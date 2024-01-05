Больше кредитов и новые технологии в сервисе: что планируют банкиры на 2024 год

2023 год стал успешным для украинской банковской системы — она показала солидный доход и заплатит максимальные налоги. Проблемы и негатив, конечно, тоже присутствовали, и без этого не обойдется в 2024-м, но многое перекрывалось позитивными подвижками в ряде направлений. «Минфин» попросил финансистов подвести предварительные итоги ушедшего года и сделать прогноз на новый.

Хорошее из 2023 года

Главным достижением 2023-го считается общая стабильность банковской системы в условиях войны.

«В целом многие показатели банковской статистики свидетельствуют, что этот год оказался гораздо лучше ожиданий. И это главный положительный сюрприз. В частности, прибыль банков до налогообложения обновила исторический рекорд», — сказал «Минфину» главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

По итогам 2022 года совокупная прибыль (после налогообложения) банковской системы составила 21,9 млрд грн, она заплатила налога на прибыль 7,4 млрд грн. За 9 месяцев 2023-го заработок был впятеро больше — 109,9 млрд грн, а отчисления в госбюджет составили 19 млрд грн. Данных за 4-й квартал пока нет и текущую прибыльность пересчитают с учетом повышения налоговой ставки для банков с 18% (базовый налог на прибыль предприятий) до 50%. Но и после этого итоговые показатели 2023 года должны был лучше, чем годом ранее.

Опрошенные «Минфином» банкиры и работники инвестфондов смогли выделить 6-ку позитивов 2023-го.

Во-первых,постепенное снижение учетной ставки Нацбанка с 25% до 15%, которую регулятор был вынужден резко поднять через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения для борьбы с инфляцией. С 10% до 25% годовых в июне 2022 года.

«Это положительный сигнал, свидетельствующий о контролируемости процессов в экономике и финансах, об обуздании инфляции и постепенном улучшении других макрофинансовых показателей. Этот процесс постепенно удешевляет кредитование», — объяснил «Минфину» председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Учетку опускали 4 раза, при этом в октябре Нацбанк сохранял старые ставки по своим депозитным сертификатам, чтобы банки не устраивали населению обвал доходности депозитов. Доходности для вкладчиков все же снижались, но не радикально: на 28 декабря средняя ставка (индекс UIRD) по 3-месячным депозитам физлиц была на уровне 13,94% годовых, по 12-месячным — 14,12% годовых.

Одновременно банкирам удалось немного удешевить кредиты для населения и бизнеса.

«В течение 2023 года ставки по многим видам кредитов — потребительских, автокредитов, общих с девелоперами кредитов на приобретение жилья на первичном рынке — снизились в среднем на 3−5%, и почти вплотную приблизились к ставкам довоенного уровня. Ожидается, что при благоприятных экономических обстоятельствах в 2024 году процесс сокращения ставок по кредитам продолжится», — отметил нам председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

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Во-вторых,развитие государственных кредитных и грантовых программ: «Доступные кредиты 5−7−9%», «Доступный факторинг», єОселя, єРобота, «Энергодом» и пр.

«Механизм государственных гарантий позволяет банкам смелее принимать риски. Несмотря на продолжающиеся активные боевые действия, активнее кредитовать, увеличивать кредитный портфель и поддерживать предприятия разных сегментов и размеров в восстановлении и даже расширении своей деятельности», — подчеркнул в разговоре с «Минфином» председатель правления Банка Кредит Днепр Сергей Панов.

В-третьих, изменение валютной политики Нацбанка и постепенная либерализация правил. 24 февраля 2022 года регулятор сразу зафиксировал официальный курс гривна/доллар (на 29,25 грн/$ с поднятием 21 июля 2022-го до 36,57 грн/$), ввел множество ограничений для безналичного и наличного рынка, а также регулярно их пересматривал. В 2023-м НБУ перешел от политики фиксированного курса к управляемому плавающему, расширил возможности населения по безналичной покупке инвалюты — в том числе на текущие счета с правом мгновенного снятия в размере эквивалента 50 тыс. грн в месяц.

«Нацбанк дал хоть и не очень четкий, но ориентир по отмене существующих ограничений. Одним из шагов на этом пути стала покупка безналичной валюты без обязательного открытия депозита. Клиенты банков получили нужную услугу, а давление на наличный курс уменьшилось. Последнему помогла и отмена ограничений на продажу наличной валюты через кассы банков», — напомнил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Сергей Мамедов посчитал, что спрос на наличную инвалюту со стороны населения сократился как минимум на 10% благодаря новым возможностям физлиц по безналичной покупке.

