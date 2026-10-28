ТОП-5 криптообменников для обмена USDT и USDC на гривну

Стейблкоины USDT и USDC стали для многих украинцев привычным способом расчёта: получить гонорар от иностранного заказчика, перевести деньги родным или просто хранить сбережения в долларах. Но рано или поздно цифровые доллары приходится обменивать на гривну. «Минфин» собрал ТОП-5 криптобирж, где это можно сделать быстро и без лишних хлопот.

Сколько цифровых долларов в мире и в Украине

USDT и USDC привязаны к доллару в соотношении 1:1, поэтому их цена практически не меняется. Именно это делает их основными монетами для расчетов. По данным аналитического сервиса DefiLlama, который отслеживает оборот стейблкоинов в различных блокчейнах, по состоянию на 21 октября 2026 года в обращении находилось стейблкоинов на сумму $301,2 млрд. Львиная доля приходится именно на эти два токена. Капитализация USDT составляет $182,8 млрд, USDC — ещё $72,2 млрд. Итого это почти 85% рынка. И ими не только торгуют.

Венчурный фонд a16z подсчитал, что за год с помощью стейблкоинов было проведено транзакций на сумму $46 трлн. Правда, значительную часть этой суммы сгенерировали торговые боты и автоматические переводы, когда одни и те же монеты многократно переходят из кошелька в кошелек. Поэтому аналитики рассчитывают и «чистый» показатель, в котором учитываются только реальные операции людей и компаний. Он тоже впечатляет. Это $9 трлн, что на 87% больше, чем годом ранее.

Главное преимущество таких монет — в скорости. Перевод между странами занимает считанные минуты, работает ночью и в выходные, а комиссия, как правило, ниже банковской. Поэтому стейблкоинами охотно расплачиваются с айтишниками, фрилансерами и подрядчиками. В опросе YouGov, проведенном по заказу платежной компании BVNK, 39% владельцев криптовалют сообщили, что получают доход в стейблкоинах. А те, кто отправляет таким образом деньги за границу, экономят на комиссиях около 40%. Аналитики Chainalysis подтверждают это цифрами. За год к июню 2026 года объем международных переводов в стейблкоинах вырос на 77,5% — до $220,3 млрд.

Украина здесь в числе лидеров. В свежем рейтинге Chainalysis Global Crypto Adoption Index 2026 наша страна заняла седьмое место в мире. А согласно исследованию DL Research и биржи Bybit, Украина занимает первое место в мире по объему операций со стейблкоинами в отношении ВВП. Однако оплатить коммунальные услуги или продукты в USDT пока не получится, поэтому монеты приходится обменивать на гривну. Важно выбрать сервис с выгодным курсом, быстрой выплатой и понятными условиями. Сравнить предложения можно в мониторинге криптообменников «Минфина», где представлены все сервисы из нашего обзора.

Barskiy Dvor Obmen принимает цифровые доллары в широком наборе сетей. USDT здесь можно отправить в восьми блокчейнах — среди них TRC20, ERC20, BEP20, TON и Solana, а USDC — в семи. Таким образом, переводить монеты из одной сети в другую перед обменом, скорее всего, не придется.

Гривну сервис выплачивает на карты monobank, Приватбанка, ПУМБ, Ощадбанка, Райффайзен Банка, Sense Bank, Укрсиббанка, ОТП Банка, Абанка, izibank и на любые карты Visa или Mastercard. Зачисление на карту украинского банка занимает от 2 до 24 часов. Начать можно со скромной суммы. Минимальный обмен на карту — от 500 грн. Помимо гривны, сервис выплачивает средства на PayPal, Revolut, Payoneer, Alipay или WeChat, что пригодится тем, кто работает с иностранными партнерами. Также возможна оплата инвойсов в Украине и за рубежом в любой валюте.

