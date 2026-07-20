Еврокомиссия обнародовала план реформирования банковского сектора ЕС. Реформа должна устранить национальные барьеры, мешающие банкам работать по всему блоку, и высвободить инвест-капитал в размере €1,2 трлн в год. Конкретные законодательные изменения ожидаются в I квартале 2027 года. Об этом сообщает издание Euro News.
Еврокомиссия анонсировала план единого банковского рынка: что изменится в 2027 году
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Несмотря на десятилетия работы над Банковским союзом, европейский банковский рынок по-прежнему остается раздробленным по национальным границам. Банки вынуждены выполнять требования по капиталу и ликвидности на уровне материнской компании и каждой дочерней структуры в разных странах. Это замораживает ресурсы внутри отдельных государств и повышает затраты на соответствие требованиям.
Что предлагает Еврокомиссия
Ключевые изменения касаются нескольких направлений:
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Капитал и ликвидность. Материнские банки получат больше возможностей управлять ресурсами всей группы. Для таких гигантов, как UniCredit, BNP Paribas и Santander, эти полномочия будут делиться между ЕЦБ и национальными регуляторами.
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Слияния и поглощения. Национальные органы лишатся части права блокировать или ограничивать трансграничные соглашения
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Защита депозитов. Координация страхования вкладов на уровне ЕС, чтобы банкротство трансграничного банка не легло бременем на бюджет отдельной страны
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Долговые портфели. Банки будут поощрять диверсифицировать вложения в гособлигации, а не сконцентрироваться на бумагах одной страны
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AML-унификация требований. С июля 2027 года банкам не потребуется поддерживать отдельные IT-системы для каждой страны.
Еврокомиссия настаивает, что унификация правил — это не дерегуляция. Защита вкладчиков и финансовая устойчивость остаются приоритетами.
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Зачем это нужно именно сейчас
ЕС сейчас нуждается в масштабных инвестициях в чистые технологии, оборону и искусственный интеллект. По оценкам Еврокомиссии, ежегодная инвестиционная потребность блока составляет €1,2 трлн. Раздробленный банковский рынок эту потребность закрыть не может: слишком много капитала застревает внутри отдельных стран вместо того, чтобы двигаться туда, где он нужен.
В перспективе банковская интеграция ЕС напрямую касается и Украины как страны-кандидата. Унификация правил и снижение барьеров для трансграничной банковской деятельности будут означать, что украинские банки будут постепенно иметь доступ к более дешевому капиталу и более широким рынкам. Для восстановления страны после войны это критически важно и чем раньше Украина адаптирует свое банковское законодательство к стандартам ЕС, тем быстрее сможет воспользоваться преимуществами реформы.
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