В-четвертых, регулярное внешнее финансирование Украины в рамках кредитных и грантовых программ. Министр финансов Сергей Марченко по итогам 2023 года оценил его объем в $42 млрд, что выше 2022-го — $32,1 млрд.

«Безусловно, почти за все условия макроэкономической стабильности украинцы должны быть благодарны ВСУ, а также международным партнерам, предоставившим 38,4 млрд долларов прямой финансовой помощи в этом году», — сказал «Минфину» директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

В-пятых, развитие рынка гособлигаций, которые укрепили свое значение и как в качестве инструмента для рынка, так и как возможности для финансирования дефицита госбюджета. В начале 2023 года НБУ позволил банкам формировать в облигациях внутреннего госзайма до 50% обязательных резервов, и подстегнул тем самым спрос на ОВГЗ. А после бумаги старались популяризировать инвестфонды и власти (через Дію) — особенно среди частных инвесторов в Украине и за ее пределами. Благодаря этому вложения физлиц в ОВГЗ за год выросли в 1,7 раза — до 51,3 млрд грн, а их доля в общем портфеле поднялась с 2,2% до 3,3%.

«Наибольшим достижением является локальный рынок ОВГЗ, ставший вторым источником финансирования бюджета после кредитов от Евросоюза. Сумма финансирования бюджета благодаря гособлигациям в 2023 году составила 537,297 млрд гривен (14,726 млрд долларов). Число зарегистрированных в Украине инвесторов возросло до почти 170 тысяч. Также уже активно приобщаются к инвестированию в наши гособлигации и граждане других стран», — говорит руководитель брокерского подразделения ICU Андрей Величко.

Аналитики считают, что доходность по гривневым гособлигациям и дальше останется привлекательной, невзирая на снижение учетной ставки в 25% до 15%.

«С точки зрения сугубо экономической теории большинство участников отечественного инвестрынка имели возможность заработать приличную реальную доходность от вложений в гособлигации благодаря процентным ставкам в диапазоне от 16% до 19% и снижению инфляции с уровня в 26% до 5%», — уточнил Дмитрий Чурин.

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В-шестых, активная диджитализация банковского бизнеса и достижение энегонезависимости отделений (проект Power Banking) — оборудование их генераторами, дополнительными каналами связи и многим другим для работы в условиях отключений электроэнергии после вражеских атак. Существенные средства вкладывались в оборудование и технологии, чтобы люди и бизнес могли в любых условиях пользоваться банковскими услугами. Дистанционное открытие счетов, которое ранее было в основном доступно физлицам, начали предлагать также бизнесу. Активно расширялось количество и качество услуг, предоставляемых в удаленных сервисах.

«С началом войны востребованность операций в мобильном и интернет-приложениях выросла в части денежных переводов, поскольку многие украинцы выехали за границу. Мы, например, предложили дистанционное и быстрое открытие счетов для физлиц-предпринимателей и оформление карты для личных нужд онлайн. А также удаленную идентификацию клиентов, чтобы они не тратили время на визиты в отделения и проходили эту процедуру, когда и где им удобно», — рассказал «Минфину» член правления Креди Агриколь Банка Александр Куркин.

Плохое из 2023 года

Второй год главной проблемой для Украины остается полномасштабное вторжение рф и откровенно террористические методы врага, который продолжает атаки на гражданские объекты, губит людей, территории и нашу экономику.

«Главное негативное событие для нас, и для рынка в целом — это продолжающаяся война. Она создает неопределенность для граждан и компаний, что негативно влияет на все сферы экономической жизни страны — в том числе и на работу банков», — подтвердил Сергей Наумов из Ощадбанка.

Из других негативных факторов для финансового рынка в 2023 году эксперты выделили еще 5-ку.

Во-первых, политические проблемы в США и Европе по решениям, связанным с финансовой помощью Украине. Из-за этого усилился риск нового витка эмиссии гривны. Не исключено, что Нацбанку в 2024 году снова придется выкупать ОВГЗ Министерства финансов, как он уже делал это в 2022-м на 400 млрд грн.

«Есть значительная неопределенность относительно объемов западной помощи в 2024 году и ритмичности ее поступления. Если в 2023 году средства поступали вовремя и Нацбанку не пришлось прибегать к эмиссии гривны через выкуп ОВГЗ, то теперь этот риск сохраняется. Такая неопределенность оказывает существенное влияние на цену активов, в частности украинских еврооблигаций», — объяснил Михаил Демкив.

