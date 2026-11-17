Деньги от продажи квартиры, зарплата моряка, переводы с Wise или задекларированные на таможне наличные — любое значительное поступление может вызвать вопросы у болгарского банка. Сам факт перевода между вашими же счетами больше не является достаточным доказательством легальности средств. «Минфин» разобрался, какие документы требуют европейские финучреждения от украинцев и как подготовиться к финансовому мониторингу во избежание задержек платежей.

Почему болгарский банк спрашивает о происхождении денег

Болгарские банки обязаны проверять происхождение средств, в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию денег. Это стандартная процедура финансового мониторинга, которая касается всех клиентов, независимо от гражданства.

Банк может запросить документы не только при открытии счета, но и позже, даже если человек пользуется его услугами несколько лет. Значения имеют сумма и характер операции, источник поступления денежных средств и то, насколько она соответствует обычной финансовой активности клиента.

Существует ли сумма, до которой банк ничего не проверяет?

Универсальной суммы, ниже которой банк гарантированно не задаст вопросов, нет. Даже относительно небольшой перевод может потребовать объяснения, если его характер или обстоятельства вызывают дополнительные вопросы.

Сам запрос документов не означает, что клиент подозревается в нарушении закона.

Для украинцев, в частности, тех, кто находится в Болгарии под временной защитой, действуют те же общие требования финансового мониторинга. В то же время банк учитывает обстоятельства конкретного клиента, поэтому может запрашивать документы о доходах или сбережениях, полученных еще до переезда.

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Переводы из Украины, Wise и Revolut: какие документы может запросить банк

Перевод денег между собственными счетами не гарантирует отсутствие дополнительной проверки. Если украинец переводит сбережения украинского банка в Болгарию, банк-получатель может попросить подтвердить не только сам перевод, но и происхождение средств.

Что подготовить для перевода из украинского банка

В зависимости от обстоятельств, могут потребоваться:

Банковская выписка, где видно владельца счета, сумму и дату перевода.

Подтверждение, что счет отправителя принадлежит получателю, если это неочевидно из выписки.

Документы об источнике денег: справки о доходах, договоры, налоговые декларации или выписки, которые показывают, как накапливалась сумма.

Важно учитывать и украинские валютные ограничения. Возможность перевода денег за границу зависит от вида операции и действующих правил НБУ. Поэтому перед переводом нужно уточнить в украинском банке, разрешена ли такая операция и какие действуют лимиты. Даже полный пакет документов о происхождении средств не отменяет этих ограничений.

Какие документы нужны для переводов через Wise и Revolut?

Само использование Wise или Revolut не означает, что перевод обязательно будут проверять более тщательно, чем обычный банковский платеж. Важно — можно ли проследить путь денег и установить их источник.

Например, IT-специалист получал оплату от иностранных заказчиков на Wise, накапливал часть доходов, а впоследствии перевел сбережения в болгарский банк. В таком случае выписка о последнем переводе подтверждает движение денег, но для объяснения их происхождения может потребоваться история поступлений на Wise, договоры с заказчиками или инвойсы.

Если средства проходили через несколько счетов или платежных сервисов, следует сохранить выписки за соответствующие периоды по каждому из них. В документах должны быть видны владелец счета, даты, суммы и операции, позволяющие связать поступления с последующими переводами.

При этом проверку может проводить не только болгарский банк. У Wise и Revolut также есть собственные процедуры подтверждения происхождения средств, и они могут запрашивать документы, независимо от банка-получателя.

Нужно ли уведомлять банк о крупном переводе заранее?

Если планируется значительное поступление из-за границы, целесообразно предварительно обратиться в болгарский банк и уточнить, какие документы могут понадобиться именно для этой операции. Особенно, если деньги накапливались в течение нескольких лет или поступали из разных источников. Это не гарантирует отсутствие проверки, но позволяет подготовить документы заранее.

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Продажа квартиры, автомобиля и другие крупные поступления: как подтвердить происхождение денег

Продажу квартиры или автомобиля можно подтвердить договором, но для болгарского банка этого не всегда достаточно. Он может попросить также документы о получении оплаты и дальнейшем движении денег.

