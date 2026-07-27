Как Китай шантажирует мир магнитами и может влиять на Украину

В 2025 году Китай дважды перекрыл мировые поставки магнитов, и цены в Европе выросли в шесть раз. Почему в этих условиях «снижение зависимости» от Пекина больше не работает, а у Украины есть шансы построить альтернативную цепочку производства двигателей, рассказывает управляющий партнер ICLUB Юрий Романюха.

Несколько лет Запад успокаивал себя одним словом: de-risking. Мол, зависимость от Китая можно постепенно снизить, цепочки диверсифицировать, а полностью от них отказываться не обязательно. В 2025 году Китай показал, что это слово ничего не стоит.

Четвертого апреля 2025 года Пекин ввел лицензирование экспорта семи редкоземельных элементов и магнитов из них. Поставки упали мгновенно. По данным IEA, автопроизводители в США и Европе не могли получить магниты, некоторые останавливали конвейеры. Поставки магнитов в США в мае того года упали на 93%. И даже когда объемы восстановились, цены в Европе оставались в шесть раз выше, чем в Китае. В этом и заключается ключ к пониманию проблемы. Китай контролирует не сборку двигателей, а то, что находится внутри них.

Двигатель кажется простым изделием, но его самая дорогая и уязвимая часть — это постоянные магниты, составляющие примерно 40 % себестоимости. А магниты — это редкоземельные металлы. И здесь цифры не оставляют иллюзий. По оценкам CSIS и отраслевых аналитиков, Китай контролирует более 90 % мировой переработки редкоземельных магнитных элементов, до 98 % по тяжёлым, и около 90 % производства самих магнитов. То есть когда вы покупаете «некитайский» двигатель, магниты в нём с большой вероятностью всё равно китайские. Или изготовлены из китайского сырья. Или по китайской технологии.

Осенью 2025 года Пекин закрутил гайки ещё сильнее. Указ № 61 впервые распространил на редкоземельные элементы так называемое правило прямого иностранного продукта. Проще говоря: под китайское разрешение теперь подпадает любой товар в мире, в котором есть хотя бы 0,1% китайского сырья или используется китайская технология обработки. А компаниям, связанным с иностранными вооруженными силами, лицензии пообещали не выдавать вообще. Это и есть конец идеи частичной независимости. Диверсифицируйся сколько угодно, но если в твоём магните есть капля китайского, решение всё равно принимает Пекин.

В ноябре Китай внезапно приостановил эти ограничения на год в рамках торгового соглашения с США. Казалось бы, облегчение. На самом деле это лучшее доказательство того, что речь идет об оружии, а не о бюрократии. Кран, который открывают и закрывают за столом переговоров, остаётся краном. Сегодня открыт, завтра — нет.

Попытка бороться с Китаем

Отсюда следует главный вывод, и именно здесь рушится логика «просто будем покупать дешевле в Китае». Рынок сам по себе эту проблему не решит. Когда на Западе появляется собственный производитель, Китай может обрушить цены за счет перепроизводства и задушить его в зародыше. Когда Западу нужно что-то купить, Китай может поднять цены в шесть раз и уничтожить конкурентоспособность конечного продукта. В таких условиях любая частная компания за пределами Китая обречена, если её не поддержать целенаправленно.

Именно поэтому США перешли от слов к делу и сделали это не под лозунгом диверсификации, а под лозунгом суверенного контроля. В июле 2025 года Пентагон вложил 400 млн долларов в капитал компании MP Materials и стал её крупнейшим акционером. Заключил контракт на десять лет с минимальной ценой 110 долларов за килограмм, чтобы китайский демпинг не уничтожил производителя. Предоставил кредит в размере $150 млн на мощности по рафинированию тяжёлых редкоземельных элементов. И заключил контракт на десять лет вперёд на 100% магнитов с нового завода. Это уже не снижение рисков. Это построение параллельной цепочки от руды до магнита, полностью вне Китая.

И вот что важно понять о масштабе. Даже после всех этих усилий MP Materials произведет около 1000 тонн магнитов, что составляет менее 1% от китайского объема. Вся анонсированная мощность по производству спеченных магнитов за пределами Китая к 2028 году составляет всего от 25 000 до 35 000 тонн, тогда как одних только магнитов Китай в прошлом году экспортировал 58 000 тонн. И главное: рафинирование руды и оксидов — это ещё не выход. Австралийская компания Lynas доказала, что оксиды можно отделять за пределами Китая: она делает это в Малайзии ещё с 2013 года, а с 2026 года будет выпускать даже тяжёлые редкоземельные элементы. Но настоящее «узкое место» находится дальше по цепочке — в преобразовании оксида в металл, затем в сплав и уже в сам магнит. На каждом из этих этапов Китай занимает от 85% до 95%. То есть даже если бы Запад производил треть мировых оксидов, по самим магнитам он оставался бы зависимым от Китая более чем на 90%. Разрыв огромный, и наверстывать его придётся годами. Это и есть главная причина, почему начинать нужно не завтра, а уже вчера.

