Пенсии в Украине: каждый четвертый получает всего 3,5 тыс. грн

В Украине насчитывается 9,98 млн пенсионеров по состоянию на 1 июля 2026 года по данным Пенсионного фонда. Количество пенсионеров с начала года уменьшилось на 190,5 тысячи — больше, чем за весь 2025 год. Средняя пенсия составляет 7 273 грн. Каждый четвертый пенсионер получает около 3,5 тысяч гривен, говорится в данных Опендатабот.

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Число пенсионеров в Украине уменьшилось на 74 396 человек за второй квартал 2026 года. С начала года она уменьшилась уже на 190,5 тысячи — больше, чем за весь 2025 год.

В Украине насчитывается 9976619 пенсионеров по состоянию на 1 июля 2026 года. Средняя пенсия составляет 7273 грн (около 163$).

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Почти треть всех пенсионеров получает выплату больше средней по стране: 3,2 млн человек имеют более 7 тысяч гривен. Из них полмиллиона получают более 20 тысяч гривен.

В то же время каждый четвертый пенсионер получает около 3,5 тысяч гривен.

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Средняя пенсия

Пенсионеры в 7 регионах получают выплаты выше средних. Самые высокие — в столице: 9 901 грн (на 36% больше средней). Средняя пенсия в Донецкой области составляет 8 990 грн (на 24% больше), в Луганской области — 8 752 грн (на 20% больше).

Впрочем, есть и регионы, где выплаты меньше средних. Пенсия в Тернопольской области составляет 5 657 грн — на 22% меньше средней. На 20% меньше выплата в Черновицкой области (5 839 грн), на 19% — в Закарпатье (5 918 грн).

Каждый четвертый пенсионер продолжает работать — 2,8 млн человек (28%). Их средняя пенсия составляет 7994 грн.