Новый меморандум с МВФ: как его договоренности повлияют на соцвыплаты и работу ФЛП

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 июля 2026, 18:00 Читати українською

Новый меморандум с МВФ: как его договоренности повлияют на соцвыплаты и работу ФЛП

Обновленный меморандум Украины с Международным валютным фондом (IMF Country Report No. 26/188) в рамках первого пересмотра программы EFF обычно упоминается в контексте о «сотнях требований». Однако, если отбросить мифы и обратиться к первоисточнику, программа опирается на четкий каркас из 20 формальных контрольных точек (маяков) и масштабных структурных реформ. Они постепенно трансформируют налоговую систему, правила для ФЛП и цифровых платформ, энергетику и финансовую инфраструктуру.

Обновленный меморандум Украины с Международным валютным фондом (IMF Country Report No. 26/188) в рамках первого пересмотра программы EFF обычно упоминается в контексте о «сотнях требований».

Эта развернутая аналитика раскладывает по полочкам ключевые договоренности, охватывая экономическую логику, обязательства правительства, реальный статус выполнения маяков и риски для бизнеса и граждан.

Доходы через цифровые платформы и посылки

Государство системно принимается за детенизацию онлайн-экономики и электронной торговли.

  1. Цифровые платформы. Верховная Рада приняла законопроект, обязывающий маркетплейсы, сервисы такси, доставки и аренды передавать налоговой данные о доходах продавцов и исполнителей. Для легализации таких доходов предусмотрен специальный режим — в том числе 10% НДФЛ без военного сбора для базовых категорий.

  2. Дешевые посылки. Программный маяк требует просмотра льгот на импорт из-за малоценных отправлений из-за рубежа. Первоначальный правительственный законопроект № 15112 был отозван, но доработанный вариант № 15112-д находится на рассмотрении парламента, что может изменить конечную цену интернет-покупок.

Удар по «серому» бизнесу: ФЛП, НДС и обещания ГНС

Для предпринимателей готовят серьезные фискальные изменения, которые будут внедряться поэтапно:

  1. НДС для упрощенцев с 2028 года. До конца апреля 2027 года должен быть принят закон, согласно которому плательщики единого налога, чей оборот превысит новый общий порог (согласованный с правилами ЕС), лишатся освобождения от НДС.

  2. Борьба с дроблением. До конца декабря 2026 г. правительство обязалось разработать правила против искусственного разделения бизнеса, фиктивных переходов между системами и маскировки трудовых отношений под ФЛП. В 2027 году планируется пересмотреть вторые и третьи группы единого налога, исключив часть услуг или установив для них ставки до 10%.

Что налоговая обещает вместо этого (снижение стоимости добросовестности)

Расширение базы представляется как обмен на менее болезненное администрирование.

Среди ключевых целей ДПС:

  • поднять порог внепланового НДС-аудита со 100 тыс. до 1 млн. грн.

  • ограничить количество остановленных налоговых накладных (целевой показатель — менее 0,08% в месяц).

  • обеспечить быструю регистрацию накладных с документами (не менее 85% — в течение 5 дней) и исполнение решений суда в пользу плательщика за 3 дня.

  • ввести предварительно заполненные НДС-декларации до конца 2026 года.

Тарифы, субсидии, пенсионная система и военный сбор

  1. Тарифы. Вопросы коммунальных услуг переведены в плоскость сугубо экономических расчетов. Меморандум предусматривает публичный технический анализ стоимости текущих ограничений (перенесен на конец октября 2026 года) и оценку системы социальной защиты уязвимых домохозяйств (до февраля 2027-го). Только после этого возможен постепенный переход к экономически обоснованным ценам.

  2. Пенсии. Фонд продолжает соблюдать строгие правила — любые новые внеплановые выплаты должны сопровождаться четким источником финансирования. Автоматическое понижение пенсионного возраста либо неподкрепленные бюджетом спецпенсии не планируются.

  3. Военный сбор и послевоенные налоги. Бюджетная траектория меморандума основана на том, что 5% военный сбор не будет отменен сразу после завершения активной фазы военного положения (он заложен еще на горизонт трех лет), а в дальнейшем рассматривается возможность введения специального налога на восстановление.

