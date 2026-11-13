Конец эпохи «зарплаты раз в месяц»: кто будет контролировать ваши деньги

Мировая экономика переживает масштабную трансформацию рынка труда. Миллионы людей постепенно отказываются от традиционной модели занятости, при которой работник имеет одного работодателя, фиксированный график и получает заработную плату раз в месяц.

Вместо этого формируется новая система — гиг-экономика (gig economy), в которой люди работают через цифровые платформы, выполняют отдельные задания и получают оплату за конкретную услугу.

Водители Uber, курьеры служб доставки, программисты, дизайнеры, переводчики, консультанты и даже преподаватели становятся частью огромного международного рынка труда.

И главный вопрос здесь даже не в том, как меняется сама работа. Гораздо интереснее другое: кто будет контролировать финансовые потоки сотен миллионов независимых работников — банки, финтех-компании или цифровые платформы?

435 миллионов работников, для которых смартфон стал рабочим местом

Банк международных расчётов (BIS) опубликовал 26-страничное исследование The gig economy and digital payments, посвящённое влиянию этой модели занятости на платёжные системы.

По его оценкам, в 2022 году в мире насчитывалось около 435 млн участников онлайн-гиг-экономики. В зависимости от методологии подсчёта это от 4,4% до 12,5% мировой рабочей силы.

Эти показатели приблизительны, поскольку один человек может одновременно работать на нескольких платформах.

По данным Международной организации труда, которые используют авторы исследования, в 2023 году в мире действовали 653 цифровые трудовые платформы.

Этот рынок развивался постепенно. В 1990-х годах распространялась практика выполнения заказов удалённо, в 2000-х появились специализированные платформы для фрилансеров, а в 2010-х смартфоны обеспечили стремительный рост сервисов перевозок и доставки. Пандемия COVID-19 дополнительно ускорила этот процесс.

Особенно быстро гиг-экономика развивается в странах, где традиционный рынок труда недостаточно организован. Цифровые платформы позволяют людям получать заказы без сложных процедур трудоустройства и работать с международными клиентами.

Фактически смартфон становится одновременно рабочим местом, инструментом поиска заказов и личным финансовым кабинетом работника.

Главная проблема — деньги заработаны, но ещё не получены

Представим водителя, который сегодня выполнил двадцать заказов. Пассажиры уже заплатили, платформа получила деньги, но водитель может увидеть свой заработок на счёте лишь через несколько дней.

Для традиционного наёмного работника выплата зарплаты дважды в месяц — привычная практика. Однако для человека, который ежедневно тратит деньги на топливо, питание и обслуживание автомобиля, задержка выплат создаёт проблему ликвидности.

BIS приводит показательный результат опроса PYMNTS: 84% работников гиг-экономики заявили, что выполняли бы больше заказов, если бы получали оплату быстрее.

Таким образом, скорость платежей напрямую влияет на мотивацию работников и потенциальный объём экономической активности.

Но есть важный нюанс.

Даже если в стране действует система мгновенных платежей, это не означает, что платформа будет немедленно перечислять заработанные деньги. Компании могут временно удерживать средства для управления ликвидностью или получения дохода от остатков на счетах.

Возникает конфликт экономических интересов: работник заинтересован получить деньги сегодня, а платформе может быть выгоднее выплатить их позже.

Поэтому техническая возможность мгновенного перевода ещё не гарантирует мгновенной оплаты труда.

Новую модель платежей демонстрируют Бразилия, Индия и США

В исследовании BIS рассматриваются различные национальные платёжные системы.

В Бразилии работает Pix — система мгновенных платежей, созданная центральным банком. Она позволяет переводить деньги между счетами круглосуточно.

В Индии аналогичную функцию выполняет UPI. Переводы осуществляются через мобильные приложения, что значительно упрощает расчёты между физическими лицами и компаниями.

В США развиваются системы RTP и FedNow, которые также обеспечивают переводы в режиме реального времени. В Китае цифровые платежи интегрированы в крупные экосистемы услуг.

В исследовании, в частности, сравниваются доступные способы оплаты через DiDi.

BIS подчёркивает, что преимущество таких систем заключается не только в скорости. Не менее важны низкая стоимость операций, доступность для различных финансовых учреждений и возможность переводить деньги между ними.

Особенно актуально это для микроплатежей, когда работник получает множество небольших сумм.

Как цифровые платформы превращаются в финансовые компании

Один из важнейших выводов исследования касается изменения бизнес-моделей цифровых платформ.

Изначально Uber, Grab, Gojek и подобные компании выступали посредниками между заказчиками и исполнителями. Основным источником их доходов были комиссии. Однако постепенно они начали расширять перечень услуг.

Например, Grab и Gojek в Юго-Восточной Азии развиваются как суперприложения, объединяя транспорт, доставку, покупки и финансовые сервисы. Следующий этап — кредитование, страхование и накопительные продукты для пользователей платформ.