Какие документы нужны после продажи квартиры

Если украинец продал квартиру в Украине и планирует перевести полученные деньги в Болгарию, следует подготовить:

Договор купли-продажи недвижимости, подтверждающий сделку и ее стоимость.

Банковскую выписку или другой документ, подтверждающий получение денег от покупателя.

Выписки со счетов, через которые деньги переводились в Болгарию.

При необходимости — документы, объясняющие разницу между суммой в договоре и фактическим поступлением, например, из-за частичной оплаты или конвертации валюты.

По словам Кристины Христовой, старшего консультанта по обслуживанию клиентов UniCredit Bulbank, при проверке значительных поступлений банк может выяснять не только обстоятельства продажи недвижимости, но и то, как клиент в свое время стал ее владельцем. Например, купил ли квартиру за собственные деньги, получил по наследству или в подарок. В отдельных случаях могут потребоваться документы о первоначальной покупке имущества и источнике средств, использованных для его покупки.

В практике UniCredit Bulbank был случай, когда клиент получил денежные средства от продажи унаследованной квартиры. Для подтверждения происхождения денег он предоставил документы о наследстве, нотариальный акт, договор продажи и банковскую выписку о поступлении оплаты. Этих документов оказалось достаточно для завершения проверки, говорит Кристина Христова.

А если деньги получены от продажи автомобиля?

Принцип тот же. Банк может запросить договор купли-продажи автомобиля, подтверждение получения оплаты и документы о дальнейшем перемещении средств.

Сложнее, если покупатель рассчитался наличными, а продавец впоследствии внес деньги на счет. В таком случае договор объясняет источник средств, но банк может дополнительно уточнить способ расчета и запросить подтверждение фактического получения денег. При этом законность наличного расчета определяется правилами страны, где совершалась сделка.

Нужно ли переводить украинские документы на болгарский?

Банк может потребовать перевод документов, выданных в Украине. Требования зависят от вида документа и процедур учреждения. Поэтому перед заказом перевода следует уточнить, достаточно ли обычного перевода, нужен ли официальный, а также требуется ли дополнительное заверение.

Особенно это актуально для договоров купли-продажи недвижимости, где документ может содержать много страниц. Предварительное уточнение требований поможет избежать излишних затрат.

Что делать, если имущество было продано несколько лет назад?

Прошедшее после продажи время само по себе не отменяет необходимости объяснить происхождение средств. Если деньги хранились на счете, полезно иметь договор продажи и выписки, подтверждающие получение и последующее хранение суммы.

Наличные: что нужно знать перед внесением в болгарский банк

Если украинец привез в Болгарию сбережения наличными, при внесении денег на банковский счет могут возникнуть дополнительные вопросы. Особенно, если деньги накапливались в течение многих лет, хранились дома или были получены от продажи имущества за наличные.

Какие документы могут понадобиться для внесения наличных денег

В зависимости от источника средств, банк может запросить:

Документы о доходах: справки о зарплате, налоговые декларации или договоры.

Банковские выписки, подтверждающие предварительное снятие наличных со счета.

Договоры продажи имущества и подтверждение получения оплаты.

Таможенную декларацию, если перевозка денег подлежала декларированию.

При внесении наличных денег банк может также попросить клиента заполнить декларацию о происхождении средств. Как объясняет Кристина Христова, в ней важно конкретизировать источник денег: для зарплаты — указать работодателя и период получения дохода, для продажи имущества — обстоятельства сделки, для предпринимательской деятельности — контрагентов и основания получения платежей. Самой формулировки «сбережения» или «доход от работы» может быть недостаточно.

К примеру, украинец несколько лет работал моряком, получал зарплату на иностранный счет и постепенно снимал часть доходов наличными. Если он захочет внести эти сбережения в болгарский банк, могут потребоваться документы о работе, поступлении зарплаты и снятии денег со счета.

Если же деньги хранились дома много лет и старых выписок нет, подтвердить их происхождение более сложно. Банк может рассмотреть другие имеющиеся документы и объяснения клиента, но их достаточности заранее гарантировать нельзя.

