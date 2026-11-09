Почти 39 млн грн штрафов за финмониторинг: за что наказали два банка и три финансовые компании

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 ноября 2026, 18:30 Читати українською

Почти 39 млн грн штрафов за финмониторинг: за что наказали два банка и три финансовые компании

Национальный банк Украины в октябре 2026 года оштрафовал два банка и три небанковских финансовых учреждения на общую сумму 38,563 млн грн. Наибольшие взыскания получили Сэнс Банк — 25 млн грн и Ощадбанк — 10 млн грн. Регулятор выявил нарушения в финансовом мониторинге, проверке клиентов и соблюдении валютного законодательства.

Национальный банк Украины в октябре 2026 года оштрафовал два банка и три небанковских финансовых учреждения на общую сумму 38,563 млн грн.
НБУ оштрафовал Сенс Банк и Ощадбанк
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

За что НБУ оштрафовал банки

Сенс Банк должен оплатить 25 млн грн за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода и нарушение требований по надлежащей проверке клиентов. Такой подход предполагает оценку рисков, связанных с клиентами и их финансовыми операциями, и применение дополнительных мер контроля в зависимости от уровня этих рисков.

Ощадбанк получил штраф в размере 10 млн. грн. Кроме недостатков в проверке клиентов и оценке рисков, НБУ зафиксировал проблемы с предоставлением информации регулятору. В частности, банк несвоевременно или не в полном объеме подавал достоверные документы и сведения по запросам Нацбанка. Также в клиентские анкеты вносили данные, достоверность которых не подтверждалась документами, находящимися в распоряжении банка.

Какие нарушения обнаружили в небанковских учреждениях

Ломбард «Кредит Юкрейн» был оштрафован на 2,747 млн грн за недостатки в организации первичного финансового мониторинга. НБУ зафиксировал проблемы с обновлением внутренних процедур, проверкой клиентов и оценкой рисков. Кроме того, ломбард не провел дополнительных проверок клиента, являющегося членом семьи политически значимого лица (PEP), и неправильно отвечал на запросы регулятора.

Отдельно учреждение получило письменную оговорку за нарушение валютного законодательства. В частности, она проводила с физическими лицами-нерезидентами операции по предоставлению и погашению кредитов и уплате процентов в гривне без соответствующей лицензии НБУ. Также регулятор выявил недостатки в ведении реестров купли и продажи наличной валюты.

Финансовая компания «АРТУА» получила штраф в размере 799 тыс. грн. Среди нарушений — недостатки внутренних процедур финмониторинга, ненадлежащая проверка клиентов, проблемы с ведением анкет и хранением документов. Компания также не придерживалась отдельных требований по обслуживанию политически значимых лиц, членов их семей и связанных с ними людей. В частности, не получала разрешения руководителя на установление деловых отношений с клиентами.

Наименьший штраф — 17 тыс. грн — получила финансовая компания «ФИНОФИС». Причиной стало неподача в Нацбанк отдельной статистической отчетности о валютных операциях.

Читайте также: НБУ сократил продажу долларов на межбанке на 2,8% — до $1,77 млрд за неделю

Василевская-Смаглюк привела статистику штрафов за финмониторинг

Народная депутат Ольга Василевская-Смаглюк ранее также обращала внимание на усиление ответственности финансовых учреждений за нарушение требований финансового мониторинга. В своем Telegram-канале она обнародовала статистику санкций за 2022−2025 годы.

По ее данным, за этот период НБУ наложил на банки 88 штрафов на общую сумму 1,18 млрд грн, а на небанковские финансовые учреждения — 213 штрафов на 464 млн грн. Кроме того, регулятор принял девять решений об аннулировании лицензий, ликвидировал два банка и вынес 55 письменных оговорок банкам и 255 небанковским учреждениям.

Только за 2025 год банки получили 37 штрафов на 416 млн грн, а небанковские финансовые учреждения — 49 штрафов на 157 млн грн.

Василевская-Смаглюк отмечала, что финансовый мониторинг не является формальной процедурой и стал одним из ключевых элементов контроля за финансовыми операциями. В то же время она отмечала важность понятных и одинаковых правил для всех участников рынка.

В октябре 2026 года НБУ применил к пяти учреждениям штрафы на 38,563 млн грн и вынес одну письменную оговорку. Нарушения, связанные с работой с политически значимыми лицами, регулятор зафиксировал в двух небанковских учреждениях — ломбарде «Кредит Юкрейн» и финансовой компании «АРТУА».

Как мы писали: Снижение учетной ставки откладывается: какие риски видит НБУ

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 0Vitaliy0 и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами