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19 октября 2026, 17:07 Читати українською

NovaPay получила письменное предупреждение от НБУ: что должна исправить компания «Новой почты» (обновлено)

Национальный банк Украины вынес письменное предупреждение ООО «НоваПэй «(NovaPay) из-за недостатков внутреннего контроля и управления рисками. В частности, регулятор выявил проблемы с контролем за соблюдением пруденциальных нормативов и достоверностью информации, которую компания подавала НБУ .

Национальный банк Украины вынес письменное предупреждение ООО «НоваПэй» (NovaPay) из-за недостатков внутреннего контроля и управления рисками.
Регулятор предупредил NovaPay
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NovaPay входит в группу компаний NOVA, в которую также входит «Новая почта». Компания предоставляет финансовые и платежные услуги частным клиентам и бизнесу.

Решение о применении меры влияния профильный комитет НБУ принял 16 октября 2026 по результатам безвыездного надзора за деятельностью NovaPay.

Регулятор установил нарушение Закона Украины «О платежных услугах» и положения НБУ о требованиях к системе управления поставщиками финансовых платежных услуг.

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В чем именно заключались нарушения

По информации Нацбанка, компания ненадлежаще организовала систему внутреннего контроля и управления рисками. Это касается, в частности, проверки соблюдения пруденциальных нормативов — обязательных показателей, которые должны помогать контролировать финансовые риски учреждения, — а также достоверности данных, представленных регулятору.

В то же время НБУ не уточнил в сообщении, какие именно нормативы были нарушены и по каким данным возникли замечания.

NovaPay должна устранить выявленные недостатки и предотвратить их повторение в течение 30 календарных дней с даты получения решения.

Речь идет именно о письменной оговорке, а не о штрафе: в сообщении НБУ не указано денежное взыскание в рамках этого решения.

Вместе с тем, как заявили в компании, NovaPay будет принимать необходимые меры для устранения замечаний регулятора в установленный срок.

«Мы работаем над усовершенствованием внутреннего контроля и управления рисками, в частности по соблюдению пруденциальных нормативов и достоверности информации, которую подаем НБУ», — говорится в заявлении необанка.

Как мы писали: «Новая почта» возобновила работу: компания обратилась к клиентам

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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