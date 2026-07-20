Украинский бизнес за неделю получил 1,7 млрд грн льготных кредитов по программе «5-7-9%»

Украинские предприниматели за прошедшую неделю, с 13 по 19 июля, получили 506 льготных кредитов на общую сумму 1,7 млрд грн в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%». Как сообщило Министерство финансов , финансирование предоставили 48 уполномоченных банков. Из общего объема кредитов 385 ссуд на сумму 1,1 млрд грн выдали банки государственного сектора.

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С начала 2026 г. представители микро-, малого и среднего бизнеса уже привлекли по программе 22,06 тыс. кредитов на 102,9 млрд грн. Доля государственных банков в этом объеме составляет 14,47 тыс. кредитов на 46,7 млрд. грн.

На что предприниматели направляют кредиты

С начала полномасштабной войны программа стала одним из основных инструментов финансирования бизнеса в условиях ограниченного доступа к банковским ресурсам. За этот период банки выдали 122,22 тыс. кредитов на общую сумму 475,4 млрд. грн.

На 20 июля наибольшие объемы кредитования были направлены на следующие направления:

90,6 млрд грн — предприятиям в зонах высокого военного риска;

89,69 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;

85,59 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;

71,33 млрд грн — на инвестиционные цели;

57,57 млрд грн — для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

56,8 млрд грн — на антивоенные цели;

9,83 млрд грн — на финансирование энергосервисных проектов.

С момента запуска программы в феврале 2020 г. банки подписали 157,05 тыс. кредитных договоров на 565 млрд грн.

Из них государственные банки заключили 107,21 тыс. договоров на 258,6 млрд. грн.

Бизнес с фокусом на восстановление

Программа «Доступные кредиты 5−7-9%» является частью политики «Сделано в Украине» и предусматривает удешевление кредитования для микро-, малого и среднего бизнеса из-за компенсации процентных ставок или государственных гарантий.

После 2024 года основной упор программы сместился на финансирование инвестиционных проектов. Предприниматели могут привлекать средства для модернизации производства, повышения энергоэффективности, развития инфраструктуры и восстановления объектов, поврежденных в результате войны.

Как сообщал Минфин, программа остается одним из главных механизмов поддержки предпринимателей во время войны, однако рост объемов кредитования создает дополнительную нагрузку на государственный бюджет. Ранее мы писали, что до конца года задолженность государства перед банками по программе может возрасти до 10 млрд. грн.