Нужны наличные? Криптообменник Barskiy Dvor выдаёт гривны, доллары и евро примерно в 25 городах Украины, здесь выдача происходит в кассах. А ещё сервис работает за рубежом — в Польше, Чехии, Германии, Франции, Австрии, Нидерландах, Великобритании, Испании, Португалии, США и более чем 100 странах мира. По данным обменника, 90% наличных сделок закрываются в тот же день.

О безопасности позаботились с нескольких сторон. Все входящие переводы проходят проверку происхождения средств, вход в аккаунт можно защитить двухэтапной аутентификацией, а карту достаточно подтвердить один раз. Зарегистрированные клиенты зарабатывают по реферальной программе от 20% до 30% от прибыли с обменов приглашенных друзей, а также за каждый отзыв сервис дарит 5 USDT. Менеджеры отвечают на сайте и в Telegram. В мониторинге «Минфина» у Barskiy Dvor оценка 4,8 из 5.

LetsPay, по данным самого сервиса, занимается обменом криптовалют с 2012 года. Его главный козырь — в автоматизации. Большинство направлений работают без участия оператора, поэтому заявку на гривну за USDT система выполняет автоматически, даже в выходные. Выплата на карту происходит сразу после 20 подтверждений сети и занимает в среднем от 20 минут до 2 часов.

Регистрироваться не обязательно. Достаточно заполнить заявку и отправить точную сумму. Комиссия уже заложена в курс, поэтому клиент сразу видит, какую сумму получит в гривнах. Если вдруг не хватает резерва, можно оформить заявку на большую сумму, и сервис напишет на почту, как только деньги появятся.

USDT принимают в семи сетях, в частности, TRC20, ERC20, BEP20, Solana и Polygon, а USDC — в сети ERC20. Гривну можно получить на monobank, Приват24, любую гривневую карту Visa или Mastercard. Кто хочет остаться в долларах или евро, может вывести их на валютные карты monobank и Приватбанка. Поддерживаются также выплаты в тенге, турецких лирах, индийских рупиях и бразильских реалах. У всех зарегистрированных клиентов есть возможность зарабатывать до 30% от прибыли сервиса на каждом обмене приглашенных пользователей.

Наличные LetsPay выдаёт в киевском офисе, также работает и курьерская доставка. Евро наличными можно получить в Варшаве, Вене, Лиссабоне, Барселоне, Аликанте и Бенидорме. Отдельно стоит упомянуть о массовых выплатах. Одной заявкой можно пополнить сразу несколько карт, что удобно для бизнеса, который рассчитывается с командой. Все входящие монеты сервис проверяет на происхождение.

Kingex объединяет онлайн-обмен и сеть офлайн-касс. Сервис работает в более чем 100 городах мира, из них в 25 украинских, в том числе в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе. Кассы также есть в Польше, Турции, ОАЭ, Армении и Азербайджане. Обменять монеты онлайн можно из любой точки мира.

Одно из преимуществ Kingex — фиксированный курс. Он замораживается на 30 минут в момент создания заявки, поэтому итоговая сумма не изменится, пока клиент переводит монеты или едет в кассу. Сам обмен обычно занимает от 10 до 20 минут. Курс в калькуляторе уже учитывает все комиссии, при стандартном обмене доплачивать в кассе ничего не нужно. Наличные можно получить уже через 10 минут после того, как криптовалюта поступит на баланс сервиса. А любимые направления стоит сохранить в избранном, чтобы в следующий раз не искать их заново.

USDT и USDC здесь принимают во многих сетях — от популярных TRC20, ERC20 и BEP20 до TON, Solana, Polygon и Arbitrum. Одно из самых популярных направлений на сайте — это обмен USDT на гривну с выплатой в monobank. Гривну можно получить и на карты Приватбанка и других украинских банков. Для переводов за границу доступны SEPA и SWIFT, а также широкий выбор платежных систем, таких как Wise, Revolut, BLIK и другие. Особенно популярное международное направление — обмен криптовалюты на юани, CNY на Alipay, WeChat и на карты. Kingex проводит эти обмены быстро и качественно, независимо от суммы.

