Какие фрукты в Украине упадут в цене, а какие подорожают до конца сезона

К концу лета в Украине изменится ценовая ситуация на рынке сезонных фруктов, ягод и бахчевых культур. Часть продукции подешевеет из-за увеличения предложения, в то время как отдельные ягоды и фрукты могут вырасти в цене по завершении периода массового сбора. По словам аналитика плодоовощного рынка Дениса Гопки, главными факторами, определяющими цены, останутся сезонность, погодные условия и объемы урожая в разных регионах.

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Пик предложения снизит цены на персики и арбузы

Наибольшее снижение стоимости ожидается персиками. Во второй половине июля и первой половине августа на рынок должен получиться максимальный объем этой продукции, что может привести к падению цен примерно на 10−15% от текущего уровня.

В настоящее время средняя цена персиков в супермаркетах составляет около 114 грн за килограмм.

Подешеветь до конца лета могут арбузы и дыни. В августе на рынок будет массово поступать продукция открытого грунта, из-за чего цены на бахчевые культуры могут снизиться на 20−30%.

Средняя цена арбузов в торговых сетях составляет около 50 грн/кг, а дыни стоят примерно 122,38 грн/кг.

Какие ягоды останутся дорогими

Часть сезонной продукции, напротив, может подорожать.

Абрикосы уже проходят период самых низких цен, а по завершении активного сбора в конце июля их предложение будет сокращаться. В дальнейшем стоимость зависит от запасов и условий хранения. Клубника и другие летние ягоды по завершении пикового сезона традиционно дорожают. По прогнозу аналитика цены на клубнику могут вырасти до 180 грн за килограмм. Малина и голубика будут оставаться в дорогом сегменте из-за потерь урожая, вызванных весенними заморозками и последующей летней жарой. Значительного снижения стоимости этих ягод ждать не стоит. Не стоит рассчитывать и на резкое удешевление яблок. Рынок пока зависит от запасов урожая прошлого года в хранилищах и спроса со стороны экспортеров. Так, по состоянию на 14 июля среднемесячная цена яблок в Украине составляет 52,79 грн за килограмм.

Весенние морозы ударили по садам

В этом году наибольшее влияние на урожайность фруктов оказали температурные колебания в марте. После периода тепла с температурой до +16…+18°C во многих регионах пришли морозы до -4°C.

Больше всего пострадали абрикосы, которые из-за раннего цветения оказались в наиболее уязвимой фазе. Открытые цветы и молодая завязь могут погибнуть при температуре от -1 до -2,5°C.

Персики также понесли потери из-за раннего начала вегетации, хотя в целом перенесли похолодание лучше абрикосов. Для малины и голубики дополнительной проблемой стала летняя жара, негативно повлиявшая на урожайность и качество ягод.

Несмотря на погодные проблемы, полный дефицит фруктов и ягод в Украине не ожидается. По оценке экспертов, большинство культур смогли восстановиться лучше, чем предполагали наиболее отрицательные сценарии.

В то же время, предложение будет оставаться неравномерным. Цены будут влиять на конкретный регион выращивания, сорт продукции и погодные условия в течение сезона.

Как ранее писал Минфин, украинский аграрный сектор в последние годы работает в условиях нестабильной погоды, что влияет не только на объемы урожая, но и на структуру цен для потребителей. Изменение климатических условий постепенно вынуждает производителей пересматривать сорта и технологии выращивания.

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