Украинцы все активнее сообщают о возможной коррупции: каждое третье обращение в НАПК с конкретными доказательствами

Граждане Украины активно сообщают о возможных коррупционных нарушениях со стороны чиновников и нередко приводят конкретные факты, позволяющие государству начать проверки. За девять месяцев 2026 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) получило 5 042 таких сообщения. Практически каждое третье обращение содержало достаточно информации для дальнейшего реагирования.

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Из общего количества обращений 1518 или 30,1% содержали фактические данные, которые агентство могло использовать для проверки возможных нарушений антикоррупционного законодательства. Речь идет не просто об общих подозрениях или обвинениях, а об информации, позволяющей установить конкретные обстоятельства и определить основания для дальнейших действий.

В частности, сообщения могут касаться признаков недостоверного декларирования, конфликта интересов или приобретения должностными лицами необоснованных активов.

По сообщениям граждан будут проверять декларации и образ жизни чиновников

По результатам обработки обращений НАПК передало материалы для дальнейшей работы по нескольким направлениям.

Больше всего их касалось проверки состояния и имущественного положения чиновников:

189 материалов передали на проведение полных проверок деклараций;

70 — для мониторинга образа жизни чиновников;

3 — для контроля возможного конфликта интересов;

3 — для проверки своевременности представления деклараций.

Таким образом, именно сообщения граждан стали одним из источников информации, на основании которых НАПК может инициировать проверку имущества, доходов и других обстоятельств, связанных с деятельностью публичных служащих.

В то же время в агентстве подчеркивают: не каждое обращение автоматически становится поводом для проверки. Сначала специалисты анализируют эти обстоятельства, оценивают достоверность и достаточность информации и определяют, есть ли законные основания для реагирования.

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НАПК усиливает работу с журналистскими расследованиями

Отдельное направление работы агентства — использование информации, обнародованной журналистами и медиа. В сентябре 2026 года НАПК сообщило о создании нового подразделения, которое будет отслеживать журналистские материалы о возможных коррупционных нарушениях.

Его задачей будет анализ таких публикаций и подготовка материалов для дальнейшего реагирования. В частности, речь идет о возможном инициировании мониторинга образа жизни должностных лиц или полных проверок их деклараций.

Еще в апреле 2025 года в структуре НАПК появилось специализированное подразделение, которое системно анализирует сообщения о возможных нарушениях антикоррупционного законодательства.

Результаты девяти месяцев 2026 года демонстрируют, что граждане и общественные организации остаются важным источником информации для антикоррупционных органов. В то же время, статистика свидетельствует и о другом: для реального реагирования важно не только сообщить о подозрении, но и предоставить конкретные факты, документы и обстоятельства, которые можно проверить.

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