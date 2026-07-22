У Трампа готовят новые пошлины для 60 стран

Администрация президента США Дональда Трампа может уже на этой неделе ввести новые пошлины около 60 стран. Об этом пишет FT со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома.

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Что известно о тарифах

Новые тарифы должны заменить действующий 10% режим, срок действия которого истекает в конце этой недели, говорят собеседники издания.

Белый дом использует результаты расследования по статье 301 Закона о торговле 1974 г., позволяющей обойти ограничения, установленные Верховным судом США.

В начале 2026 года Верховный суд признал незаконными «взаимные» пошлины, введенные Трампом после объявления «Дня освобождения» в апреле 2025 года. После этого администрация временно перешла к универсальному тарифу в 10%.

В то же время, Белый дом готовит и другие торговые расследования, которые могут стать основанием для введения еще более высоких пошлин в будущем.

По информации FT, советники президента призывают его действовать более осторожно накануне промежуточных выборов в Конгресс. Они рекомендуют сохранять стабильные торговые отношения и соблюдать договоренности, заключенные с партнерами в 2025 году.

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Политическое давление увеличивает и ухудшение экономической ситуации. Из-за обострения конфликта между США и Ираном цены на горючее в стране снова превысили $4 за галлон. Опрос Focaldata для FT также показал, что более двух третей американцев недовольны политикой Трампа в сфере стоимости жизни.

В перечень стран, уже охваченных отдельным торговым расследованием США, входят, в частности, ЕС, Китай, Япония, Индия, Мексика, Южная Корея, Вьетнам, Тайвань, Малайзия и Швейцария.

Пошлины для Канады и Бразилии

Как писал «Минфин», Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 50-процентной пошлины на широкий перечень импортируемых из Канады товаров. В Белом доме объяснили решение тем, что Оттава якобы создает неравные условия для американских производителей автомобилей, молочной продукции и алкоголя.

Начиная с 22 июля Соединенные Штаты вводят 25% пошлины на большую часть импорта из Бразилии.