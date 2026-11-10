Украина сделала еще один шаг к SEPA: какие изменения поддержала Рада

Во вторник, 10 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15503, предусматривающий внесение изменений в Гражданский кодекс Украины для приближения законодательства к требованиям Европейского Союза и присоединению к Единой зоне платежей в евро (SEPA). За документ проголосовали 258 народных депутатов, пишет народная депутат Ольга Васильевская Смаглюк.

Документ направлен на усиление гражданско-правовой защиты репутации и личных неимущественных прав в сфере финансового мониторинга.

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Что предполагает законопроект

Документ направлен на усиление гражданско-правовой защиты репутации и личных неимущественных прав в сфере финансового мониторинга.

В частности, законопроект предусматривает механизмы защиты в случаях распространения недостоверной информации о возможных нарушениях законодательства по противодействию отмыванию средств.

Речь идет о праве на ответ и опровержении недостоверных сведений, а также защите прав юридических лиц в случаях распространения ложной информации об их уполномоченных представителях.

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В то же время, документ предусматривает освобождение физических лиц от обязанности возмещать имущественный или моральный ущерб в отдельных случаях непреднамеренного сообщения или обнародования недостоверной информации о возможных нарушениях в сфере финмониторинга.

Что это даст

переводы в евро — быстро и без лишних посредников

комиссии — от 0 до 5 евро вместо нынешних значительно более высоких расходов

средства на счете — практически мгновенно

в стране будет оставаться 70−100 млн евро ежегодно, которые сегодня уходят на банковские комиссии.

Что меняется в финансовом мониторинге:

порог обязательного мониторинга вырастет с 400 тыс. грн до суммы, эквивалентной более 10 тыс. евро (ориентировочно 550 тыс. грн)

для азартных игр порог не меняется — 55 тыс. грн

штрафы повышаться не будут.

Реестр счетов и сейфов будет содержать только IBAN, имя владельца и название банка. Данные об остатках средств, движениях по счетам и содержимом сейфов в него не будут включаться.

Зачем Украине эти изменения

Законопроект входит в пакет законодательных изменений, необходимых для присоединения Украины к SEPA — Единой зоне платежей в евро.

Его цель — привести украинское законодательство в соответствие с европейскими требованиями в сфере финансового мониторинга и защиты прав участников финансовых отношений.

Присоединение к SEPA должно создать условия для более простых и эффективных переводов в евро между Украиной и странами-участницами платежной зоны.

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В то же время принятие законопроекта в первом чтении еще не означает его вступления в силу. Документ должен пройти дальнейшее разбирательство в парламенте.