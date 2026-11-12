Передали карту родителям? — Будут ли сажать за это скоро и кто реально в зоне риска

9 ноября на подпись президенту направлен закон, направленный на борьбу с так называемыми дропами ( законопроек № 16013 ). Банковская карта, переданная в чужие руки для мошенничества, может стать основанием для уголовной ответственности вплоть до лишения свободы. Но означает ли это, что любая передача банковской карты теперь автоматически преступление? Кого именно будет касаться новая ответственность и какие риски следует учесть гражданам и бизнесу? — Об этом «Минфину рассказал Александр Чернуха, адвокат практики безопасности бизнеса в Juscitum.

Не только передача карты: за что предусмотрена уголовная ответственность

Одной из главных новаций закона является дополнение Уголовного кодекса Украины статьей 2001 — «Передача, получение, приобретение, хранение, другое приобретение платежных инструментов для совершения уголовного правонарушения».

Важно, что законодатель не ограничивается только физической передачей банковской карты. Предметом ответных действий могут быть:

платежные инструменты;

индивидуальная учетная информация;

доступ к банковскому и/или платежному счету;

доступ к электронному кошельку.

Таким образом, под потенциальную уголовно-правовую оценку попадают не только ситуации, когда человек передает другому лицу физическую карточку, но и случаи передачи логина, пароля, кодов доступа или других данных, позволяющих распоряжаться счетом.

Статья 200¹ предусматривает три основных категории действий.

Первая: передача собственного платежного инструмента или доступа к счету

Речь идет о передаче платежного инструмента, индивидуальной учетной информации, предоставлении доступа к ним или к банковскому или платежному счету, электронному кошельку с целью совершения другими лицами мошенничества или иного уголовного правонарушения.

За такие действия предусмотрен штраф от 300 до 1000 тысяч гривен — от 5100 до 17 000 грн.

Вторая: получение и использование чужих платежных инструментов

Ответственность предусмотрена за получение, приобретение, хранение, другое приобретение платежного инструмента или индивидуальной учетной информации другого лица, получение доступа к ним или к счету или электронному кошельку, а также передачу, сбыт и перевозку чужого платежного инструмента в соответствующих преступных целях.

Санкция — штраф от 3000 до 10 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Третья: повторность или организованная группа

Если указанные действия совершаются повторно или организованной группой, предусмотрено лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Следовательно, законодатель фактически разграничивает ответственность лица, передающего собственный платежный инструмент, и лица, системно получающего, накапливающего, передающего или распределяющего чужие платежные инструменты в пределах преступной инфраструктуры.

Станет ли преступлением обычная передача банковской карты родственнику или знакомому?

Это один из важнейших вопросов, который возникает при принятии закона.

Ответ — нет, не каждая передача карты будет автоматически образовывать состав уголовного правонарушения по статье 2001 У К Украины .

Ключевым признаком частей первой и второй настоящей статьи является специальная цель: совершение мошенничества или иного уголовного преступления. То есть для уголовной ответственности недостаточно установить лишь факт того, что карточку передали другому лицу или через счет прошли средства, которые впоследствии вызвали подозрение банка или правоохранительных органов.

Необходимо доказать, что соответствующие действия совершались именно в предусмотренных законом преступных целях.

Например, если человек передал карточку члену семьи для получения средств или совершения покупки, само по себе такое обстоятельство не свидетельствует о наличии состава преступления. Другая ситуация, когда владелец счета за вознаграждение передает карту, SIM-карту, пароль от банковского приложения или другие средства доступа лицам, использующим счет для приема и последующего перевода средств, полученных от потерпевших в результате мошенничества.

В таком случае ключевым становится вопрос осведомленности владельца счета о характере деятельности и его умысле.

На практике следствие может анализировать :

переписка с лицами, предлагавшими вознаграждение за передачу карты;

договоренности по использованию счета;

размер и характер полученного вознаграждения;

передачу PIN-кода, паролей, SIM-карты или доступа к банковскому приложению;

характер, количество и периодичность финансовых операций;

поведение лица после получения информации о возможном незаконном использовании его счета.

Именно здесь будет возникать больше вопросов в будущей судебной практике: где проходит граница между опрометчивым поведением владельца карты и сознательным участием в преступной схеме.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что конструкция «мошенничества или иного уголовного правонарушения» достаточно широка. Главное юридическое управление Верховной Рады в своих замечаниях к законопроекту обращало внимание на риски юридической неопределенности такой конструкции. В частности, поднимался вопрос, насколько непосредственно преступная цель должна быть связана с использованием платежного инструмента.

Этот вопрос потребует особо внимательного подхода при квалификации деяний и оценке доказательств.

Что следует учитывать «администраторам» схем

Один из принципиальных моментов новой статьи 2001 состоит в том, что она направлена не только на наказание лиц, непосредственно завладевших средствами. Уголовно наказуемыми определяются также действия, обеспечивающие функционирование платежной инфраструктуры преступной схемы.

К примеру, организатор мошеннической деятельности может не контактировать с потерпевшими, не звонить им и не получать средства напрямую. В то же время он ищет лиц, готовых передать свои карты, обеспечивает доступ к банковским счетам, координирует движение средств и привлекает других участников для их дальнейшего снятия или перевода. По новой модели ответственности такие действия могут получить самостоятельную уголовно-правовую оценку по статье 2001 У К Украины .

В то же время, закон не устанавливает, что для ответственности по этой статье обязательно должно быть доказано фактическое завладение средствами потерпевшего. Поэтому момент окончания соответствующего уголовного правонарушения и фактического использования переданного инструмента могут стать предметом споров в правоприменительной практике.

Это особенно важно для лиц, которые привлекают других людей к передаче карт, администрируют сети счетов или обеспечивают оборот чужих платежных инструментов.

Можно ли уйти от уголовной ответственности?

Закон предусматривает отдельный механизм освобождения от уголовной ответственности для лиц, впервые совершивших правонарушение, предусмотренное частью первой статьи 2001 У К Украины .

Для этого необходимо одновременное выполнение следующих условий:

лицо впервые совершило уголовное правонарушение, предусмотренное частью первой статьи 2001.

До сообщения ей о подозрении она добровольно сообщила о случившемся органу, должностное лицо которого наделено законом правом сообщать о подозрении.

Лицо активно способствовало раскрытию и прекращению уголовного правонарушения, совершенного другими лицами с использованием соответствующего платежного инструмента, учетной информации, счета или электронного кошелька.

Это важное новшество, которое может стимулировать лиц, вовлеченных в схемы как номинальные владельцы счетов, сообщать правоохранительным органам о деятельности организаторов. Однако следует понимать: самого факта добровольного обращения к правоохранителям недостаточно. Закон требует также активного содействия раскрытию и прекращению уголовного преступления.

Кроме того, этот механизм относится исключительно к части первой статьи 200¹. Он не распространяется автоматически на лиц, которым инкриминируют действия по частям второй или третьей настоящей статьи.

Поэтому решение о добровольном извещении должно приниматься после анализа фактических обстоятельств и правовой оценки ситуации.

Ответственность не только за передачу карт

Изменения не ограничиваются введением новой статьи 2001. Закон предусматривает расширение перечня незаконных действий с платежными инструментами.

В частности, уголовная ответственность предусмотрена за:

подделка и подлог платежных инструкций, уведомлений и поручений;

подделка платежных инструментов и других средств доступа к счетам;

использование или сбыт поддельных платежных инструментов;

присвоение, похищение или завладение платежными инструментами путем обмана или злоупотребления доверием;

незаконное получение доступа к банковским и платежным счетам, электронным кошелькам.

В зависимости от характера действия, повторности и других обстоятельств санкции предусматривают значительные штрафы, ограничение свободы или лишение свободы. Таким образом, законодатель охватывает не только деятельность так называемых «дропов», но и более широкий круг незаконных операций с платежной инфраструктурой.