В начале большой войны вынужденная эмиссия вылилась в рост инфляции, из-за которого регулятору пришлось серьезно ужесточать денежно-кредитную политику.

«Высокий уровень инфляции в 2022 году заставил Нацбанк поднимать и держать учетную ставку на высоком уровне (она была повышена с 10% до 25%), денежная масса была увеличена для финансирования расходов бюджета (портфель ОВГЗ на учете НБУ увеличился с 312,6 млрд грн до 704,6 млрд грн).

Фактически около 500 млрд грн осели в банковской системе, вследствие чего многие банки обладали экстраликвидностью, что напрямую влияло на уровень процентных ставок для физических и юридических лиц. В свою очередь, регулятор принимал от банков остаточные средства на свои счета, уплачивая доходность на уровне учетной ставки", — подчеркнул «Минфину» начальник департамента частных банковских услуг Ukrsibbank BNP Paribas Group Игорь Левченко.

Во-вторых, отсутствие достаточного притока прямых иностранных инвестиций для восстановления Украины. Это неудивительно для воюющей страны, тем не менее создает проблемы для экономики, хотя показатели 2023 года несколько улучшились по сравнению с 2022-м.

«За десять месяцев 2023 чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) оценен в $3,2 млрд (в том числе реинвестирование доходов — $2,5 млрд, то есть фактически новые привлеченные ПИИ составляли лишь $0,7 млрд). За соответствующий период 2022 чистый приток прямых инвестиций составлял $96 млн (реинвестирование — $373 млн). Чистый приток акционерного капитала (кроме реинвестирования доходов) — $407 млн (за 10 месяцев 2022 года — $250 млн). Чистые привлечения по долговым инструментам составили $479 млн (за 10 месяцев 2022-го чистые погашения — $525 млн)», — уточнил Дмитрий Чурин.

В-третьих, растущий кадровый голод в банковской системе (равно как и во многих других отраслях экономики). Из-за выезда украинцев за границу в начале большой войны и после обострения обстрелов энергетической инфраструктуры. А также из-за релокации банковских работников в более безопасные регионы и из-за мобилизации финансистов на войну. Финучреждениям не всегда удается оперативно найти адекватную замену, подготовить нужного специалиста, из-за чего может простаивать развитие определенных бизнесов.

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В-четвертых, регулярные хакерские атаки (чаще всего DDoS) на банковскую систему. Для борьбы с ними совершенствуются информационные средства защиты, закупается дополнительное оборудование и пр.

В-пятых, повышение задним числом в 2023 году налога на прибыль для банковской системы с 18% до 50%. Банкирам, конечно, не очень понравилась идея о повышении отчислений в госбюджет, но еще больше их возмутило внедрение новых правил задним числом. Придется доплатить 32% налога (к уже оплаченным 18%-ти) за три квартала 2023-го.

«Банки были готовы заплатить повышенную ставку налога на прибыль в предварительном согласованном варианте. Поэтому изменение правил в одностороннем порядке после того, как согласованный вариант был проголосован Верховной Раде в первом чтении, стал сильным отрицательным сюрпризом», — отметил Сергей Колодий из Райффайзен Банка.

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Планы на 2024 год

Опрос финансистов показал, что немногие верят в завершение войны в этом году, и все планируют свою дальнейшую работу в условиях военного положения.

«Риском для стабильности банковской системы может стать продолжение военных действий в долгосрочной перспективе, а также существенное уменьшение финансовой поддержки от международных партнеров (США, Евросоюза). Среди последствий — рост доли неработающих кредитов, в том числе из-за усложненной логистики водными и сухопутными путями», — объяснил Сергей Наумов.

В тоже время финансисты думают не только о выживании в такой ситуации, но и о дальнейшем развитии.

«Есть психологическая устойчивость граждан и бизнеса перед новыми вызовами войны (отсутствие паники, ажиотажа, способность объединяться ради стратегической цели — победы в войне). Речь идет о том, насколько эффективно будет работать „военная“ экономика, хватит ли экономического ресурса не только на войну, но и на развитие страны», — заметил Сергей Мамедов.

Если обобщить ответы экспертов по планам, то можно выделить 5 ключевых задач/целей на 2024 год.

Первая — постепенное развитие кредитования экономики. Никто не говорит о резком росте объемов финансирования, и все помнят о сбалансированности рисков. Однако большинство опрошенных обещает развивать разнообразные кредитные программы и направления — от государственных и партнерских с иностранными организациями (ЕБРР, Европейский инвестбанк, Международная финансовая корпорация, Европейский инвестфонд) до совместных с украинскими городами и даже собственные.

