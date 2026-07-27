Как Китай шантажирует мир магнитами и может влиять на Украину

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 июля 2026, 16:29 Читати українською

Как Китай шантажирует мир магнитами и может влиять на Украину

В 2025 году Китай дважды перекрыл мировые поставки магнитов, и цены в Европе выросли в шесть раз. Почему в этих условиях «снижение зависимости» от Пекина больше не работает, а у Украины есть шансы построить альтернативную цепочку производства двигателей, рассказывает управляющий партнер ICLUB Юрий Романюха.

В 2025 году Китай дважды перекрыл мировые поставки магнитов, и цены в Европе выросли в шесть раз.

Несколько лет Запад успокаивал себя одним словом: de-risking. Мол, зависимость от Китая можно постепенно снизить, цепочки диверсифицировать, а полностью от них отказываться не обязательно. В 2025 году Китай показал, что это слово ничего не стоит.

Четвертого апреля 2025 года Пекин ввел лицензирование экспорта семи редкоземельных элементов и магнитов из них. Поставки упали мгновенно. По данным IEA, автопроизводители в США и Европе не могли получить магниты, некоторые останавливали конвейеры. Поставки магнитов в США в мае того года упали на 93%. И даже когда объемы восстановились, цены в Европе оставались в шесть раз выше, чем в Китае. В этом и заключается ключ к пониманию проблемы. Китай контролирует не сборку двигателей, а то, что находится внутри них.

Двигатель кажется простым изделием, но его самая дорогая и уязвимая часть — это постоянные магниты, составляющие примерно 40 % себестоимости. А магниты — это редкоземельные металлы. И здесь цифры не оставляют иллюзий. По оценкам CSIS и отраслевых аналитиков, Китай контролирует более 90 % мировой переработки редкоземельных магнитных элементов, до 98 % по тяжёлым, и около 90 % производства самих магнитов. То есть когда вы покупаете «некитайский» двигатель, магниты в нём с большой вероятностью всё равно китайские. Или изготовлены из китайского сырья. Или по китайской технологии.

Осенью 2025 года Пекин закрутил гайки ещё сильнее. Указ № 61 впервые распространил на редкоземельные элементы так называемое правило прямого иностранного продукта. Проще говоря: под китайское разрешение теперь подпадает любой товар в мире, в котором есть хотя бы 0,1% китайского сырья или используется китайская технология обработки. А компаниям, связанным с иностранными вооруженными силами, лицензии пообещали не выдавать вообще. Это и есть конец идеи частичной независимости. Диверсифицируйся сколько угодно, но если в твоём магните есть капля китайского, решение всё равно принимает Пекин.

В ноябре Китай внезапно приостановил эти ограничения на год в рамках торгового соглашения с США. Казалось бы, облегчение. На самом деле это лучшее доказательство того, что речь идет об оружии, а не о бюрократии. Кран, который открывают и закрывают за столом переговоров, остаётся краном. Сегодня открыт, завтра — нет.

Попытка бороться с Китаем

Отсюда следует главный вывод, и именно здесь рушится логика «просто будем покупать дешевле в Китае». Рынок сам по себе эту проблему не решит. Когда на Западе появляется собственный производитель, Китай может обрушить цены за счет перепроизводства и задушить его в зародыше. Когда Западу нужно что-то купить, Китай может поднять цены в шесть раз и уничтожить конкурентоспособность конечного продукта. В таких условиях любая частная компания за пределами Китая обречена, если её не поддержать целенаправленно.

Именно поэтому США перешли от слов к делу и сделали это не под лозунгом диверсификации, а под лозунгом суверенного контроля. В июле 2025 года Пентагон вложил 400 млн долларов в капитал компании MP Materials и стал её крупнейшим акционером. Заключил контракт на десять лет с минимальной ценой 110 долларов за килограмм, чтобы китайский демпинг не уничтожил производителя. Предоставил кредит в размере $150 млн на мощности по рафинированию тяжёлых редкоземельных элементов. И заключил контракт на десять лет вперёд на 100% магнитов с нового завода. Это уже не снижение рисков. Это построение параллельной цепочки от руды до магнита, полностью вне Китая.

И вот что важно понять о масштабе. Даже после всех этих усилий MP Materials произведет около 1000 тонн магнитов, что составляет менее 1% от китайского объема. Вся анонсированная мощность по производству спеченных магнитов за пределами Китая к 2028 году составляет всего от 25 000 до 35 000 тонн, тогда как одних только магнитов Китай в прошлом году экспортировал 58 000 тонн. И главное: рафинирование руды и оксидов — это ещё не выход. Австралийская компания Lynas доказала, что оксиды можно отделять за пределами Китая: она делает это в Малайзии ещё с 2013 года, а с 2026 года будет выпускать даже тяжёлые редкоземельные элементы. Но настоящее «узкое место» находится дальше по цепочке — в преобразовании оксида в металл, затем в сплав и уже в сам магнит. На каждом из этих этапов Китай занимает от 85% до 95%. То есть даже если бы Запад производил треть мировых оксидов, по самим магнитам он оставался бы зависимым от Китая более чем на 90%. Разрыв огромный, и наверстывать его придётся годами. Это и есть главная причина, почему начинать нужно не завтра, а уже вчера.

