают средства на срок от 3 месяцев.

Подталкивает людей к варианту гривневых вложений и НБУ. Неприятным моментом для владельцев наличной валюты стала позиция банков и пунктов обмена, устанавливающих более низкий курс (или дополнительные комиссии) при приеме банкнот более ранних выпусков или изношенных купюр. Правда, и эту проблему Нацбанк сейчас активно решает.

Итак, рассмотрим возможные варианты распорядиться своими соедствами.

Вариант 1. Оставить в валюте и положить на короткий валютный депозит в банке.

В этом случае в небольшом банке вы сможете сейчас получить на вкладе по сумме $10 тысяч на 1 месяц не более 0,1−1,2% годовых. Риски для вкладчика-физлица по невозврату таких вкладов в настоящее время малы. Так как Фонд гарантирования вкладов в военное время возмещает любую сумму в случае банкротства банка. Так что бояться маленьких банков не стоит.

Но ставка оставляет желать лучшего, так как с учетом налогообложения и военного сбора 0,1−1,2% годовых превращаются в 0,0805−0,966% годовых. На $10 тысячах это даст за месяц доход около $0,66−7,94.

На особое дальнейшее повышении ставок по валютным депозитам в Украине рассчитывать не стоит. Банки действительно стали получать сейчас от своих банков-корреспондентов более высокую плату по валютным корсчетам в связи с увеличением процентных ставок ФРС и ЕЦБ. Однако «делиться» возросшими доходами с валютными вкладчиками они не будут.

В перспективе рост ставок по валютным депозитам на срок 1 месяц, по моим прогнозам, может составить не более дополнительных 0,1−0,25% годовых. И то, только в очень небольшой категории мелких банков. Такое потенциальное повышение особо не увеличит доход владельца валютного депозита.

И все же часть своих сбережений стоит держать в валютных депозитах несмотря на их низкую доходность. В Украине идет война, финансирование бюджета держится только на международной помощи, а отечественная экономика, хотя и приспосабливается к военным условиям, слишком слаба. Падение ВВП только официально в 2022 году составило около 30%. Поэтому диверсификация сбережений просто необходима. Это поможет минимизировать валютные риски, если с гривной что-то пойдет не так во второй половине 2023 года и в 2024 году.

История с евробондами или валютными облигациями при суммах в $10 тысяч малопривлекательна, так как это «не лотовая» сумма для евробондов, а по валютным облигациям на вторичном рынке хотя и можно получить на такой срок 1−1,5% годовых (необлагаемых), но на комиссии банков потратите практически весь этот доход.

Вариант 2. Поменять $10 тысяч на гривну и разместить на месячный депозит или в самые короткие ОВГЗ, а через месяц конвертировать снова в валюту.

Если оставить за скобками ситуацию с «белыми» и «синими» купюрами, по состоянию на 12 июля можно сдать валюту в обменниках финкомпаний по курсу примерно 37,1 гривен, то есть получить «на руки» около 371 тысячи гривен.

Благодаря политике НБУ сейчас банкам выгоднее привлекать средства на срок от 3 месяцев, что позволяет им получать по депозитным сертификатам Нацбанка 25% годовых. Но мы говорим о сроке размещения средств на месяц и по ним НБУ через депсертификаты «овернайт» заплатит банку только порядка 20% годовых. Это снижает и ту доходность, которую будет готов заплатить банк по таким ресурсам вкладчику.

Ставка по депозитам в гривне на месяц даже по такой крупной по меркам Украины сумме (371 000 грн) сейчас даже в самых «щедрых банках» составляет до 10,25% годовых. Это с учетом налогообложения даст доход за месяц на данной сумме порядка 2516 гривен.

В этом случае курс, по которому через месяц придется покупать валюту, чтобы «не влететь», должен быть не выше 37,35 гривен. Если он будет ниже — вы выиграли, если же он будет выше этой отметки — проиграли.

На вторичном рынке по гривневым ОВГЗ именно на срок 1 месяц ситуация с доходностью будет приблизительно такой же, как и по депозитам. И хотя доход по ОВГЗ облагаться налогом не будет, но комиссии банков «съедят» почти весь этот формальный выигрыш от отсутствия налогообложения.

Таким образом, для владельцев валюты в пределах $10 тысяч (если они рассматривают инвестиции в июле на срок до месяца) выбор невелик:

Оставлять средства в валюте с доходностью в пределах до максимум $8 за месяц (расчет смотри выше); Рискнуть и постараться заработать на игре с коротким гривневым депозитом, проконвертировав свою валюту в гривну и взяв на себя валютные риски на этот период. В случае полной стабилизации наличного курса доллара или продолжения тренда его снижения заработать через гривневый депозит вкладчик сможет порядка 2516 гривен. При условии стабильно сохраняющегося курса продажи и затем покупки по 37,1 гривен за доллар это даст порядка $67,82 в месяц на $10 тысячах или около 8,13% в годовом пересчете доходности.

Но надо понимать, что валютные риски каждый месяц имеют свою специфику и массу факторов, на которые вкладчик никак повлиять не сможет. И не факт, что все будет так хорошо через месяц с наличным курсом продажи доллара. Напомню, в данном сценарии он не должен превысить 37,1 гривен.

Поэтому, даже если если есть желание воспользоваться укреплением гривны и рисковать, лучше и в этом случае диверсифицировать свои сбережения: 50% от суммы оставить на малодоходном вкладе в валюте, с остальной суммой «поиграть» с гривневым депозитом.

Я рассмотрел вариант инвестирования $10 тысяч в относительно малорисковые и самые популярные для населения инструменты сроком на месяц исходя из специфики рынка и военной ситуации.

Но если говорить о подобной задаче для инвестора, готового инвестировать на срок уже около 3-х месяцев и более, то это уже абсолютно другая история, как по минимизации своих рисков, так и по конечной доходности.

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Как поменялись ставки по депозитам в небольших банках за 2 недели

Гривна:

Юнекс банк повысил доходность вкладов на 9 месяцев на 0,25 п.п. и теперь платит по таким вкладам 17,75% годовых;

Банк Глобус срезал заработки по депозитам сроком на 6 месяцев сразу на 1,25 п.п. Теперь его частные клиенты смогут заработать на таких вложениях 15,75% годовых;

Банк инвестиций и сбережений снизил на 1 п.п. заработки на депозитах сроком на 12, 9 и 6 месяцев и теперь платит по ним 18% годовых. При этом доходность трехмесячных вкладов увеличена на 2 п.п. до 20% годовых.

Доллар:

Юнекс банк повысил ставки по вкладам на все сроки (кроме бессрочных). Доходность депозитов на год выросла на 2,4 п.п. до 3% годовых, на 9 месяцев — на 2,15 п.п. до 2,75% годовых, на 6 месяцев — на 1,9 п.п. до 2,5% годовых, на 3 месяца — на 1,4 п.п. до 2% годовых.

Порадовал своих частных клиентов — владельцев долларовых вкладов повышением ставок и Банк инвестиций и сбережений. Ставка по депозитам на 12, 9 и 6 месяцев повышена на 0,25 п.п. Теперь вкладчики банка зарабатывают на таких вложениях 2% годовых.

Евро:

Юнекс банк добавил к доходности евровкладов на 12 месяцев 1,99 п.п., увеличив ее до 2% годовых, проценты по 9- и 6-месячным вложениям выросли на 1,74 п.п. до 1,75% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.06.2023−10.07.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.06.2023−10.07.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.06.2023−10.07.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.