«Украинский бизнес устойчив и находит пути роста даже во время войны, поэтому мы планируем постепенно расширять финансирование в 2024 году», — подтвердил Александр Чеснакофф из Креди Агриколь Банка

Кредиторы отмечают важность поддержки экспорта и говорят об эффективности действий властей по борьбе с инфляцией.

«Важный фактор — темпы экономического роста, развитие всех сфер и отраслей экономики. По прогнозу, в 2024 году рост ВВП может составить более 4,5%. Также нужно помнить о развитии экспорта: действие нового „зернового коридора“, отсутствие преград на пунктах автомобильного пересечения границы, расширение „линейки“ экспортируемой продукции и т. п. А также о минимизации инфляции, которая по прогнозам, составит в 2024 году 9,7%», — сказал Сергей Мамедов.

Вторая — банки будут стараться подстроится под текущие макроэкономические условия, делать новые предложения для вкладчиков и мотивировать к сохранению гривневых средств на счетах даже в условиях ожидаемой девальвации гривны и снижения ставок по депозитам физлиц. Из-за чего люди могут активнее конвертировать гривневые вклады в валюту.

«В 2024 году возможно снижение уровня депозитных ставок и меньшая стабильность курса валюты, что может сказываться на желании клиентов держать сбережения больше в валюте», — допустил Александр Чеснакофф.

Третья — еще большая ставка будет делаться на совершенствование и усиление IT технологий, диджитализации. Как для отражения атак со стороны хакеров, так и для развития клиентских сервисов.

«Многие банки планируют в 2024 году наладить дистанционные процессы по покупке ценных бумаг и других инвестиционных инструментов», — сообщил Игорь Левченко.

Четвертая — многие банки сделают ставку на комплексное обслуживание совсем небольшого бизнеса, на физлиц-предпринимателей. Под ФОП будут комплектоваться специальные пакеты, в которые войдут как кредитные продукты, так и ряд других сервисов (обслуживание платежей и пр.).

«Сейчас мы ведем работу по разработке специального индивидуального предложения для частных предпринимателей. Этот сегмент в Украине очень широко представлен, и мы стремимся помочь им раскрыть свой потенциал, предложив специальные продукты и сервисы», — рассказал Александр Куркин.

Пятая — дальнейшее развитие ОВГЗ и корпоративных облигаций, а также внедрение новых инструментов в случае принятия законов о пенсионной реформе и инвестиционных счетах.

«Несмотря на снижение учетной ставки с 25 до 15%, ОВГЗ останутся топовым инструментом для инвестирования в 2024-м как для физических, так и для юридических лиц. Ожидаем, что больше активизируется и корпоративный сектор с выпусками корпоративных облигаций. Ведь компаниям теперь не придется размещать свои бумаги под 30%.

Важными законодательными достижениями в 2024 году могут стать законы о пенсионной реформе и инвестиционных счетах. Это дало бы значительный приток ликвидности на фондовом рынке и подтолкнуло бы развитие рынка муниципальных и корпоративных облигаций, IPO. Но эти реформы не являются быстрыми, к тому же им сопротивляются чиновники. Поэтому, будут ли они реализованы в 2024-м, пока неясно", — отметил Андрей Величко.

Что говорят банкиры

Сергей Наумов, председатель правления Ощадбанка

«Готовы совместно с регионами развивать приоритетные отрасли экономики»

Главный вывод — война не повод прекращать кредитование. Понятно, что риски выросли, однако взвешенная трансформация риск-политик многих банков позволила, с одной стороны, продолжать кредитную поддержку бизнеса и граждан, а с другой — избегать убытков.

Необходимо активнее вовлекаться в сотрудничество с местными органами власти. Мы готовы совместно с регионами развивать избранные властями приоритетные отрасли экономики. Для этого создаем общие кредитные продукты, которые становятся более доступными благодаря финансовому участию со стороны соответствующих бюджетов. Сейчас у нас действуют 11 подобных программ с привлечением областных администраций и муниципалитетов.

Существует острая потребность во внедрении дополнительных направлений финансирования или расширения кредитных программ за счет использования льготных процентных ставок, компенсационных инструментов, гарантийных ресурсов в направлениях поддержки ветеранов, релокации, разминирования земель, энергоэффективности, содействия экспорта, а также переработчиков сырья.

