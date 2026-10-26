NovaPay готовится выйти на банковский рынок: компания хочет приобрести БТА Банк

ООО «НоваПэй Инвест», созданное совладельцами группы Nova и «Новой почты» Вячеславом Климовым и Владимиром Поперешнюком вместе с председателем наблюдательного совета Тарасом Кириченко, сообщило о намерении приобрести 100% акций БТА Банка. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Это следующий шаг в планах группы Nova расширить бизнес в финансовом секторе и создать банк финансовой инклюзии.

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Соответствующее сообщение компания направила Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и самому банку. Речь идет о приобретении 20 млн. простых именных акций, которые составляют 100% общего количества простых акций БТА Банка. В настоящее время «НоваПэй Инвест» и его аффилированные лица акциями банка не владеют.

В июне компания обратилась в Антимонопольный комитет Украины, чтобы выяснить необходимость получения разрешения на контроль над банком. В «НоваПэй Инвесте» не стали комментировать, какие предварительные выводы предоставил АМКУ.

Зачем Nova нужен банк

Группа Nova, в которую входят Новая почта и финансовая компания NovaPay, объявила о планах выйти на банковский рынок в марте 2026 года. В июне «Экономическая правда» сообщала, что Nova подписала с БТА Банком меморандум о дальнейшем приобретении учреждения и создании на его основе банка финансовой инклюзии.

Такой формат может позволить группе расширить список финансовых услуг для клиентов и бизнеса. В то же время, объявленное намерение приобрести акции еще не означает, что соглашение завершено или банк уже перешел под контроль новых собственников.

Что известно о БТА Банке

На начало 2026 года 100% акций БТА Банка принадлежали гражданину Казахстана Кеннесу Ракишеву.

По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 сентября 2026 БТА Банк занимал 59-е, последнее, место среди банков Украины по размеру общих активов. Они составили 338,49 млн. грн. За январь-август 2026 года банк получил 1 млн грн прибыли.

У «НоваПэй Инвеста» Климов, Поперешнюк и Кириченко имеют по 33,33%. Кириченко долгое время возглавлял Правэкс Банк.

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Следовательно, приобретение БТА Банка может стать для Nova способом получить готовую банковскую лицензию и развивать собственное банковское направление. Однако завершение сделки будет зависеть от прохождения необходимых регуляторных процедур.

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