В Украине начинается дефицит бензина, и причина не в россии

На фоне очередного военного обострения в Персидском заливе стоимость дизельного топлива стремительно идет вверх, а бензина на АЗС становится все меньше. Однако усугубляет кризисную ситуацию не геополитика и даже не российские атаки, а особенности внутреннего регулирования, рассказывает директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Цены. Бензин А-95 за неделю подорожал на 4,3 грн/л (80,88 грн/л). Дизельное топливо — на 9,34 грн/л (88 грн/л). В отдельных сетях рост составил более 16 грн/л.

Ресурсы. Спрос на дизельное топливо растет, в частности, из-за переориентации части зерновых из портов на автотранспорт. Поставки остаются на нормативном уровне, хотя требуется больше.

Продолжается поиск дополнительных ресурсов. Ситуацию осложняет Турция, которая ранее ежемесячно импортировала более 1 млн т дизельного топлива из РФ, пока последняя не закрыла экспорт. Особенно турки «высасывают» греческие НПЗ — одного из наших крупнейших поставщиков с юга.

Известно также о «перехвате» ещё одного крупного танкера, следовавшего в Румынию — кто-то просто дал больше денег, и куча заказов, включая украинские, сошла на нет. Это уже второй случай за две недели.

Фрахт, страхование — заоблачные, рост в разы. Захочет ли кто-то вообще ехать сюда после потопления судна с кукурузой — вопрос. Хорошо, что хотя бы слухи о приостановке поставок из Польши не подтвердились.

Бензин. А здесь, похоже, уже есть реальный дефицит. Нули светятся то на одной, то на другой, то на третьей сети АЗС. Все из-за введения с 1 июля стандарта Е10. В стране его производить невозможно из-за ситуации с безопасностью и абсурдной налоговой системы. А зарубежные поставщики увеличить выпуск Е10 не могут. В частности, мы потеряли НПЗ Hellenic Petroleum, который всегда спасал рынок в пиковые нагрузки, но Е10 он не выпускает.

Интересно, хватит ли смелости отменить эту «авантюру» тем депутатам и чиновникам, которые настаивали на внедрении этой нормы, несмотря на очевидные риски, повышение закупочной цены и абсолютное отсутствие каких-либо преимуществ для нашей экономики от этой программы?

Что дальше

Оптовая цена на дизель — 93−95 грн/л (на заправках пока нет даже 90). Бензин — 82 (сегодня предложения были только в трех областях).

Если не поднимать цены на АЗС, их просто опустошат оптовые потребители. Другой вариант — увеличить поставки, но с этим есть определенные вопросы.

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Итак, рост цен продолжится. Все спрашивают, будет ли 100 грн за литр? На самом деле, вопрос второстепенный, ведь высокая цена — это не самое худшее, что бывает. Это доказал 2022 год.