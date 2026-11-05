По сообщению НБУ, международные резервы Украины по итогам октября увеличились до $49,1 млрд, хотя Национальный банк продолжает продавать значительные объемы валюты для поддержки гривны. Противоречия здесь нет: резервы сокращаются из-за валютных интервенций, но одновременно пополняются благодаря международной финансовой помощи.
НБУ продал рекордные $6 млрд, но резервы выросли до $49,1 млрд: откуда Украина взяла деньги
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
По информации Национального банка, именно превышение валютной выручки над расходами стало определяющим фактором положительной динамики в октябре.
Важно различать два показателя: сколько валюты НБУ продает на рынке и сколько валюты в целом поступает в международные резервы. Это не одно и то же. Даже значительные интервенции не обязательно означают сокращение резервов, если международная помощь и другие поступления больше.
НБУ продал почти $6 млрд: почему резервы все равно увеличились
В октябре Национальный банк провел рекордные денежные интервенции. По данным межбанковского рынка, регулятор продал валюты на $5,998 млрд. Это больше предыдущего месячного рекорда, установленного в сентябре, когда интервенции составляли $5,519 млрд.
Причина — значительный спрос на иностранную валюту. По словам заместителя главы НБУ Юрия Гелетия, в октябре он усилился из-за роста бюджетных расходов и сокращения валютного предложения от аграрного сектора и металлургии. Дополнительное влияние оказали логистические проблемы.
За январь-октябрь спрос клиентов на валюту увеличился по меньшей мере на 25% или примерно на $16 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время предложение валюты возросло всего на $2 млрд. Экспортная выручка за десять месяцев составила около $38 млрд против $36 млрд годом ранее.
Однако валютные интервенции — лишь одно из направлений движения средств, влияющих на резервы. Параллельно Украина получает международную финансовую помощь, привлекает валютные ссуды и осуществляет другие операции.
Механизм можно объяснить так:
-
НБУ продает валюту банкам, чтобы покрыть избыточный спрос на межбанковском рынке. Это уменьшает резервы.
-
Международные партнеры перечисляют Украине финансовую помощь. Когда средства относят к резервам, их объем увеличивается.
-
Государство производит выплаты по внешним долгам. Это уменьшает резервы.
-
Изменение рыночной стоимости золота, ценных бумаг и курсов валют также влияет на оценку резервных активов.
Следовательно, если за месяц Украина получила больше валюты, чем НБУ продала на рынке и правительство потратило на внешние долговые выплаты, резервы будут расти даже при рекордных интервенциях.
Читайте также: Международные резервы Украины упали до $47,1 млрд по состоянию на 1 октября
Что означает увеличение резервов для валютного рынка
Международные резервы — это не просто деньги, лежащие на счетах государства. Они являются финансовой подушкой безопасности, позволяющей НБУ сглаживать чрезмерные колебания курса гривны, поддерживать валютную ликвидность и обеспечивать внешние платежи.
Рост резервов до $49,1 млрд означает, что, несмотря на значительный спрос на валюту и рекордные продажи долларов регулятором, Украина сохраняет возможность финансировать потребности валютного рынка.
В то же время, это не означает, что проблема дефицита валюты исчезла. В октябре спрос на нее существенно превышал предложение, а НБУ пришлось увеличить интервенции до исторического максимума. Устойчивость резервов во многом зависит от регулярности внешнего финансирования.
Как мы писали: Поддержка гривны обходится в миллиарды: НБУ приближается к историческому рекорду продажи доллара
Комментарии - 1