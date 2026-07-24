Как атаки на склады Wildberries разрушают малый бизнес и экономику рф

Удары по нефтеперерабатывающим заводам — болезненный, но не единственный критический удар по экономике рф. Разрушение составляющих хабов маркетплейса Wildberries расшатывает основу российского малого и микробизнеса, который и так находится под давлением высоких налогов и большой кредитной нагрузки. Дальнейшая эскалация атак на логистические центры ритейлера чревата каскадным эффектом. Об этом рассказал директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин. «Минфин» выбрал главное.

Удар по экосистеме российского малого бизнеса

Похоже, «40 дней» операции влияния Зеленского могут превратиться в 40 дней поминок по российской экономике. Много написано уже о НПЗ и нефтяном рынке.

Это верно, это больно для кремля, для бюджета, для армии. Но Wildberries — это отдельная история. Это не просто интернет-магазин. Это экосистема, на которой стоит весь малый бизнес россии.

Масштаб компании — более 200 логистических объектов и 5,2 млн кв. м складов, компания обрабатывает более 20 млн заказов ежедневно. Это самый большой ритейлер россии — ее «аналог Amazon».

По оценке международной базы e-commerce данных ECDB, GMV компании в 2025 г. — $72,3 млрд (по методике оборота продаж), с прогнозом роста еще на 35−40% в 2026 г.

Механика проста и гениальна одновременно:

Предприниматель из любого города завозит товар на склад Wildberries, а дальше логистика, реклама, финтех, возвращение — все берет на себя платформа.

Для сотен тыщ людей это был единственный настоящий канал выйти на федеральный рынок без собственного капитала на логистику.

Конкуренты? Далеко позади. Wildberries и Ozon вместе обрабатывают основной поток заказов страны, но Wildberries — бесспорный лидер, «аналог Amazon» для россии.

Долговая ловушка и налоговое давление на МСП

Малый бизнес в россии — это не абстракция. По данным на 2023 год, в стране насчитывалось 6,35 млн субъектов МСП, 96% из которых — микробизнес.

Эти люди не получают социальные выплаты от государства по определению — они владельцы, а не получатели помощи. На них держится значительная часть налоговых поступлений бюджета — и именно эту базу сейчас расшатывает повышение НДС до 22% и снижение порога освобождения от уплаты НДС с 60 млн до 10 млн руб. в год, что загнало в систему еще сотни тысяч предпринимателей.

И этот самый малый бизнес в долгах. По данным The Moscow Times со ссылкой на Банк россии, кредитный портфель МСП на конец 2025 года составил 14,75 трлн руб. ($190,3 млрд), из них 588 млрд руб. ($7,59 млрд) — просроченные.

А самое важное: по состоянию на май 2026 года примерно каждое шестое из 600 тыс. МСП россии, имеющих кредиты, уже просрочило платежи. Почти 10% микропредприятий столкнулись с серьезными трудностями по обслуживанию долга. И это — ко всем событиям июля. Ключевой вопрос: что будет, если тренд не остановится, а ускорится?

Последствия атак на логистические хабы Wildberries

А теперь — какой сценарий самый вероятный.

Атаки БПЛА июля 2026 года по складам Wildberries (Электросталь, Котовск, Краснодар, Невинномысск) уже дали хороший счет. По данным Reuters, атаки убили по меньшей мере 8 человек и ранили десятки, выведя из строя один из самых больших логистических хабов компании; По оценкам российских аналитиков, приведенным The Moscow Times, только первая волна нанесла ущерб до 100 млрд руб. (≈$1,3 млрд) — и эта оценка растет с каждым новым инцидентом.

Компания формально не обязана компенсировать эти убытки продавцам напрямую — никаких публично подтвержденных доказательств сотрудничества Wildberries по минобороны россии нет, но официального признания ответственности за форс-мажорные обстоятельства компания не берет на себя.

Если темп ударов не замедлится, а наоборот — вырастет до 4 и более волн подобного масштаба в год, затрагивая уже и центральные хабы (а не только региональные), то совокупная потеря логистической мощности может превысить 30% в течение года.

Каскадный эффект для всей системы

Это уже не локальная проблема, а каскадный эффект:

Компания физически не успевает восстанавливать и диверсифицировать сеть быстрее, чем она разрушается.

Тарифы на логистику и хранение для тех продавцов, которые еще держатся, возрастут — потому что остальная сеть должна нести нагрузку выбывших хабов.

Доля МСП, уже не успевающих обслуживать долги (каждый шестой из 600 тыс.), в таком сценарии имеет все основания возрасти еще сильнее, влекая резервы банков-кредиторов МСП-сегмента.

Что это значит?

Для предпринимателей массовые кассовые разрывы и волна закрытий бизнеса уже до конца года.

Для банков — ускоренное ухудшение качества кредитного портфеля МСП сверх нынешних показателей. И начало банкопада.

Для бюджета — недополучение налоговых поступлений от сектора, и так уже показывающего признаки проседания после повышения НДС.

И, самое главное, для настроений людей — сотни тысяч предпринимателей, годами считавших себя опорой системы, впервые на собственном опыте почувствуют, что в критический момент их никто не защищает — ни платформа, ни государство.

Поэтому не одной лишь нефтью должны подпитываться санкции. Уже прошло почти 30 дней санкций добрых дронов, впереди — еще 10 обещанных. Что-то мне подсказывает, что останавливаться мы не собираемся!