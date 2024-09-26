Как новичку купить криптовалюту и сколько это займет времени

Начало цикла снижения ставок ФРС открывает новые возможности для роста криптовалют. Снизится стоимость кредитных денег, соответственно, инвесторам будет проще привлекать средства, а их аппетит к риску будет расти. Для тех, кто еще не покупал криптовалюту, это может стать удачным временем, чтобы выйти на рынок. Поэтому «Минфин» пошагово расскажет, как новичку быстро и без лишних сложностей купить криптовалюту.

Варианты покупки криптовалюты

Существует два наиболее распространенных способа купить криптовалюту — через биржу или криптовалютный обменник.

Биржа — это площадка, на которой проходят торги между пользователями: кто-то продает, кто-то покупает, а площадка по факту сводит покупателей и продавцов и помогает определить цену актива, в зависимости от спроса и предложения.

Криптовалютный обменник работает фактически по тому же принципу, что и привычный валютный. Он продает крипту со своих запасов, а также выкупает ее у пользователей.

Биржа — более сложный инструмент, где, как правило, есть различные дополнительные функции, например, торговля с кредитным плечом, криптовалютные депозиты. Здесь также есть различные инструменты для отслеживания цены монеты.

Принцип работы обменника гораздо проще. В большинстве случаев здесь можно только продать или купить крипту.

Еще одно важное отличие: биржи самостоятельно хранят криптовалюту своих клиентов. По факту такой сервис держит все средства собственных клиентов «в общем котле», записав, кому сколько монет принадлежит. С одной стороны, для клиентов это упрощает торговлю, потому что не нужно думать, где хранить свои активы. С другой — создает риски злоупотребления средствами биржей, как это было с обанкротившейся платформой FTX и другими менее известными компаниями.

При этом криптообменник лишь переводит монеты на счет, который укажет клиент. Поэтому сохранение средств — это уже личное дело человека. Это повышает как гарантию безопасности активов, так и ответственность за них.

Есть еще один важный аспект, на который следует обратить внимание. В результате ограничений НБУ большинство криптобирж прекратили операции с гривневыми банковскими картами. Также они не работают с наличными деньгами. Потому завести туда деньги для торговли может быть сложно.

В то же время у многих криптообменников разветвленная сеть в Украине, где проводят операции за наличную гривну или валюту. Кроме этого, некоторые из них используют альтернативные шлюзы, благодаря которым принимают и оплату с отечественных банковских карт.

В связи с этим многие торговцы на криптобиржах используют именно обменники для того, чтобы пополнить там свой счет. Для этого они обычно покупают в обменниках стейблкоины (например, USDT или USDC) и указывают свой биржевой счет для перевода монет. После этого они уже торгуют непосредственно на бирже.

Важное отличие между биржей и обменником — также в значительно более простой регистрации у последних. Биржи в основном работают во многих странах, поэтому следуют требованиям ключевых регуляторов относительно правила «Знай своего клиента» (KYC). Согласно им, клиенты должны раскрывать свою личность, а зачастую и отправлять копии документов. Торговля же на площадке разрешается после верификации личности.

Зато в криптообменниках таких требований нет. Часто такие платформы просят указать минимальную информацию, например, имя и фамилию, номер телефона и т. д. , а иногда обходятся и без этого. Сложная же процедура верификации в обменниках — большая редкость.

Часто биржи рекомендуют тем, кто предпочитает активную торговлю, проводить большое количество сделок. Обменники лучше подходят тем, кто покупает крипту для длительного хранения, или переводов на другие счета.

Как выбрать криптовалютный кошелек

Если вы решили покупать крипту в обменнике, первое, что нужно сделать, — это открыть криптовалютный кошелек, на который будут переводиться средства.

Их можно разделить по нескольким принципам. В первую очередь они бывают холодными и горячими. Горячие — подключены к Интернету и доступны с разных устройств. Холодные — предназначены для автономного хранения, обычно это устройства, похожие на флешки, на которых хранятся данные о блокчейне криптовалюты. По желанию, для такого хранения можно использовать и обычную флешку, а не покупать специальное устройство.

Холодные кошельки более сложные в использовании и предназначены в основном для больших сумм. Поэтому новичкам достаточно, чтобы для начала был горячий.

Горячие кошельки можно разделить на кастодиальные и некастодиальные. У первых криптовалюта хранится подобно биржам по принципу «единого котла». В некастодиальных каждый клиент получает отдельную запись в блокчейне и у кошелька нет доступа к этим средствам. Это повышает безопасность активов, но и требует большей ответственности пользователей — такой кошелек не сохраняет пароли клиентов, и в случае их потери — не сможет помочь с восстановлением.

Согласно устройству использования, криптовалютные кошельки могут быть онлайн (вход через браузер), десктопные (устанавливается программа на компьютер) и мобильные (нужно приложение на смартфоне). Часто одни и те же кошельки предлагают несколько вариантов использования.

Создаем криптокошелек

Существует множество криптовалютных кошельков, в частности, Trust Wallet, MetaMask, Coinbase Wallet, Exodus и т. д. К примеру, «Минфин» решил открыть счет в Trust Wallet, поскольку он считается самым популярным в мире. Установить его можно на компьютере или смартфоне. Это некастодиальный кошелек, поэтому при создании паролей следует быть особенно внимательным.

Мы решили воспользоваться мобильной версией. Для начала находим кошелек в магазине приложений и устанавливаем, как любое другое приложение.

В приложении нажимаем кнопку «Создать новый кошелек». При его создании система выдаст нам секретную фразу из 12 слов на английском языке. Эту фразу необходимо сохранить, поскольку она будет необходима при установке приложения на новый смартфон, или если мы решим перейти на десктопную версию. Если же мы потеряем телефон и забудем эту фразу, то восстановить доступ к кошельку будет невозможно.

Приложение предлагает автоматически сохранить эту фразу на наш Google Drive или мы можем заняться этим самостоятельно — переписать вручную, сфотографировать, нельзя только сделать скриншот: такое ограничение устанавливает система. Кроме этого, следует установить пароль из 6 цифр, который понадобится для повседневного входа в кошелек.