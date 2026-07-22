Украинские заправки пугают новыми «рекордными ценами». В чем причина?

В Украине снова взлетают цены на автомобильное топливо. Одна из главных причин такого топливного разворота — очередное обострение ситуации вокруг Ирана и рост нефтяных котировок на биржах. Но есть и другие — сугубо украинские — факторы. «Минфин» разбирался, что происходит на топливном рынке, и к каким ценам готовиться водителям.

Напомним: после начала войны в Иране, когда нефтяные котировки пошли вверх, на отечественных АЗС начался период рекордного роста стоимости топлива. Скажем, цены на дизель перешагнули за 90 гривен за литр, а на бензин — за 80 гривен. Но в последнее время на фоне стабилизации цен на нефть топливо только дешевело. И вот теперь на АЗС, похоже, снова начинаются ценовые качели.

«Цены на опте уже взлетели так сильно, что более выгодно покупать топливо прямо с АЗС. Со дня на день цены на стелах заправок тоже начнут двигаться вверх. Сейчас все операторы активно режут скидки. Цены могут вырасти на 8−10 гривен за литр, и это не предел», — говорит учредитель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин.

Нефть снова по $90, цены на дизель бьют рекорды

На прошлой неделе котировки на биржах «сошли с ума». Цены на нефть марки Brent выросли на 15,9%, это самый высокий прирост за 7 дней с апреля этого года.

В понедельник, 20 июля, нефть снова подорожала более чем на 3%, превысив отметку в 90 долларов за баррель — это самый высокий уровень с 11 июня. Правда, во вторник котировки немного откатили, но ценник все равно остается высоким — порядка 88 долларов за баррель.

Причина лежит на поверхности — конфликт между Ираном и США снова обострился, а движение нефтяных танкеров по Ормузскому проливу остановилось. По данным LSEG, в воскресенье через Ормуз прошло всего четыре судна, а днем ранее — восемь.

«Следующие дни и недели дадут более четкое представление об объеме экспорта нефти из региона в условиях блокады», — отметил аналитик Barclays Амарприт Сингх.

Уже во вторник, 21 июля, аналитики заявили, что появилась надежда на деэскалацию конфликта. Посредники предложили 10-дневное перемирие, что может позволить сторонам снова сесть за стол переговоров.

Впрочем, йеменские хуситы, связанные с Ираном, пригрозили морской блокадой Саудовской Аравии (крупного поставщика нефти). Поэтому, как будут развиваться события дальше — вопрос пока открытый.

Между тем цены на нефтепродукты в Европе (откуда они поставляются в Украину) уже отреагировали на биржевые «качели» по нефти.

20 июля котировки ICE Gasoil превысили 1 200 долларов за тонну — это самая высокая планка с мая этого года… Затем ценники немного откатили (до 1 183 долларов), но они все равно на 100 долларов превышают показатели прошлой недели.

Спотовые цены на дизельное топливо в Европе превысили 1 200 долларов за тонну, увеличившись за неделю на 107 долларов.

При этом, как сообщает профильная площадка enkorr, быстрое подорожание дизеля на внешних рынках привело не только к пересмотру цен, но и к обострению конкуренции за ресурс. Украинские трейдеры начали сталкиваться со сложностями, контрактуя новые партии ресурса, и даже потеряли часть уже законтрактованных партий. Так, конкуренты перекупили большой танкер со 100 тысячами тонн дизеля с Ближнего Востока, который должен был зайти в румынский порт Констанца.

«Поставки нефти на европейские НПЗ упали. РФ закрыла экспорт дизельного топлива, а параллельно начала „пылесосить“ на мировом рынке бензин», — отметил руководитель «А-95» Сергей Куюн.

