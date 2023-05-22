Инвесторы отказываются от долларового долга и скупают облигации в местной валюте

Инвесторы вкладываются в EM-облигации в местной валюте, поскольку высокие процентные ставки и снижающаяся инфляция повышают их привлекательность по сравнению с долларовыми активами. Об этом пишет Bloomberg.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отказ от долларового долга

По данным поставщика данных EPFR Global, за первые четыре месяца этого года инвесторы вывели $2,65 млрд из фондов, владеющих EM-облигациями в твердой валюте, преимущественно в долларах, но влили $5,23 млрд в фонды облигаций в местной валюте.

Эти потоки свидетельствуют о развороте многолетнего тренда среди инвесторов, предпочитавших долговые обязательства, деноминированные в долларах, поскольку сильный доллар в целом обеспечивал более высокую доходность при более низких рисках. В этом году все изменилось: местные облигации демонстрируют более высокую динамику, поскольку валюты, включая мексиканское песо и бразильский реал, укрепились более чем на 10% по отношению к доллару.

Читайте: Инвестиции в S&P500: что на самом деле покупают инвесторы

«Местные рынки намного опережают внешний долг, — заявил Пол Грир, управляющий портфелем долговых обязательств развивающихся рынков в Fidelity International. — Честно говоря, я думаю, такая тенденция, скорее всего, сохранится до конца года».

В этом году целевой EM-индикатор JPMorgan для государственных облигаций в местной валюте обеспечил общую доходность в 6,8%, опередив аналоги в твердой валюте, которые выросли на 1,9%.

Аналитики отмечают, что во многом этот рост обусловлен тем, что в этом году доллар ослаб по отношению ко многим основным валютам развивающихся стран, которые предлагают более высокую норму доходности. На валютных рынках такой рост прибыли называют «кэрри-трейд».

«Торговля кэрри-трейд находится в центре внимания, — считает Маник Нарайн, главный стратег UBS по развивающимся рынкам. — Существует консенсус в отношении коротких позиций по доллару, исходя из предположения, что ФРС достигла конца цикла ужесточения».

Джей Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, заявил, что центральный банк готовится отложить очередное повышение ставки в следующем месяце. Однако Ц Б более осторожен в отношении сроков снижения ставок.

Камакшья Триведи, глава отдела валютных операций, курсов и стратегий на развивающихся рынках в Goldman Sachs, полагает, что инвесторы по-прежнему интересуются такими сделками.

«Считается, что пауза в действиях ФРС должна снизить волатильность процентных ставок и создать возможности для инвесторов, чтобы заработать премию за риск на высокодоходных валютных рынках развивающихся стран», — добавил он.

Привлекательный актив

Хотя некоторые аналитики считают, что EM-валюты вряд ли смогут и дальше опережать доллар, особенно на фоне опасений по поводу потолка американского госдолга или рецессии в США, многие по-прежнему видят причины, чтобы держать облигации в местной валюте.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на 10% скидку: minfin10.