Кредитование, рынок капитала и финансовая инфраструктура

Программа требует глубокого обновления финансового сектора для привлечения частных инвестиций в восстановление:

  1. Рынок капитала и инфраструктуры. Введение двухуровневой структуры управления НКЦБФР, создание централизованного хранилища данных налоговой и таможни, развитие инструментов секьюритизации и обеспеченных облигаций.

  2. Защита кредиторов. Усовершенствование процедур банкротства, стандартов оценки залога и выполнения контрактов, что должно упростить доступ бизнеса к финансированию вне государственного бюджета.

  3. Госбанки. Продолжение реформы корпоративного управления, повышение прозрачности и подготовка приватизации крупнейших государственных банковских учреждений.

Статус формальных маяков программы

Несмотря на разговоры о сотнях требований, официальная таблица контрольных точек содержит 20 пунктов. Динамика их выполнения пока неоднозначна:

  • маяки I квартала (в том числе налоговый пакет и назначение руководителя таможни) выполнялись с задержкой или переносились.

  • июньские маяки (трансфертное ценообразование, проверка деклараций НАПК) частично переформулированы или перенесены на август-сентябрь 2026 года.

  • успешно закрыты направления кибербезопасности финсектора и обновление стратегий госбанков.

6. Два макросценария для экономики

Все показатели меморандума построены на двух расчетных траекториях:

  1. Базовый сценарий. Предполагается завершение активной фазы войны в 2026 году, после чего в 2027—2030 годах начнется стабильное восстановление ВВП (3,5−4,2% в год), однако инфляция на конец 2026 прогнозируется на уровне 10,5%.

  2. Неблагоприятный сценарий (downside). Описывает затягивание конфликта до конца 2028 года, что означает более высокую инфляцию (12,5% в 2026-м), более широкий дефицит и медленное восстановление ВВП (около 0,5%).

Что делать уже сейчас, не дожидаясь принятия законов

Главное преимущество, которое дает изучение меморандума — это время. Большинство болезненных фискальных и регуляторных изменений еще не вступили в силу, но вектор движения уже задан настолько четко, что подготовку следует начинать немедленно.

Для рядовых граждан

Первым шагом должна стать ревизия собственных источников дохода, особенно если они связаны с цифровыми платформами, ведь с 2027 года такие поступления станут полностью отчетными. Следует спокойно следить за судьбой законопроекта № 15112-д по посылкам и не паниковать раньше времени, а параллельно — оценить свои критерии на получение субсидий на случай предстоящей тарифной реформы.

Кроме того, в долгосрочных финансовых планах лучше сразу закладывать, что 5-процентный военный сбор не исчезнет сразу после завершения активной фазы войны.

ФЛП

Пора заняться подробными расчетами: смоделируйте свой оборот на перспективу 2028 года и просчитайте сценарий принудительной регистрации плательщиком НДС. Одновременно критически проверьте свой бизнес на наличие признаков искусственного дробления, а также проанализируйте договоры с текущими заказчиками на предмет того, не выглядят ли они налоговой как скрытые трудовые отношения.

Учет следует готовить к автоматическому обмену данными, который вскоре будут введены платформы.

Владельцам классического бизнеса

Следует провести стресс-тестирование маржинальности на случай роста НДС, тарифов и акцизов. Необходимо заранее навести порядок в вопросах трансфертного ценообразования, проверить процентные расходы и реестр связанных лиц, а также внимательно следить за статистикой заблокированных налоговых накладных и судебными спорами с ГНС.

Особое внимание следует уделить пересмотру внутренних трудовых моделей и старых договоров с бывшими работниками, оформленными как ФЛП.

Инвестором

В своих стратегических расчетах следует опираться не на оптимистический базовый сценарий, а просчитывать доходность по меньшей мере в двух вариантах безопасности. Важно держать руку на пульсе тарифных реформ, изменений в работе НКРЭКУ и корпоративного управления госпредприятий.

Среди ключевых маркеров для оценки рисков остаются банковская связь, перспективы возможной долговой реструктуризации, а также постепенное развитие рынка капитала и инструментов защиты кредиторов.

Автор:
Найман Эрик
Управляющий партнер Hugs Fund Найман Эрик
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами