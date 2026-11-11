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11 ноября 2026, 11:24 Читати українською

НБУ применил меры влияния к четырем финансовым учреждениям: кого наказал регулятор

Национальный банк применил меры влияния к трем финансовым компаниям и одному ломбарду. Причины разные: от непредставления документов по требованию регулятора до рисковых операций, которые могут угрожать интересам клиентов и кредиторов. Для одной из финансовых компаний ограничение означает запрет на отдельный вид операций до ноября 2027 года. Кого касаются решения НБУ и какие нарушения обнаружил регулятор?

Национальный банк применил меры влияния к трем финансовым компаниям и одному ломбарду.
НБУ усилил контроль над финансовым сектором: кого привлекли к ответственности. ФОТО: НБУ
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Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял соответствующие решения 9 ноября 2026 года.

Кого касаются меры воздействия

Требование устранить нарушения получили финансовая компания Конкорд Факторинг и ломбард Орион-Т.

Первый регулятор обязал исправить нарушения из-за неподачи в установленный срок запрашиваемых документов, информации и пояснений. Компания должна выполнить требования НБУ до 1 декабря 2026 года.

В ломбарде «Орион-Т» Нацбанк нашел проблемы с соблюдением требований к минимальной площади помещения и организации работы по местонахождению. Также ломбард не поддерживал актуальность информации в Комплексной информационной системе НБУ. Устранить все недостатки он должен до 10 февраля 2027 года.

Письменную оговорку получила финансовая компания «ВЕЛЛФИН», ответственная за деятельность небанковской финансовой группы CreditUP. Причиной послужили недостатки в системе корпоративного управления и внутреннего контроля. Компания должна быть исправлена до 1 декабря 2026 года.

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Отдельное ограничение НБУ применил к финансовой компании «Кредит Касса». Ей остановили право предоставлять другим лицам денежные средства по договорам возвратной финансовой помощи. Запрет будет действовать до 1 ноября 2027 года.

При безвыездном надзоре регулятор установил, что компания проводила рисковые операции, которые могли угрожать интересам клиентов и кредиторов. В частности, речь идет о предоставлении средств по договорам возвратной финансовой помощи, хотя компания имела право предоставлять услуги кредитования.

«Выявление фактов осуществления финансовым учреждением рисковой деятельности, угрожающей интересам клиентов и кредиторов, является основанием для применения такой меры влияния», — отметил Национальный банк.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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