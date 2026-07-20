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20 июля 2026, 11:56 Читати українською

В Нью-Йорке школьников будет обучать человекоподобный робот

Школьный округ города Саламанка в западной части штата Нью-Йорк этой осенью станет первым в США, где в классе будет работать полноценный человекоподобный робот. Гуманоида по имени Sally разработала канадская компания Realbotix — однако ее прошлое вызывает больше всего вопросов у родителей, пишет Mashsble.

Школьный округ города Саламанка в западной части штата Нью-Йорк этой осенью станет первым в США, где в классе будет работать полноценный человекоподобный робот.

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Кто такая Sally и как она будет работать

Sally будет иметь «правдоподобную внешность» с силиконовой кожей и длинными каштановыми волосами, будет стационарной, в сидячем положении, но с широким диапазоном движений верхней части тела и мимикой лица.

Робот не будет заменять классного учителя — компания и школа подчеркивают, что речь идет о поддержке обучения для учеников и педагогов. Пилотную программу запустят в выбранных курсах по искусственному интеллекту и робототехнике в рамках статуса округа как STEM-направления Woz ED, с последующим расширением до примерно 500 учеников старшей школы осенью 2026 года.

Вместе с физическим роботом округ получает программную платформу Optio — цифрового аватара, с которым учащиеся могут взаимодействовать на ноутбуках и вне уроков, получая круглосуточную помощь с домашними заданиями на нескольких языках на основе одобренной округом учебной программы.

Цена Sally

Школьный совет города Саламанка одобрил покупку Салли примерно за $57 000 — со скидкой от стандартной цены робота в $95 000. Компания-производитель уверяет, что робот работает на мощности, примерно эквивалентной ноутбуку, он не подключен к открытому интернету, не может записывать видео или аудио и обучен скорее отвечать «я не знаю», чем придумывать ответ.

Перед уроком учащиеся будут идентифицироваться по персональному коду, что позволит «помнить» предварительные разговоры и продолжать их в следующих занятиях.

Встроенные предохранители безопасности

Гендиректор Realbotix Эндрю Кигель сообщил изданию New York Focus, что и гуманоидный робот, и компьютерный аватар научены всегда возвращать разговор к обучающей теме. Упоминания о суициде, самоповреждении или других обозначенных терминах будут автоматически извещать администрацию школы.

В демонстрации для журналистов Кигель рассказал аватару историю о буллинге в школе — система ответила участливо и посоветовала обратиться к доверенному взрослому: учителю, консультанту или директору, а также сообщить родителям.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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