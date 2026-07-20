Цены на новое жилье растут по всей Украине. Впереди Винница: +26% за год

Рынок первичной недвижимости в Украине продолжает дорожать. По данным ЛУН на 17 июля 2026 года, во всех 20 проанализированных городах цена квадратного метра выросла или осталась неизменной — ни одного города с падением.

►Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Наибольший прирост показала Винница плюс 26% в год. Квадратный метр здесь стоит 53100 грн. На втором месте Ивано-Франковск (+24%, 44800 грн) и Тернополь (+23%, 39200 грн).

Черновцы выросли на 22% до 51500 грн, Хмельницкий — на 21% до 36 000 грн.

Активнее всего дорожают города запада и центра Украины. Именно туда направлен основной миграционный поток из более опасных регионов, и именно там спрос на новое жилье самый высокий.

Новостройки в Киеве стали подороже на 11%. Это гораздо более скромный результат по сравнению с провинциальными лидерами. Но по абсолютной цене столица занимает второе место: 61100 грн за квадратный метр. Дороже всего Львов — 67 500 грн при приросте 14%.

К востоку от Киева картина другая. Харьков вырос всего на 3% и остается одним из самых дешевых городов в списке — 28 600 грн за метр.

Запорожье и Сумы зафиксировали нулевой прирост: 24 100 и 26 000 грн соответственно, что логично, учитывая, что нового строительства здесь сейчас почти нет. Полтава прибавила 8%, но с ценой 36 000 грн остается самым доступным вариантом в регионах, которые не считаются прифронтовыми.

Самое дешевое новое жилье — в Запорожье (24 100 грн/м²), Сумах (26 000 грн/м²) и Харькове (28 600 грн/м²).

Это города, либо непосредственно граничащие с зоной боевых действий, либо регулярно попадающие под обстрелы. Низкие цены здесь — отражение рисков, а не привлекательности рынка.

Читайте также: Инвесторы в жилую недвижимость сменили приоритеты: что сейчас покупают для заработка