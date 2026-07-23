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23 июля 2026, 15:37 Читати українською

Сможет ли россия провести экономическую блокаду Украины

23 июля государственный секретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел россии Сергеем Лавровым на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в филиппинской столице — Маниле. Рубио заявил, что во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым на Филиппинах они обсуждали пути завершения войны против Украины. О том, что осталось без внимания широких масс, в своей колонке в Facebook пишет политолог Вадим Денисенко.

23 июля государственный секретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел россии Сергеем Лавровым на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в филиппинской столице — Маниле.

Зерновой коридор снова на паузе: что это значит сейчас

Черное море де-факто закрыто для наших кораблей. Азовское море полностью закрыто для россии. Мы продолжим бить по российскому флоту, россия — по нашей железнодорожной инфраструктуре и, возможно, по инфраструктуре Польши.

За политическими баталиями вокруг министра обороны и главкома практически незамеченным для широких масс осталось сообщение министра иностранных дел Сибиги о том, что Украина собирает Совбез ООН на 27 июля. Дело в том, что 22 июля впервые не прошло ни одно судно по украинскому морскому коридору, что может стать серьезным ударом по экспорту зерновых в разгар сезона сбора урожая.

Последний раз что-то подобное было в 2022 году, но тогда, в июле, были подписаны соглашения о зерновом коридоре, по которым Украина экспортировала свои товары из трех портов Одесского региона, а россияне разблокировали возможности для экспорта удобрений и зерна. Через год россия вышла из этого соглашения, но Украина перенаправила грузопотоки по другому маршруту.

Сейчас ситуация становится критической из-за того, что россия приняла решение бить по судам, которые заходят в украинские порты. И теперь мы будем вынуждены переориентировать свои грузопотоки, как и в 2022 году, на сухопутные коридоры. Но сейчас ситуация несколько иная, чем четыре года назад. Главное отличие — потенциальные конфликты, прежде всего, с Польшей и попытки перекрытия границ фермерами, которые в этот раз будет гораздо легче организовать. Проще говоря, план россии — попытка экономической блокады Украины.

Что показал разговор Рубио с Лавровым и кто должен вступить в игру

В этом контексте совсем по-другому стоит смотреть на заявления разведок о возможности российских провокаций на территории Польши с использованием украинских дронов. Эти провокации нужны, прежде всего, для подстрекательства местного населения и легитимизации усиленной блокады (пусть даже временной) украинского экспорта, а затем — и импорта оружия и комплектующих. Большой плюс в том, что информационная контркампания уже запущена. Но ситуация все равно может оказаться очень напряженной.

Разговор Рубио с Лавровым показал полное нежелание Кремля вести диалог. Россияне просто сделали вид, что они обижены, и завели шарманку о том, что их обманули. Они прекрасно понимают, что в США, несмотря ни на что, нет достаточных рычагов влияния на россию. А в кремле считают, что экономические потери россии менее важны, чем те проблемы, с которыми столкнется Украина.

К сожалению, без серьезного внешнего давления на рф решить эту пока потенциальную проблему почти невозможно. Такое давление на россию может оказать только Китай. Готовы ли мы к переговорам с Китаем? Вопрос риторический.

Сейчас во многом началась игра нервов. Россияне блефуют, что могут воевать вечно при нашей морской блокаде. Максимум, на что они способны, — краткосрочный блицкриг. И то при условии, что удастся резко ограничить сухопутные коридоры.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Abramon
Abramon
23 июля 2026, 15:57
#
«Такий тиск на росію може чинити лише Китай. «- це міф ніякого суттєвого і дієвого тиску на пєдєрацію від КНР не варто очікувати. Для КНР війна і послаблення заходу грає на руку, КНР немає такого впливу, як більшості уявляється і фантазується, навіть, якщо пофантазувати, що КНР намагатиметься продиктувати пєдєрації, якісь умови по припиненню війни пєдєрація не прийме ці умови.
«Чи готові ми до переговорів із Китаєм?» — на переговорах КНР буде за все хороше і проти всього поганого. КНР стратегнічно не вигідно йти на якісь домовленості з Україною.
Тому війна триватиме доки в пєдєрації будуть економічні можливості вести її.
+
0
zevs1
zevs1
23 июля 2026, 17:05
#
Что мешает Украине ударить по Кремлю и ихней Госдуме чтобы протрезвели,можно ещё по Барвихе и Рублёвке чтобы быстрее приняли решение о завершении своей спецоперации о выходе из Украины.
+
0
Mindent
Mindent
23 июля 2026, 17:17
#
Это вызовет лишь аналогичную ответную реакцию…
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