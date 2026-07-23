Новый меморандум с МВФ: как его договоренности повлияют на соцвыплаты и работу ФЛП

Обновленный меморандум Украины с Международным валютным фондом (IMF Country Report No. 26/188) в рамках первого пересмотра программы EFF обычно упоминается в контексте о «сотнях требований». Однако, если отбросить мифы и обратиться к первоисточнику, программа опирается на четкий каркас из 20 формальных контрольных точек (маяков) и масштабных структурных реформ. Они постепенно трансформируют налоговую систему, правила для ФЛП и цифровых платформ, энергетику и финансовую инфраструктуру.

Эта развернутая аналитика раскладывает по полочкам ключевые договоренности, охватывая экономическую логику, обязательства правительства, реальный статус выполнения маяков и риски для бизнеса и граждан.

Доходы через цифровые платформы и посылки

Государство системно принимается за детенизацию онлайн-экономики и электронной торговли.

Цифровые платформы. Верховная Рада приняла законопроект, обязывающий маркетплейсы, сервисы такси, доставки и аренды передавать налоговой данные о доходах продавцов и исполнителей. Для легализации таких доходов предусмотрен специальный режим — в том числе 10% НДФЛ без военного сбора для базовых категорий. Дешевые посылки. Программный маяк требует просмотра льгот на импорт из-за малоценных отправлений из-за рубежа. Первоначальный правительственный законопроект № 15112 был отозван, но доработанный вариант № 15112-д находится на рассмотрении парламента, что может изменить конечную цену интернет-покупок.

Удар по «серому» бизнесу: ФЛП, НДС и обещания ГНС

Для предпринимателей готовят серьезные фискальные изменения, которые будут внедряться поэтапно:

НДС для упрощенцев с 2028 года. До конца апреля 2027 года должен быть принят закон, согласно которому плательщики единого налога, чей оборот превысит новый общий порог (согласованный с правилами ЕС), лишатся освобождения от НДС. Борьба с дроблением. До конца декабря 2026 г. правительство обязалось разработать правила против искусственного разделения бизнеса, фиктивных переходов между системами и маскировки трудовых отношений под ФЛП. В 2027 году планируется пересмотреть вторые и третьи группы единого налога, исключив часть услуг или установив для них ставки до 10%.

Что налоговая обещает вместо этого (снижение стоимости добросовестности)

Расширение базы представляется как обмен на менее болезненное администрирование.

Среди ключевых целей ДПС:

поднять порог внепланового НДС-аудита со 100 тыс. до 1 млн. грн.

ограничить количество остановленных налоговых накладных (целевой показатель — менее 0,08% в месяц).

обеспечить быструю регистрацию накладных с документами (не менее 85% — в течение 5 дней) и исполнение решений суда в пользу плательщика за 3 дня.

ввести предварительно заполненные НДС-декларации до конца 2026 года.

Тарифы, субсидии, пенсионная система и военный сбор

Тарифы. Вопросы коммунальных услуг переведены в плоскость сугубо экономических расчетов. Меморандум предусматривает публичный технический анализ стоимости текущих ограничений (перенесен на конец октября 2026 года) и оценку системы социальной защиты уязвимых домохозяйств (до февраля 2027-го). Только после этого возможен постепенный переход к экономически обоснованным ценам. Пенсии. Фонд продолжает соблюдать строгие правила — любые новые внеплановые выплаты должны сопровождаться четким источником финансирования. Автоматическое понижение пенсионного возраста либо неподкрепленные бюджетом спецпенсии не планируются. Военный сбор и послевоенные налоги. Бюджетная траектория меморандума основана на том, что 5% военный сбор не будет отменен сразу после завершения активной фазы военного положения (он заложен еще на горизонт трех лет), а в дальнейшем рассматривается возможность введения специального налога на восстановление.