Поддержка работает круглосуточно, и отвечают живые менеджеры, а не боты. Написать можно в Telegram, WhatsApp или Viber, либо прямо на сайте. Сервис сообщает, что на мониторингах BestChange, КурсЭксперт и Obmify его средняя оценка составляет 4,9 из 5 на основе более 10 тыс. отзывов. За честный отзыв Kingex возвращает кешбэк, а тем, кто приводит новых клиентов, начисляет бонусы по реферальной программе.

За 13 Exchanger стоит команда с пятилетним опытом работы в сфере финтеха. На платформах обмена об этом обменнике уже оставлено более 7 000 отзывов. Сервис быстро расширяется: в этом году здесь появилось много новых направлений, а если нужного нет на сайте, достаточно обратиться в службу поддержки — команда выполнит вашу задачу.

Обмен USDT на гривну с выплатой на любые украинские карты здесь работает очень быстро. После подтверждения платежа в сети деньги обычно поступают в течение 5−30 минут. Курс фиксируется в момент поступления монет на счет сервиса. Сайт работает круглосуточно, а служба поддержки на связи ежедневно с 9:00 до 22:00, без выходных. Отдельно стоит отметить выплату по реквизитам компании, что ФОПам и бизнесу. Еще одна удобная опция позволяет разделить сумму между несколькими картами в одной заявке.

USDT принимаются в восьми сетях — среди них TRC20, ERC20, BEP20, TON и Solana, USDC — в пяти.

Одно из основных направлений — работа с наличными в гривнах, долларах и евро в Одессе, Днепре, Николаеве, Тернополе, Каменском и многих других городах.

Можно также купить криптовалюту за гривну с карты, или за наличные, если нужно.

Постоянным клиентам сервис предоставляет персональную скидку, которая автоматически учитывается в курсе. В профиле можно хранить средства на внутреннем балансе, а партнеры получают вознаграждение за привлеченных клиентов. Для тех, кому нужно перевести деньги за границу, доступны выплаты на Wise, Revolut, PayPal, польский BLIK и другие системы.

MasterChange работает на рынке уже 10 лет, и за это время сервису доверились более 7 600 клиентов. Обменник работает в автоматическом и полуавтоматическом режиме круглосуточно, без выходных, а служба поддержки на связи с 9:00 до полуночи.

Сильная сторона сервиса — в больших резервах. Только USDT в сети TRC20 на счетах обменника составляет около 10 млн, поэтому даже крупный обмен вряд ли не впишется в лимит. С гривной то же самое: только для выплат в ПУМБ в резерве более 19 млн грн. Помимо TRC20, здесь принимают USDT в стандартах ERC20 и BEP20, а также USDC в ERC20. Гривну можно вывести на monobank, Приват24, ПУМБ, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Sense Bank, любую карту Visa или Mastercard, либо на банковский счет. На карту Приватбанка, по данным сервиса, деньги поступают за несколько минут.

Обмен наличных доступен в Киеве и Харькове, где у MasterChange есть собственные офисы, а также в двух десятках украинских городов через пункты обмена, банки или курьера. Всего в списке сервиса около 50 городов мира — от Варшавы и Берлина до Нью-Йорка и Дубая. Наличные выдают день в день. К тому же это конфиденциально, ведь при получении достаточно назвать только код и сумму заявки.

Еще одна особенность MasterChange заключается в том, что клиент может предложить свой собственный курс обмена. Для этого достаточно написать в службу поддержки или заполнить форму на сайте. Для тех, кто работает с иностранными клиентами, предусмотрены выплаты через Wise, а также в долларах, евро и турецких лирах на карты и банковские счета. Также сервис поможет перевести наличные из одного города в другой и оплатить счета в Китае, Европе или США.