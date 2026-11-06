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6 ноября 2026, 20:53 Читати українською

Топ-5 новостей за пятницу: НБУ продал $15,1 млрд, обстрелы прибавляют инфляции, доллар укрепляется в США

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Доллар и евро подешевели на межбанке, но мало проседают в обменниках: что происходит

Эта неделя в мире и в Украине снова была очень активной как в геополитической, так и в экономической плоскости, что немедленно отражалось на всех финансовых и сырьевых рынках мира. А на валютном рынке все эти стрессы снова спровоцировали ралли в паре евро/доллар и заставили поволноваться всех инвесторов.

НБУ оценил запасы наличной валюты в банках и раскрыл спрос на доллары и евро

Национальный банк Украины сообщил, что запасов наличной валюты в банковских кассах достаточно для удовлетворения потребностей клиентов. Об этом свидетельствуют результаты последних операций по подкреплению касс: 5 ноября регулятор предложил банкам по 50 млн. долларов и евро, но финансовые учреждения пригласили лишь 40 млн. долларов и 9 млн. евро. Все заявки НБУ удовлетворил полностью, пишет пресс-служба ведомства.

Нацбанк подсчитал насколько вырастут цены из-за обстрелов России.

Усиление российских атак на промышленные предприятия, порты, транспортные узлы и складскую инфраструктуру существенно ухудшило экономические перспективы Украины. По данным НБУ, во второй половине 2026 года эти удары вместе с блокадой морских портов снизят темпы роста реального ВВП на 1,9 процентного пункта, а потери внешнеторгового баланса составят $6,6 млрд. В то же время дополнительный вклад обстрелов в годовую инфляцию составит около 0,7 в. п.

Дефицит валюты в Украине вырос: НБУ назвал главные причины

В третьем квартале 2026 г. в Украине вырос дефицит валюты: потребность бизнеса и населения в иностранных деньгах увеличилась, тогда как ее поступления от экспорта сократились. Среди причин рост оборонных закупок, импорт горючего и газа, а также последствия российских атак для украинских экспортеров. Поэтому Национальному банку пришлось увеличить продажу валюты на рынке до $15,1 млрд за квартал. Об этом говорится в отчете НБУ за октябрь 2026 года.


Доллар снова набирает силу: что изменилось после отчета о занятости в США

Доллар получил новую поддержку после того, как американская экономика продемонстрировала неожиданно сильные результаты на рынке труда. Октябрьский отчет показал, что количество новых рабочих мест в США превысило прогнозы аналитиков более чем вдвое. Это не только укрепило позиции американской валюты по отношению к евро и другим основным валютам, но и усилило ожидание, что Федеральная резервная система США может снова повысить процентную ставку в декабре. Что же показала статистика и почему она повлияла на валютный рынок?

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Источник: Минфин
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