Почти 39 млн грн штрафов за финмониторинг: за что наказали два банка и три финансовые компании

Национальный банк Украины в октябре 2026 года оштрафовал два банка и три небанковских финансовых учреждения на общую сумму 38,563 млн грн. Наибольшие взыскания получили Сэнс Банк — 25 млн грн и Ощадбанк — 10 млн грн. Регулятор выявил нарушения в финансовом мониторинге, проверке клиентов и соблюдении валютного законодательства.

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За что НБУ оштрафовал банки

Сенс Банк должен оплатить 25 млн грн за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода и нарушение требований по надлежащей проверке клиентов. Такой подход предполагает оценку рисков, связанных с клиентами и их финансовыми операциями, и применение дополнительных мер контроля в зависимости от уровня этих рисков.

Ощадбанк получил штраф в размере 10 млн. грн. Кроме недостатков в проверке клиентов и оценке рисков, НБУ зафиксировал проблемы с предоставлением информации регулятору. В частности, банк несвоевременно или не в полном объеме подавал достоверные документы и сведения по запросам Нацбанка. Также в клиентские анкеты вносили данные, достоверность которых не подтверждалась документами, находящимися в распоряжении банка.

Какие нарушения обнаружили в небанковских учреждениях

Ломбард «Кредит Юкрейн» был оштрафован на 2,747 млн грн за недостатки в организации первичного финансового мониторинга. НБУ зафиксировал проблемы с обновлением внутренних процедур, проверкой клиентов и оценкой рисков. Кроме того, ломбард не провел дополнительных проверок клиента, являющегося членом семьи политически значимого лица (PEP), и неправильно отвечал на запросы регулятора.

Отдельно учреждение получило письменную оговорку за нарушение валютного законодательства. В частности, она проводила с физическими лицами-нерезидентами операции по предоставлению и погашению кредитов и уплате процентов в гривне без соответствующей лицензии НБУ. Также регулятор выявил недостатки в ведении реестров купли и продажи наличной валюты.

Финансовая компания «АРТУА» получила штраф в размере 799 тыс. грн. Среди нарушений — недостатки внутренних процедур финмониторинга, ненадлежащая проверка клиентов, проблемы с ведением анкет и хранением документов. Компания также не придерживалась отдельных требований по обслуживанию политически значимых лиц, членов их семей и связанных с ними людей. В частности, не получала разрешения руководителя на установление деловых отношений с клиентами.

Наименьший штраф — 17 тыс. грн — получила финансовая компания «ФИНОФИС». Причиной стало неподача в Нацбанк отдельной статистической отчетности о валютных операциях.

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Василевская-Смаглюк привела статистику штрафов за финмониторинг

Народная депутат Ольга Василевская-Смаглюк ранее также обращала внимание на усиление ответственности финансовых учреждений за нарушение требований финансового мониторинга. В своем Telegram-канале она обнародовала статистику санкций за 2022−2025 годы.

По ее данным, за этот период НБУ наложил на банки 88 штрафов на общую сумму 1,18 млрд грн, а на небанковские финансовые учреждения — 213 штрафов на 464 млн грн. Кроме того, регулятор принял девять решений об аннулировании лицензий, ликвидировал два банка и вынес 55 письменных оговорок банкам и 255 небанковским учреждениям.

Только за 2025 год банки получили 37 штрафов на 416 млн грн, а небанковские финансовые учреждения — 49 штрафов на 157 млн грн.

Василевская-Смаглюк отмечала, что финансовый мониторинг не является формальной процедурой и стал одним из ключевых элементов контроля за финансовыми операциями. В то же время она отмечала важность понятных и одинаковых правил для всех участников рынка.

В октябре 2026 года НБУ применил к пяти учреждениям штрафы на 38,563 млн грн и вынес одну письменную оговорку. Нарушения, связанные с работой с политически значимыми лицами, регулятор зафиксировал в двух небанковских учреждениях — ломбарде «Кредит Юкрейн» и финансовой компании «АРТУА».

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