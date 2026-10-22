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22 октября 2026, 15:21 Читати українською

Банки Украины массово закрывают отделения: кто сократил сеть больше всего, а кто открывает новые

Украинские банки в III квартале 2026 года закрыли 54 отделения, а общее количество подразделений сократилось до 4700. Больше всего сеть уменьшили ПриватБанк и Сбербанк, тогда как среди открывавших новые отделения банков лидером стал Аккордбанк. Об этом пишет NV. Бизнес.

Украинские банки в III квартале 2026 года закрыли 54 отделения, а общее количество подразделений сократилось до 4700.
ПриватБанк закрыл больше всего отделений
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Какие банки закрыли больше всего отделений

Больше всего подразделений в III квартале сократил ПриватБанк — 26. К началу октября его сеть насчитывала 1024 отделения. Сбербанк закрыл 12 отделений, но сохранил крупнейшую сеть в Украине — 1103 подразделения.

Среди других банков, сокративших сеть:

Еще семь банков закрыли по одному отделению: УкрСиббанк, ОТП Банк, Коминбанк, Кристалл Банк, Юнекс Банк, банк «Украинский капитал» и Альтбанк.

Кто открывал новые отделения

Несмотря на общее сокращение сети, некие банки продолжали расширять физическое присутствие. Самым активным в III квартале был Аккордбанк, открывший шесть отделений. Его сеть выросла до 183 подразделений.

А-Банк открыл два отделения — в 198. Еще по одному подразделению добавили Кредобанк, Радабанк, банк «Кредит Днепр», Бизнесбанк, Окси Банк, Агропросперис Банк и Банк К Д.

Таким образом, Аккордбанк стал лидером по количеству открытых отделений среди банков, расширявших сеть в течение квартала. Он также являлся лидером по этому показателю по итогам первого полугодия 2026 года.

Какие банки имеют самые большие сети в Украине

К началу октября наибольшее количество отделений имели государственные Сбербанк и ПриватБанк. В пятерку лидеров по размеру сети также вошли Райффайзен Банк, ПУМБ и УкрСиббанк.

Топ-10 банков Украины по количеству отделений на начало октября 2026 года:

  1. Сбербанк — 1103.

  2. ПриватБанк — 1024.

  3. Райффайзен Банк — 282.

  4. ПУМБ — 216.

  5. Укрсиббанк — 213.

  6. Укргазбанк — 202.

  7. А-Банк — 198.

  8. Аккордбанк — 183.

  9. Смысл Банк — 137.

  10. Креди Агриколь Банк — 119.

В общей сложности пять банков, контролируемых государством, имели 2481 отделение — 52,8% всей банковской сети страны.

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Следовательно, общая тенденция рынка — сокращение количества физических подразделений — не мешает отдельным банкам инвестировать в расширение сети. Больше всего отделений в Украине остается в государственных Сбербанке и ПриватБанке, а наиболее активно среди банков, открывавших новые подразделения в III квартале, развивался Аккордбанк.

Как мы писали: Госдолг еврозоны вырос до 88,8% ВВП: Польша наращивает задолженность, Италия почти догнала Грецию

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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