План действий для Украины

Теперь вернёмся к самим двигателям, ведь здесь картина ещё более резкая. В рейтинге крупнейших производителей двигателей для дронов от издания Not Boring восемь из десяти компаний — китайские. Только провинция Гуандун в 2024 году выпустила более 51 млн двигателей, тогда как вся Америка — около 1 млн. И здесь возникает самый важный вопрос. Если даже США с их деньгами только начинают строить независимую цепочку поставок, то что делать стране, которая воюет прямо сейчас и покупает двигатели у того, кто вооружает её врага?

Для Украины вся эта дискуссия имеет иное измерение. Запад может позволить себе роскошь постепенных шагов, потому что для него зависимость от Китая — это риск на будущее. Для Украины это угроза сегодня. Украинские производители покрывают лишь примерно от 12% до 14% потребности в двигателях, остальное везут из Китая. И Пекин уже показал, как этим пользуется. Осенью 2024 года он ограничил экспорт компонентов формально для обеих сторон, но, как зафиксировали CSIS и западные правительства, асимметрично.

Зеленский сказал прямо: китайский Mavic открыт для россиян и закрыт для украинцев. А T-Motor, крупнейший в мире независимый поставщик двигателей для дронов, ещё в начале 2025 года попал под санкции США за поставки российским структурам. В такой ситуации снизить зависимость на треть — это не стратегия. Для Украины отказ от Китая в критически важных компонентах — это вопрос выживания, а значит, единственный возможный путь.

Но Украина здесь не только жертва зависимости. Это едва ли не лучшая в мире площадка для создания альтернативы. У нее есть то, чего не хватает всем остальным участникам этой гонки. Самый большой и самый срочный спрос на планете: 7 млн дронов в 2026 году — это около 28 млн двигателей. Самый быстрый цикл боевых итераций в истории. Уже готовый производитель мирового уровня: компания Motor-G за год вышла с нуля на 200 000 двигателей в месяц и стала сильнейшим некитайским игроком в том же рейтинге Not Boring. И собственная ресурсная база, критические минералы и соглашение о недрах с США, то есть потенциальный вклад даже в верхнюю, самую дефицитную часть цепочки.

Сложите это вместе, и роль Украины становится очевидной. Не просто покрыть собственную потребность, а стать моторным цехом западной цепочки, свободной от Китая. Местом, где сходятся спрос, срочность и боевой опыт, подключенным к сырью союзников: японской электростали, магнитам MP Materials, Vulcan Elements и Arnold, европейским деньгам через программу ЕС SAFE, которая кредитует закупку компонентов, произведенных в ЕС или в Украине.

И это даже не конечная ставка. Двигатель дрона — это та самая ячейка, из которой вырастает актуатор робота. В человекоподобном роботе актуаторы составляют около половины себестоимости, а внутри каждого — тот же магнит и тот же двигатель. Bank of America прогнозирует миллионы таких роботов уже к 2030-м годам. Кто построит независимое производство двигателей сегодня, тот получит фундамент для Physical AI завтра. А Украина, которая уже ежедневно генерирует крупнейший в мире массив боевых данных для машин, имеет здесь стартовую позицию, которой нет ни у кого.

Что из этого следует на практике. Государству пора перестать говорить о диверсификации поставок и скопировать американскую модель: долгосрочные контракты на отбор продукции (offtake-контракты) и ценовые минимумы, которые защитят украинских производителей от китайского демпинга так же, как Пентагон защитил MP Materials. Индустрии пора двигаться вверх по цепочке, в направлении магнитов и статоров, а не оставаться на стадии сборки из китайских узлов. Инвесторам пора увидеть в двигателях и актуаторах отдельную суверенную категорию deep tech с огромным рынком, а не нишевое «железо».

Эпоха дешёвого китайского двигателя подходит к концу. И заканчивает её не Запад своим выбором, а сам Китай, который показал, что готов прекратить поставки в любой момент. Вопрос лишь в том, кто создаст альтернативу. У Запада на это есть деньги и время. У Украины времени нет, зато есть больше всего причин и лучшая площадка. Впервые за долгое время нам не нужно никого догонять. Нужно просто не упустить свой шанс.

Автор:
Романюха Юрий
Управляющий партнер ICLUB Романюха Юрий
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
neverice
neverice
27 июля 2026, 16:43
#
В усій цій аналітиці завжди упускають факт, а чому, власне Китай контролює 90%+ відсотків виробництва? Не тому, що захопив ринок. А тому, що інші на цьому ринку не хочуть працювати.
Пентагон вклав смішні $400 млн і вже через рік має більше 1% світових потужностей повного циклу. Тобто буквально пара мільярдів дозволяють позбутися критичної залежності.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами