НБУ продал рекордные $6 млрд, но резервы выросли до $49,1 млрд: откуда Украина взяла деньги

По сообщению НБУ , международные резервы Украины по итогам октября увеличились до $49,1 млрд, хотя Национальный банк продолжает продавать значительные объемы валюты для поддержки гривны. Противоречия здесь нет: резервы сокращаются из-за валютных интервенций, но одновременно пополняются благодаря международной финансовой помощи.

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По информации Национального банка, именно превышение валютной выручки над расходами стало определяющим фактором положительной динамики в октябре.

Важно различать два показателя: сколько валюты НБУ продает на рынке и сколько валюты в целом поступает в международные резервы. Это не одно и то же. Даже значительные интервенции не обязательно означают сокращение резервов, если международная помощь и другие поступления больше.

НБУ продал почти $6 млрд: почему резервы все равно увеличились

В октябре Национальный банк провел рекордные денежные интервенции. По данным межбанковского рынка, регулятор продал валюты на $5,998 млрд. Это больше предыдущего месячного рекорда, установленного в сентябре, когда интервенции составляли $5,519 млрд.

Причина — значительный спрос на иностранную валюту. По словам заместителя главы НБУ Юрия Гелетия, в октябре он усилился из-за роста бюджетных расходов и сокращения валютного предложения от аграрного сектора и металлургии. Дополнительное влияние оказали логистические проблемы.

За январь-октябрь спрос клиентов на валюту увеличился по меньшей мере на 25% или примерно на $16 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время предложение валюты возросло всего на $2 млрд. Экспортная выручка за десять месяцев составила около $38 млрд против $36 млрд годом ранее.

Однако валютные интервенции — лишь одно из направлений движения средств, влияющих на резервы. Параллельно Украина получает международную финансовую помощь, привлекает валютные ссуды и осуществляет другие операции.

Механизм можно объяснить так:

НБУ продает валюту банкам, чтобы покрыть избыточный спрос на межбанковском рынке. Это уменьшает резервы.

Международные партнеры перечисляют Украине финансовую помощь. Когда средства относят к резервам, их объем увеличивается.

Государство производит выплаты по внешним долгам. Это уменьшает резервы.

Изменение рыночной стоимости золота, ценных бумаг и курсов валют также влияет на оценку резервных активов.

Следовательно, если за месяц Украина получила больше валюты, чем НБУ продала на рынке и правительство потратило на внешние долговые выплаты, резервы будут расти даже при рекордных интервенциях.

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Что означает увеличение резервов для валютного рынка

Международные резервы — это не просто деньги, лежащие на счетах государства. Они являются финансовой подушкой безопасности, позволяющей НБУ сглаживать чрезмерные колебания курса гривны, поддерживать валютную ликвидность и обеспечивать внешние платежи.

Рост резервов до $49,1 млрд означает, что, несмотря на значительный спрос на валюту и рекордные продажи долларов регулятором, Украина сохраняет возможность финансировать потребности валютного рынка.

В то же время, это не означает, что проблема дефицита валюты исчезла. В октябре спрос на нее существенно превышал предложение, а НБУ пришлось увеличить интервенции до исторического максимума. Устойчивость резервов во многом зависит от регулярности внешнего финансирования.

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