План действий для Украины

Теперь вернёмся к самим двигателям, ведь здесь картина ещё более резкая. В рейтинге крупнейших производителей двигателей для дронов от издания Not Boring восемь из десяти компаний — китайские. Только провинция Гуандун в 2024 году выпустила более 51 млн двигателей, тогда как вся Америка — около 1 млн. И здесь возникает самый важный вопрос. Если даже США с их деньгами только начинают строить независимую цепочку поставок, то что делать стране, которая воюет прямо сейчас и покупает двигатели у того, кто вооружает её врага?

Для Украины вся эта дискуссия имеет иное измерение. Запад может позволить себе роскошь постепенных шагов, потому что для него зависимость от Китая — это риск на будущее. Для Украины это угроза сегодня. Украинские производители покрывают лишь примерно от 12% до 14% потребности в двигателях, остальное везут из Китая. И Пекин уже показал, как этим пользуется. Осенью 2024 года он ограничил экспорт компонентов формально для обеих сторон, но, как зафиксировали CSIS и западные правительства, асимметрично.

Зеленский сказал прямо: китайский Mavic открыт для россиян и закрыт для украинцев. А T-Motor, крупнейший в мире независимый поставщик двигателей для дронов, ещё в начале 2025 года попал под санкции США за поставки российским структурам. В такой ситуации снизить зависимость на треть — это не стратегия. Для Украины отказ от Китая в критически важных компонентах — это вопрос выживания, а значит, единственный возможный путь.

Но Украина здесь не только жертва зависимости. Это едва ли не лучшая в мире площадка для создания альтернативы. У нее есть то, чего не хватает всем остальным участникам этой гонки. Самый большой и самый срочный спрос на планете: 7 млн дронов в 2026 году — это около 28 млн двигателей. Самый быстрый цикл боевых итераций в истории. Уже готовый производитель мирового уровня: компания Motor-G за год вышла с нуля на 200 000 двигателей в месяц и стала сильнейшим некитайским игроком в том же рейтинге Not Boring. И собственная ресурсная база, критические минералы и соглашение о недрах с США, то есть потенциальный вклад даже в верхнюю, самую дефицитную часть цепочки.

Сложите это вместе, и роль Украины становится очевидной. Не просто покрыть собственную потребность, а стать моторным цехом западной цепочки, свободной от Китая. Местом, где сходятся спрос, срочность и боевой опыт, подключенным к сырью союзников: японской электростали, магнитам MP Materials, Vulcan Elements и Arnold, европейским деньгам через программу ЕС SAFE, которая кредитует закупку компонентов, произведенных в ЕС или в Украине.

И это даже не конечная ставка. Двигатель дрона — это та самая ячейка, из которой вырастает актуатор робота. В человекоподобном роботе актуаторы составляют около половины себестоимости, а внутри каждого — тот же магнит и тот же двигатель. Bank of America прогнозирует миллионы таких роботов уже к 2030-м годам. Кто построит независимое производство двигателей сегодня, тот получит фундамент для Physical AI завтра. А Украина, которая уже ежедневно генерирует крупнейший в мире массив боевых данных для машин, имеет здесь стартовую позицию, которой нет ни у кого.

Что из этого следует на практике. Государству пора перестать говорить о диверсификации поставок и скопировать американскую модель: долгосрочные контракты на отбор продукции (offtake-контракты) и ценовые минимумы, которые защитят украинских производителей от китайского демпинга так же, как Пентагон защитил MP Materials. Индустрии пора двигаться вверх по цепочке, в направлении магнитов и статоров, а не оставаться на стадии сборки из китайских узлов. Инвесторам пора увидеть в двигателях и актуаторах отдельную суверенную категорию deep tech с огромным рынком, а не нишевое «железо».

Эпоха дешёвого китайского двигателя подходит к концу. И заканчивает её не Запад своим выбором, а сам Китай, который показал, что готов прекратить поставки в любой момент. Вопрос лишь в том, кто создаст альтернативу. У Запада на это есть деньги и время. У Украины времени нет, зато есть больше всего причин и лучшая площадка. Впервые за долгое время нам не нужно никого догонять. Нужно просто не упустить свой шанс.