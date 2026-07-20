Европейский Союз пока еще не смог согласовать очередной пакет санкций против россии. По информации Financial Times, на которую обратила внимание народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, переговоры между государствами-членами завершились без компромисса из-за разногласий по отдельным ограничениям. Все больше правительств пытаются учесть влияние санкций на собственные экономики и компании, сохраняющие коммерческие связи с россией.

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Какие вопросы вызывали споры

Дело в том, что решения о введении санкций в ЕС нуждаются в единодушной поддержке всех 27 государств-членов. Именно поэтому возражения нескольких стран привели к изнурительным четырехдневным переговорам послов в Брюсселе. Однако согласовать общую позицию не удалось.

По информации издания, некоторые страны предложили пересмотреть отдельные положения нового пакета санкций:

Греция выступила за смягчение ограничений по транспортировке российского сжиженного природного газа. Германия и Португалия предложили отменить запрет на импорт рыбы из страны-агрессора. Франция и Италия задали вопрос смягчения отдельных визовых ограничений для российских военных. Австрия выступила за разблокировку около 2 млрд евро, связанных с компенсацией для Raiffeisen Bank .

Один из собеседников Financial Times среди европейских дипломатов отметил, что призывы к солидарности все чаще уступают место прагматичным экономическим интересам отдельных стран.

Почему согласовывать санкции становится все сложнее

Аналитик Брюссельского аналитического центра Bruegel Джейкоб Киркегаард считает, что Европейский Союз приближается к пределу своих санкционных возможностей. По его словам, каждый последующий пакет ограничений становится гораздо сложнее согласовать, поскольку он все более ощутимо влияет на экономические интересы самих государств-членов.

Эксперт считает, что именно экономические последствия для отдельных секторов будут все чаще становиться предметом переговоров при подготовке новых санкционных решений.

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