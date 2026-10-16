Более 1,35 млрд грн разногласий: НАПК проверило декларации 784 кандидатов на государственные должности

Как сообщает АПР, за девять месяцев 2026 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки недостоверных сведений в декларациях 784 кандидатов на государственные должности. Общая сумма разногласий превысила 1,35 млрд грн.

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По результатам специальных проверок 153 кандидатам отказали в назначении, однако агентство не уточняет, были ли все эти решения связаны с проблемами в декларациях.

В течение января-сентября агентство проработало 11267 запросов на проведение специальных проверок кандидатов на должности, которые предусматривают ответственное или особо ответственное положение, а также должности с повышенными коррупционными рисками.

Кроме того, НАПК зафиксировало нарушение сроков декларирования. За несвоевременное представление деклараций агентство составило 283 административных протокола. Материалы по еще 6170 декларантам передали Национальной полиции.

По признакам умышленного непредставления деклараций НАПК направило 115 обоснованных выводов о возможных уголовных правонарушениях.

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НАПК нашло 447 коррупциогенных факторов в нормативных актах

За девять месяцев агентство проанализировало 2729 проектов нормативно-правовых актов и провело 151 антикоррупционную экспертизу. В результате было выявлено 447 положений, которые могли создавать условия для коррупционных злоупотреблений.

Больше таких факторов касалось социально-гуманитарной сферы и восстановления — 230. Еще 114 выявили в экономике и правопорядке, а 103 — в сфере безопасности и обороны.

В частности, в проекте правительственного постановления о финансировании энергетической устойчивости университетов НАПК обратило внимание на чрезмерные полномочия комиссии и недостаточно прозрачные критерии оценки заявок. Это могло создать риски субъективного распределения бюджетных средств.

Проблемы выявили и в проекте нормативного акта Министерства обороны по оборонным закупкам. Речь шла о нечетких процедурах конкурсного отбора, заключении государственных контрактов и определении победителей, а также недостаточно четких правилах обнародования информации о конкурсах. После замечаний НАПК Минобороны учло рекомендации агентства.

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