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10 ноября 2026, 13:35 Читати українською

Рада поддержала создание реестра банковских счетов: кому разрешат доступ

Верховная Рада 10 ноября приняла в первом чтении законопроект № 14327-д, предусматривающий создание централизованного реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц. За документ проголосовали 249 народных депутатов. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Верховная Рада 10 ноября приняла в первом чтении законопроект № 14327-д, предусматривающий создание централизованного реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц.
Верховная Рада 10 ноября приняла в первом чтении законопроект №14327-д, предусматривающий создание централизованного реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц.
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Перед парламентским рассмотрением финансовый комитет пересмотрел свою предыдущую рекомендацию и существенно сократил перечень государственных органов, предлагающих прямой и беспрепятственный доступ к реестру.

Кто получит доступ к реестру

По обновленной редакции законопроекта такой доступ предлагают предоставить трем органам:

  • Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК);
  • Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ);
  • Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Ранее список органов с соответствующими возможностями был еще шире.

Решение было пересмотрено после консультаций с представителями Европейской комиссии. Они отметили необходимость обеспечения доступа компетентных органов к финансовой информации для расследования тяжких преступлений.

В финансовом комитете полагают, что предложенный компромисс позволяет учесть требования европейского законодательства.

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В частности, БЭБ включили в перечень как орган, расследующий экономические преступления, НАПК — как антикоррупционный орган, а доступ АРМА предусмотрен соответствующими нормами ЕС по розыску активов.

Какую информацию будет содержать реестр

Создание реестра не означает, что уполномоченные органы смогут пересматривать остатки средств на счетах или истории банковских операций граждан.

Как ранее объяснял министр финансов Сергей Марченко, система будет содержать идентификационные данные владельцев счетов и информацию о банках, в которых они открыты.

Данных о суммах средств, движении денег или содержании банковских сейфов в реестре не будет.

Реестр должен помочь уполномоченным органам более оперативно устанавливать, в каких банках лицо имеет счета, вместо отправки запросов в десятки финансовых учреждений.

Зачем Украине эти изменения

Законопроект № 14327-д входит в пакет законодательных изменений, необходимых для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро — SEPA.

Документ направлен на выполнение европейских требований по противодействию отмыванию средств, финансированию терроризма и доступу компетентных органов к финансовой информации для расследования тяжких преступлений.

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Присоединение Украины к SEPA должно создать условия для упрощения и удешевления переводов в евро для граждан и бизнеса.

В то же время, принятие законопроекта в первом чтении еще не означает запуска реестра. Документ должен пройти подготовку ко второму чтению, а окончательные правила доступа будут зависеть от принятой редакции закона.

Официальная парламентская повестка дня финансового комитета на 10 ноября подтверждает повторное рассмотрение № 14327-д.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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