В итоге за прошлую неделю средняя оптовая стоимость дизельного топлива в Украине выросли, по данным консалтинговой компании «А-95», почти на 7 гривен — до 78,14 гривен за литр. В понедельник, 20 июля, на юге страны оптовики продавали дизель уже по 78−78,1 гривен, хотя в конце прошлой неделе готовы были отдавать его по 76−76,5 гривен. На западе Украины цены колебались в пределах 77,2−79 гривен за литр, против 75 гривен по состоянию на 17 июля.

Причем рост цен на опте продолжается, и каких отметок они достигнут уже в ближайшее время — остается только гадать. Эксперты не исключают рост на 5−7 гривен за литр и даже больше.

Плюс 8−10 гривен к ценнику на украинских АЗС?

Что происходит на украинских АЗС на фоне очередного всплеска оптовых цен на топливо?

Еще на прошлой неделе заправки начали переписывать цены. С понедельника процесс пересмотра прайсов ускорился. По данным «А-95», в понедельник дизельное топливо подорожало в среднем на 1,7 гривен за литр — до 78,8 гривен. А за последнюю неделю — на 2,78 гривен.

По данным «А-95», к примеру, в сетях ОККО и WOG с 13 по 20 июля бензин и дизель подорожали на 2 гривны — до 80,9 и 81,9 гривен за литр соответственно. Сеть «Укрнафта» увеличила ценники на оба вида топлива на те же 2 гривны — до 75,9 гривен на бензин, и 76,9 гривен — на дизель. На заправках UPG бензин подорожал на 2,5 гривен за литр (до 76,4 гривен), дизель — на 3,3 гривны (до 77,4 гривен). АЗС KLO повысили ценники на бензин на 4 гривны (до 76,9 гривен), а на дизель — на 5,3 гривны (до 81,5 гривен). При этом сети BVS, SunOil, Brent Oil на бензин цены не повышали, а на дизель — подняли их от 45 копеек до 2,3 гривен за литр.

Как видно, пока многие АЗС повышают ценники достаточно осторожно. И, по сути, средняя розничная цена ненамного отличается от оптовой, хотя должна быть выше как минимум на 20%.

Как говорит Леушкин, «цены на опте уже взлетели так сильно, что более выгодно покупать топливо прямо с АЗС».

Он также прогнозирует, что со дня на день цены на стелах заправок тоже начнут более активно двигаться вверх. По его мнению, топливо может подорожать на 8−10 гривен за литр, то есть, по сути, приблизиться к тем рекордным ценникам, которые наблюдались на пике эскалации конфликта в Иране.

Куюн отмечает, что на рынке чувствуется влияние и решения о переходе украинских АЗС на бензин марки Е10 — изготовить нужные объемы европейским поставщикам оказалось проблематично, плюс есть сложности с логистикой. «Поэтому на некоторых заправках мы видим нули напротив бензина А-95», — написал Куюн на своей странице в Фейсбуке.

Отметим, что нервозности рынку добавляют еще и участившиеся вражеские атаки по украинским АЗС, особенно в прифронтовых регионах. Уничтожение запасов топлива бьет по финансовой стабильности сетей, поэтому уже сам этот факт может вынудить их повысить цены, заложив в них хотя бы часть собственных рисков.

«Что дальше? Исходя из текущих оптовых цен, впереди нас ждет повышение стоимости дизельного топлива до уровня минимум 86 гривен (против нынешних 79 гривен), и минимум 83 гривен по бензину А-95 (сейчас — 77 гривен). Могут быть колебания по ходу дела, но, скорее всего, только в сторону увеличения», — считает Куюн.

Он также добавил, что нынешний кризис на топливном рынке может быть более тяжелым, чем весенний, поскольку два ближайших месяца являются пиковыми по сезонному потреблению, а запасы нефти и нефтепродуктов в мире еще не успели возобновиться.

Резкий рост цен на топливо совпал с активизацией уборочных работ украинскими аграриями. Поэтому им придется также переплачивать за дизель, а это увеличит и без того достаточно высокую себестоимость урожая. В итоге с осени могут вырасти цены и на продукцию пищепрома.