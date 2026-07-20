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20 июля 2026, 13:12 Читати українською

Почему ЕС не смог согласовать новый пакет санкций против россии

Европейский Союз пока еще не смог согласовать очередной пакет санкций против россии. По информации Financial Times, на которую обратила внимание народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, переговоры между государствами-членами завершились без компромисса из-за разногласий по отдельным ограничениям. Все больше правительств пытаются учесть влияние санкций на собственные экономики и компании, сохраняющие коммерческие связи с россией.

Европейский Союз пока еще не смог согласовать очередной пакет санкций против россии.

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Какие вопросы вызывали споры

Дело в том, что решения о введении санкций в ЕС нуждаются в единодушной поддержке всех 27 государств-членов. Именно поэтому возражения нескольких стран привели к изнурительным четырехдневным переговорам послов в Брюсселе. Однако согласовать общую позицию не удалось.

По информации издания, некоторые страны предложили пересмотреть отдельные положения нового пакета санкций:

  1. Греция выступила за смягчение ограничений по транспортировке российского сжиженного природного газа.
  2. Германия и Португалия предложили отменить запрет на импорт рыбы из страны-агрессора.
  3. Франция и Италия задали вопрос смягчения отдельных визовых ограничений для российских военных.
  4. Австрия выступила за разблокировку около 2 млрд евро, связанных с компенсацией для Raiffeisen Bank .

Один из собеседников Financial Times среди европейских дипломатов отметил, что призывы к солидарности все чаще уступают место прагматичным экономическим интересам отдельных стран.

Почему согласовывать санкции становится все сложнее

Аналитик Брюссельского аналитического центра Bruegel Джейкоб Киркегаард считает, что Европейский Союз приближается к пределу своих санкционных возможностей. По его словам, каждый последующий пакет ограничений становится гораздо сложнее согласовать, поскольку он все более ощутимо влияет на экономические интересы самих государств-членов.

Эксперт считает, что именно экономические последствия для отдельных секторов будут все чаще становиться предметом переговоров при подготовке новых санкционных решений.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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nitrous2000
nitrous2000
20 июля 2026, 13:29
#
Франція та італія акуїли вкрай
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