Кристина Христова приводит случай из банковской практики еще до перехода Болгарии на евро: клиент планировал внести наличными около 12 тыс. левов, полученных, по его словам, от неофициальной работы. Документов, подтверждающих эти доходы, у него не было, и в конце концов он отказался от внесения денег. Этот случай показывает, почему объяснения без документального подтверждения может оказаться недостаточно.

Когда нужно декларировать наличные деньги во время поездки в Болгарию?

При въезде в ЕС или выезде из него наличные деньги на сумму €10 000 или более (или эквивалент в другой валюте) нужно обязательно задекларировать на таможне. Если человек едет из Украины в Болгарию через другую страну ЕС, декларацию подают на первой внешней границе Евросоюза.

При перемещении наличных денег между Болгарией и другой страной ЕС действует другой порядок: сумму от €10 000 необходимо декларировать по требованию болгарских таможенных органов.

В то же время таможенники могут проверять и меньшие суммы, если есть признаки связи денег с преступной деятельностью.

Достаточно ли таможенной декларации для внесения денег в банк?

Нет. В таможенной декларации отмечают, в частности, экономическое происхождение и назначение денег. Однако это не означает, что банк автоматически признает такое объяснение достаточным.

К примеру, украинец задекларировал €20 000 во время въезда в ЕС и впоследствии решил внести их на счет в Болгарии. Банк может запросить не только таможенную декларацию, но и документы об источнике денег — зарплату, предпринимательские доходы, продажу имущества или другие поступления.

Перед внесением значительной суммы наличных денег следует обратиться в банк, объяснить ее происхождение и уточнить, какие подтверждения могут потребоваться. Особенно, если деньги накапливались давно или документы сохранились не полностью.

Не стоит разбивать крупную сумму на мелкие внесения во избежание проверки. Банки анализируют не только отдельные операции, но и общую активность клиента, поэтому такое поведение может вызвать дополнительные вопросы.

Зарплата из-за рубежа, украинский ФОП и фриланс: как подтвердить доходы

Многие украинцы в Болгарии продолжают работать с иностранными компаниями и заказчиками. Моряки получают зарплату от судоходных компаний, IT-специалисты и фрилансеры — оплату по контрактам, предприниматели — доходы от собственного бизнеса. В таких случаях банк может запросить документы, подтверждающие характер работы и источник поступлений.

Моряки: как подтвердить зарплату от иностранной компании

Для моряков основными подтверждениями могут быть трудовой контракт с судоходной компанией, справки о выплатах, расчетные листы и банковские выписки.

К примеру, моряк работает по контрактам несколько месяцев в году, а зарплату получает на иностранный счет. Между рейсами он переводит часть заработанного в Болгарию. Если банк попросит объяснить происхождение денежных средств, контракт и документы о фактических выплатах помогут подтвердить источник дохода.

Если зарплату перечисляет не компания, указанная в контракте, а ее платежный агент, полезно иметь документ, объясняющий связь между ними. В противном случае, банк может дополнительно уточнять, почему название отправителя платежа не совпадает с названием работодателя.

IT-специалисты и фрилансеры: договоры, инвойсы и выписки

Для тех, кто работает с иностранными заказчиками, подтверждением дохода могут быть:

Договоры о предоставлении услуг или контракты с заказчиками.

Инвойсы, по которым поступала оплата.

Банковские выписки с платежами клиентов.

Налоговые декларации или другие документы о задекларированных доходах.

Отчеты о выплатах с фриланс-платформ, если оплата поступает через них.

Например, дизайнер работает с несколькими клиентами из США и ЕС, получая часть платежей непосредственно на счет, а другие — через платежную платформу. В случае проверки, документы должны помочь установить, за какие услуги и от кого поступали деньги.

Если письменного контракта нет, могут помочь инвойсы, подтверждения заказов, отчеты платформы и история платежей. Однако банк сам оценивает, достаточно ли таких документов.

Украинский ФОП: достаточно ли налоговой декларации?

Для предпринимателя, зарегистрированного в Украине, полезно иметь выписку из Единого государственного реестра, договоры с клиентами, инвойсы, банковские выписки и налоговые декларации.