Остается актуальной тема разминирования сельхозземель. Ощад недавно предложил клиентам кредитный продукт «Посевная без мин», позволяющий получить финансирование на разминирование собственных земель для возобновления ведения хозяйственной деятельности.

Из-за возможного дальнейшего снижения учетной ставки в 2024 году средства, которые будут привлекать банки для развития собственных кредитных продуктов, станут дешевле. Для заемщиков это означает, что ставки как по кредитам, так и депозитным продуктам могут снизиться.

Сергей Панов, председатель правления Банка Кредит Днепр

«Цифровые услуги все больше проникают в сегмент малого и среднего бизнеса»

Ключевыми достижениями банковской системы стало то, что она смогла в полной мере удержать качество кредитного портфеля, поддержать качество наших текущих активов, минимизировать негативное влияние российской агрессии.

Плюс смогли организовать эффективную текущую деятельность таким образом, чтобы фактически наша текущая прибыль помогла абсорбировать убытки, связанные с полномасштабным вторжением. Это подтверждается результатом quality review — уже опубликованной Национальным банком оценки устойчивости, которая говорит о том, что большинству банков в отличие от 2014-го или 2008−09-го годов не требуется дополнительный капитал.

Ключевым трендом прошлого года была дальнейшая цифровизация. Если раньше цифровые отношения, услуги в цифровом формате были в основном для физических лиц, то мы видим, что все больше идет в сегмент малого и среднего бизнеса. Наш банк, например — один из четырех, предлагающих дистанционное открытие счетов для всех категорий клиентов: частных и юридических лиц, а также для физических лиц — предпринимателей.

Банки уже научились понимать и принимать риски в непростых условиях полномасштабной войны. Вызовом для нас станет конкуренция за надежных заемщиков, которые смогли не только выжить и сохранить бизнес, но и найти пути к развитию, несмотря на военные угрозы.

Александр Чеснакофф, член правления Креди Агриколь Банка

«Наши клиенты получили больше доступа к финансированию»

Наибольшее влияние на развитие банковской системы оказали: монетарная политика НБУ, постепенное уменьшение учетной ставки, уменьшение инфляции. С другой стороны, это ситуация в бизнесе и у наших клиентов. Благодаря исключительной устойчивости украинцев бизнес адаптировался, процессы реорганизовали, сократили расходы, логистику и подстроились к работе во время войны в целом.

В 2023 году наш банк подписал два важных соглашения с ЕБРР и МФК о распределении рисков на 50 млн и 40 млн евро соответственно для поддержки бизнеса, который критически важен для экономики страны, в частности сельского хозяйства. Наши клиенты получили еще больше доступа к финансированию. Доля банка на украинском рынке составляет 12%, в то время как доля финансирования агробизнеса — 50% общего кредитного портфеля банка.

С начала войны банк профинансировал агробизнес на 2,7 млрд гривен по государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%» и выдал почти 1,3 млрд. гривен в рамках Правительственной программы предоставления государственных гарантий.

Среди приоритетов в сегменте бизнес-кредитования: поддержка агросектора, поскольку банк уже 30 лет в Украине является стратегическим партнером для агробизнеса, финансирования экспортеров, логистических компаний и бизнес-сегментов, которые критически важны для экономики страны.

Сергей Мамедов, председатель правления Глобус Банка

«Сейчас банковский сектор — это „не руины“, а прочная и устойчивая система»

В 2023 году было достаточно событий, которые сформировали условия работы банковского сектора в 2024 году. При этом любые изменения можно считать достаточно «мягкими» и либеральными, ведь удалось избежать шока от вполне возможных потрясений, как, например, сокращение количества банковских учреждений и отток клиентов.

Нужно подчеркнуть, что во время войны эффект от любых положительных изменений (а их было достаточно) нужно умножать в несколько раз: ведь война способна поглотить все экономические процессы. Сейчас банковский сектор — это «не руины», а достаточно прочная и устойчивая система, способная преодолеть любые новые вызовы (как, например, системный сбой работы одного из операторов связи).

Украина держится на мужестве и героизме наших воинов. Однако без международной поддержки трудно себе представить, что было бы со страной почти за два года от полномасштабной войны.

Также стоит внимания развитие партнерских компенсаторных программ с органами местной власти по программам «5−7−9» и «Энергодом». Они ориентированы на возмещение процентов либо части выданных кредитов. Например, предприниматели Киева и Киевской области, являющиеся участниками программы «5−7−9», получают компенсацию по кредитным договорам в размере 99% и 100%, соответственно, что в свою очередь на 20% увеличило количество предпринимателей-участников программы в столичном регионе.