Почему это перспективное направление?

Традиционный банк часто оценивает заёмщика по официальной заработной плате, стажу работы и кредитной истории. Однако цифровая платформа располагает другой информацией: сколько заказов выполняет человек, какие доходы получает, насколько регулярно работает и как меняется спрос на его услуги.

На основании этих данных можно оценивать платёжеспособность клиента, у которого нет постоянного работодателя. Например, водитель с трёхлетней историей стабильных ежедневных поступлений потенциально может оказаться более надёжным заёмщиком, чем человек с высокой зарплатой, но нестабильной занятостью.

Для банков это возможность перейти от оценки формального статуса работника к анализу его реальных денежных потоков. В то же время для этого необходимы качественные модели оценки рисков, защита персональных данных и надлежащие процедуры кредитования.

Как международный фриланс меняет трансграничные платежи

Отдельная часть исследования посвящена международным расчётам. Представим украинского программиста, который выполняет заказ для американской компании через международную платформу. Клиент оплачивает работу в долларах, платформа удерживает комиссию, а программист получает деньги через банк или платёжного посредника. На каждом этапе могут возникать дополнительные расходы: комиссии, затраты на конвертацию валют и задержки переводов.

Для крупных контрактов такие расходы могут быть относительно незначительными. Но если человек выполняет множество заказов стоимостью 20−50 долларов, даже небольшая фиксированная комиссия существенно сокращает его доход.

BIS обращает внимание на то, что традиционные международные переводы иногда занимают несколько дней, а их стоимость может быть непропорционально высокой для небольших платежей.

Поэтому перспективным решением считается объединение национальных систем мгновенных платежей. Это позволило бы ускорить трансграничные переводы и сократить количество посредников.

Интересно, что стоимость получения денег влияет даже на международную конкурентоспособность фрилансера: чем меньше работник тратит на переводы и конвертацию валют, тем более выгодную цену он может предложить заказчику.

Смогут ли стейблкоины заменить банковские переводы?

BIS также рассматривает использование криптовалют и стейблкоинов для международных выплат. В некоторых случаях цифровые активы позволяют быстрее переводить деньги между странами. Однако авторы предостерегают от чрезмерного оптимизма.

Пользователи сталкиваются с рисками мошенничества, ошибочных переводов, недостаточной защиты активов и отсутствия гарантий по вкладам. Кроме того, распространение долларовых стейблкоинов может усиливать скрытую долларизацию экономик. Это уже вопрос не только финансовых технологий, но и монетарного суверенитета государств.

Поэтому BIS фактически предлагает альтернативу: развивать регулируемые и взаимосвязанные платёжные системы, способные обеспечить высокую скорость и низкую стоимость переводов без необходимости перехода на частные криптоактивы.

Свобода работать или новая форма финансовой нестабильности?

Гиг-экономика создаёт новые возможности, но одновременно порождает социальные риски. По данным одного из исследований, на которые ссылается BIS, около 75% опрошенных работников цифровых платформ сообщили о росте доходов по сравнению с предыдущей работой.

Однако результаты существенно различаются в зависимости от профессии. В сфере доставки и логистики 40% опрошенных зарабатывали меньше установленной местной минимальной зарплаты. Программисты и высококвалифицированные фрилансеры могут получать значительно больше, но также сталкиваются с нерегулярными заказами и рисками неоплаты.

При этом многие независимые работники не имеют оплачиваемых отпусков, больничных или гарантированной социальной защиты.

Для банков это означает необходимость разработки новых финансовых продуктов: кредитов с гибкими графиками погашения, страхования на случай перерывов в получении доходов, инструментов автоматического накопления и финансового планирования.

Что это означает для банков будущего?

На мой взгляд, исследование BIS демонстрирует гораздо более масштабную трансформацию, чем просто развитие мгновенных платежей. Традиционная банковская модель десятилетиями строилась вокруг работника с регулярной зарплатой и предприятия с понятным финансовым циклом.

Новая экономика формирует другой тип клиента. Он может одновременно получать доходы от пяти компаний, работать в разных странах, использовать несколько валют и не иметь постоянного трудового договора.

Для такого клиента важны не только процентная ставка по кредиту или комиссия за обслуживание счёта, но и скорость получения денег, удобство международных расчётов и возможность управлять нерегулярными доходами.

Банки, которые научатся работать с такими финансовыми потоками, получат доступ к огромному сегменту клиентов. А те, кто продолжит оценивать платёжеспособность исключительно по справке о зарплате, рискуют постепенно уступить этот рынок финтех-компаниям.

Главный вывод: в будущем конкуренция развернётся не только за деньги клиентов, но и за право стать основной финансовой платформой их повседневной жизни. И вполне возможно, что цифровые платформы, которые сегодня лишь помогают людям находить работу, завтра станут одними из важнейших каналов продажи банковских продуктов в мире.