Риски для бизнеса: ответственность может затронуть и юридические лица

Отдельного внимания заслуживают изменения в статьи 96³ и 96⁹ У К Украины . Закон расширяет перечень уголовных правонарушений, совершение которых уполномоченным лицом от имени и в интересах юридического лица может стать основанием для применения к нему мер уголовно-правового характера.

Это означает, что риски могут возникать не только для физических лиц, непосредственно осуществляющих незаконные операции, но и для компаний, в интересах которых такие действия совершаются.

В предусмотренных законом вариантах меры уголовно-правового характера могут включать штраф, конфискацию имущества и ликвидацию юридического лица.

Для бизнеса это создает несколько практических рисков.

Использование корпоративных счетов в непрозрачных схемах

Компания должна понимать, кто имеет доступ к ее счетам, кто инициирует платежи и по каким основаниям осуществляются финансовые операции.

Действия уполномоченных лиц

Особое внимание необходимо уделять руководителям, финансовым директорам, бухгалтерам и другим работникам, имеющим полномочия распоряжаться денежными средствами или совершать платежные операции.

Использование личных счетов работников для хозяйственных операций

Практика, когда работник получает средства компании на собственную карточку, а затем переводит их другим лицам, создает дополнительные финансовые и уголовно-правовые риски. Особенно если экономическая цель сделок не подтверждена документально.

В то же время важно учитывать пределы ответственности юридического лица: сам факт подозрительной операции работника не означает автоматического применения в компании уголовно-правовых мер. Необходимо установить предусмотренные У К Украины основания, в частности, связь деяния с действиями уполномоченного лица, совершение от имени и в интересах юридического лица.

Что следует сделать гражданам и бизнесу уже сейчас?

Новые положения будут нуждаться в формировании судебной практики. Однако определенные меры предосторожности можно ввести уже сегодня.

Для физических лиц:

не передавать банковские карты посторонним лицам за вознаграждение;

не предоставлять доступ к мобильному банкингу, PIN-кодам, паролям и одноразовым кодам подтверждения;

не соглашаться принимать на свой счет средства неизвестного происхождения с последующим переводом на другие счета;

не снимать наличные деньги по поручению незнакомых лиц за процент от суммы;

сохранять переписку и другие доказательства, если кто пытается привлечь к подобной деятельности.

Если человек уже передал карту или доступ к счету и подозревает их незаконное использование, не следует удалять переписку или пытаться самостоятельно договариваться с организаторами. Прежде всего, необходимо обратиться в банк, заблокировать скомпрометированные средства доступа, сохранить доказательства и получить юридическую консультацию по дальнейшим действиям.

Для бизнеса:

провести аудит доступов к корпоративным счетам и платежным системам;

разграничить полномочия работников по инициированию и подтверждению платежей;

ввести внутренние правила использования корпоративных платежных инструментов;

проверять экономическое содержание операций с контрагентами;

документировать основания платежей и движение средств;

научить работников распознавать предложения по привлечению к дроп-схемам.

Отдельно рекомендую пересмотреть внутренние политики финансовой безопасности и процедуры реагирования на подозрительные операции.

Новый подход к противодействию финансовому мошенничеству

Законопроект № 16013 изменяет подход к противодействию финансовому мошенничеству. Если раньше основное внимание уголовного преследования часто сосредотачивалось на лицах, непосредственно завладевших средствами, то теперь законодатель предусматривает отдельную ответственность и за формирование платежной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование преступных схем.

В то же время главным вопросом практики станет доведение специальной цели и умысла личности. Сам факт владения счетом, передачи карты или получения средств от третьего лица не должен подменять доказывание всех признаков состава уголовного преступления.

Для граждан это означает необходимость критично относиться к предложениям быстрого заработка за счет передачи банковских инструментов. Для бизнеса необходимо усилить контроль за финансовыми операциями и доступ к корпоративным счетам.

И самое важное: в новой модели ответственности номинальный владелец счета уже не может рассчитывать на то, что формальное оформление карты на его имя автоматически освободит его от любых правовых рисков. В то же время и правоохранительные органы не освобождаются от обязанности доказать конкретные действия, умысел и цель личности.