Кредитование, рынок капитала и финансовая инфраструктура

Программа требует глубокого обновления финансового сектора для привлечения частных инвестиций в восстановление:

Рынок капитала и инфраструктуры. Введение двухуровневой структуры управления НКЦБФР, создание централизованного хранилища данных налоговой и таможни, развитие инструментов секьюритизации и обеспеченных облигаций. Защита кредиторов. Усовершенствование процедур банкротства, стандартов оценки залога и выполнения контрактов, что должно упростить доступ бизнеса к финансированию вне государственного бюджета. Госбанки. Продолжение реформы корпоративного управления, повышение прозрачности и подготовка приватизации крупнейших государственных банковских учреждений.

Статус формальных маяков программы

Несмотря на разговоры о сотнях требований, официальная таблица контрольных точек содержит 20 пунктов. Динамика их выполнения пока неоднозначна:

маяки I квартала (в том числе налоговый пакет и назначение руководителя таможни) выполнялись с задержкой или переносились.

июньские маяки (трансфертное ценообразование, проверка деклараций НАПК) частично переформулированы или перенесены на август-сентябрь 2026 года.

успешно закрыты направления кибербезопасности финсектора и обновление стратегий госбанков.

6. Два макросценария для экономики

Все показатели меморандума построены на двух расчетных траекториях:

Базовый сценарий. Предполагается завершение активной фазы войны в 2026 году, после чего в 2027—2030 годах начнется стабильное восстановление ВВП (3,5−4,2% в год), однако инфляция на конец 2026 прогнозируется на уровне 10,5%. Неблагоприятный сценарий (downside). Описывает затягивание конфликта до конца 2028 года, что означает более высокую инфляцию (12,5% в 2026-м), более широкий дефицит и медленное восстановление ВВП (около 0,5%).

Что делать уже сейчас, не дожидаясь принятия законов

Главное преимущество, которое дает изучение меморандума — это время. Большинство болезненных фискальных и регуляторных изменений еще не вступили в силу, но вектор движения уже задан настолько четко, что подготовку следует начинать немедленно.

Для рядовых граждан

Первым шагом должна стать ревизия собственных источников дохода, особенно если они связаны с цифровыми платформами, ведь с 2027 года такие поступления станут полностью отчетными. Следует спокойно следить за судьбой законопроекта № 15112-д по посылкам и не паниковать раньше времени, а параллельно — оценить свои критерии на получение субсидий на случай предстоящей тарифной реформы.

Кроме того, в долгосрочных финансовых планах лучше сразу закладывать, что 5-процентный военный сбор не исчезнет сразу после завершения активной фазы войны.

ФЛП

Пора заняться подробными расчетами: смоделируйте свой оборот на перспективу 2028 года и просчитайте сценарий принудительной регистрации плательщиком НДС. Одновременно критически проверьте свой бизнес на наличие признаков искусственного дробления, а также проанализируйте договоры с текущими заказчиками на предмет того, не выглядят ли они налоговой как скрытые трудовые отношения.

Учет следует готовить к автоматическому обмену данными, который вскоре будут введены платформы.

Владельцам классического бизнеса

Следует провести стресс-тестирование маржинальности на случай роста НДС, тарифов и акцизов. Необходимо заранее навести порядок в вопросах трансфертного ценообразования, проверить процентные расходы и реестр связанных лиц, а также внимательно следить за статистикой заблокированных налоговых накладных и судебными спорами с ГНС.

Особое внимание следует уделить пересмотру внутренних трудовых моделей и старых договоров с бывшими работниками, оформленными как ФЛП.

Инвестором

В своих стратегических расчетах следует опираться не на оптимистический базовый сценарий, а просчитывать доходность по меньшей мере в двух вариантах безопасности. Важно держать руку на пульсе тарифных реформ, изменений в работе НКРЭКУ и корпоративного управления госпредприятий.

Среди ключевых маркеров для оценки рисков остаются банковская связь, перспективы возможной долговой реструктуризации, а также постепенное развитие рынка капитала и инструментов защиты кредиторов.