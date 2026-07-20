Еврокомиссия анонсировала план единого банковского рынка: что изменится в 2027 году

Еврокомиссия обнародовала план реформирования банковского сектора ЕС. Реформа должна устранить национальные барьеры, мешающие банкам работать по всему блоку, и высвободить инвест-капитал в размере €1,2 трлн в год. Конкретные законодательные изменения ожидаются в I квартале 2027 года. Об этом сообщает издание Euro News.

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Несмотря на десятилетия работы над Банковским союзом, европейский банковский рынок по-прежнему остается раздробленным по национальным границам. Банки вынуждены выполнять требования по капиталу и ликвидности на уровне материнской компании и каждой дочерней структуры в разных странах. Это замораживает ресурсы внутри отдельных государств и повышает затраты на соответствие требованиям.

Что предлагает Еврокомиссия

Ключевые изменения касаются нескольких направлений:

Капитал и ликвидность. Материнские банки получат больше возможностей управлять ресурсами всей группы. Для таких гигантов, как UniCredit, BNP Paribas и Santander, эти полномочия будут делиться между ЕЦБ и национальными регуляторами. Слияния и поглощения. Национальные органы лишатся части права блокировать или ограничивать трансграничные соглашения Защита депозитов. Координация страхования вкладов на уровне ЕС, чтобы банкротство трансграничного банка не легло бременем на бюджет отдельной страны Долговые портфели. Банки будут поощрять диверсифицировать вложения в гособлигации, а не сконцентрироваться на бумагах одной страны AML-унификация требований. С июля 2027 года банкам не потребуется поддерживать отдельные IT-системы для каждой страны.

Еврокомиссия настаивает, что унификация правил — это не дерегуляция. Защита вкладчиков и финансовая устойчивость остаются приоритетами.

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Зачем это нужно именно сейчас

ЕС сейчас нуждается в масштабных инвестициях в чистые технологии, оборону и искусственный интеллект. По оценкам Еврокомиссии, ежегодная инвестиционная потребность блока составляет €1,2 трлн. Раздробленный банковский рынок эту потребность закрыть не может: слишком много капитала застревает внутри отдельных стран вместо того, чтобы двигаться туда, где он нужен.

В перспективе банковская интеграция ЕС напрямую касается и Украины как страны-кандидата. Унификация правил и снижение барьеров для трансграничной банковской деятельности будут означать, что украинские банки будут постепенно иметь доступ к более дешевому капиталу и более широким рынкам. Для восстановления страны после войны это критически важно и чем раньше Украина адаптирует свое банковское законодательство к стандартам ЕС, тем быстрее сможет воспользоваться преимуществами реформы.

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