Налоговая декларация подтверждает задекларированный доход за определенный период, но не всегда объясняет конкретное поступление. Поэтому банк может дополнительно попросить документы по отдельным платежам.

Если украинский ФОП переводит заработанные деньги с предпринимательского счета на личный счет в Болгарии, банк может попросить подтвердить весь путь денег: от оплаты услуг заказчиком до последующего перевода. Для этого может потребоваться договор, инвойс или акт предоставленных услуг, выписка из предпринимательского счета и подтверждение перевода. Сам факт поступления средств со счета клиента не заменяет подтверждение их первоначального происхождения.

Если же на личный счет в Болгарии планируется получать непосредственную оплату от клиентов за предпринимательские услуги, нужно заранее уточнить в банке, позволяют ли это условия обслуживания такого счета.

Отдельно следует учитывать налоговые обязательства: подтверждение происхождения средств для банка не заменяет определение налогового резидентства и правил налогообложения доходов.

А если доходы нерегулярные или поступают от разных клиентов?

Нерегулярные поступления от разных заказчиков сами собой не свидетельствуют о нарушении. Если банк попросит объяснить отдельные платежи или изменение их объемов, помогут договоры, инвойсы и подтверждение оплаты.

Если характер деятельности или ожидаемые объемы поступлений существенно изменились, следует обновить соответствующую информацию в банке.

Что делать, если банк запросил документы о происхождении средств

Запрос банка не означает, что операцию обязательно заблокируют или закроют счет. Однако игнорировать его не стоит: если банк не получит необходимую информацию, это может задержать перевод или привести к ограничениям в обслуживании.

Как действовать после получения запроса

Прежде всего нужно выяснить, какую именно информацию хочет получить банк. Иногда достаточно объяснить назначение платежа, в других случаях необходимо документально подтвердить источник денег.

Чтобы не затягивать проверку, следует действовать последовательно:

Уточнить требования. Узнайте, какие документы нужны, за какой период, в какой форме их принимают, и необходим ли перевод. Подготовить подтверждение. Предоставить документы, объясняющие конкретную операцию и происхождение средств. Если деньги проходили через несколько счетов, показать соответствующие переводы. Объяснить разногласия. Если суммы, даты или названия плательщиков не совпадают, укажите причину. Например, оплата поступала частями, от платежного агента или после конвертации валюты. Подать документы через официальный канал банка. Если запрос поступил по электронной почте или в сообщении, следует проверить его подлинность через приложение, отделение или официальный контакт банка.

Если часть документов не сохранилась, лучше сразу уведомить об этом банк и спросить, какие альтернативные подтверждения он может рассмотреть. Отсутствие одного документа не всегда означает автоматический отказ, но объяснения без подтверждений может оказаться недостаточно.

Сколько длится проверка и можно ли пользоваться деньгами?

Единого срока для всех проверок происхождения средств нет. Продолжительность зависит от обстоятельств сделки, полноты документов и необходимости дополнительных уточнений.

Если банк проверяет входящий перевод, средства могут быть зачислены с задержкой или временно оставаться недоступными. В то же время запрос документов не обязательно означает ограничение доступа ко всему счету. Следует уточнить в банке, доступны ли деньги во время проверки, и нужны ли от клиента дополнительные действия.

Если деньги необходимы для покупки недвижимости, автомобиля или другой срочной оплаты, не стоит рассчитывать, что крупный перевод обязательно будет доступен в день поступления.

Что будет, если банк не примет документы?

Если предоставленных документов недостаточно, банк может запросить дополнительные пояснения или подтверждения. Если необходимую проверку не удается завершить, это может привести к отказу в проведении операции или прекращении банковского обслуживания, в соответствии с законодательными требованиями. В то же время отсутствие одного документа не всегда означает, что проверку невозможно пройти.

Если проверка затягивается, следует в письменном виде обратиться в банк и уточнить статус запроса, нужны ли дополнительные документы, и есть ли возможность подать альтернативные подтверждения. Если проблему не удается решить, то можно воспользоваться официальной процедурой подачи жалобы в банк.

В некоторых случаях банк не может раскрыть все причины проверки из-за требований законодательства о финансовом мониторинге.