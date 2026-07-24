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24 июля 2026, 12:18 Читати українською

Активы банков-банкротов принесли более 2,4 млрд грн для расчетов с кредиторами

Банки, находящиеся в процедуре ликвидации в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), в январе-июне 2026 года получили более 2,46 млрд грн поступлений. Об этом сообщил официальный сайт регулятора.

Банки, находящиеся в процедуре ликвидации в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), в январе-июне 2026 года получили более 2,46 млрд грн поступлений.

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Из общей суммы поступлений 2,08 млрд. грн. было получено от продажи активов.

Еще 146,7 млн грн банки получили от доходов по ценным бумагам, 144 млн грн — от погашения кредитов, 14 млн грн — от аренды имущества. Остальные источники обеспечили дополнительно 79,8 млн. грн.

По словам директора финансовой ФГВФЛ Елены Нужненко, эти средства направляются на расчеты с кредиторами банков в соответствии с законодательно определенной очередностью.

«Чем эффективнее Фонд работает с активами банков, тем больше получают кредиторы, среди которых есть и государство, и украинские предприятия. Для бизнеса это означает возврат ресурса, который может использоваться для дальнейшего развития», — отметила она.

Наибольшие объемы поступлений в первом полугодии 2026 года обеспечили пять банков:

  • АО «МР БАНК» — 1,17 млрд грн;
  • АО «Проминвестбанк» — 968,5 млн грн;
  • АО «РВС БАНК» — 80,1 млн грн;
  • АО «КОМИНВЕСТБАНК» — 75,8 млн грн;
  • АО «БАНК СИЧ» — 47,2 млн грн.

В Фонде напомнили, что средства управления и продажи активов неплатежеспособных банков используются для удовлетворения требований их кредиторов в порядке, определенном статьей 52 закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

ФГВФЛ осуществляет ликвидацию утративших платежеспособность банков и управляет их активами с целью максимально возможного возврата средств кредиторам.

Читайте также: Фонд гарантирования оценил убытки украинских банков от агрессии РФ в более чем 82 млрд грн

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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