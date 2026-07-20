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20 июля 2026, 9:10 Читати українською

Доллар теряет позиции: инвесторы ждут решений ЕЦБ и ФРС

В понедельник, 20 июля, доллар снизился на азиатских торгах, поскольку доверие инвесторов возобновилось, прервав начавшуюся после эскалации конфликта на Ближнем Востоке трехдневную выигрышную серию и снижение аппетита к риску, пишет Reuters.

В понедельник, 20 июля, доллар снизился на азиатских торгах, поскольку доверие инвесторов возобновилось, прервав начавшуюся после эскалации конфликта на Ближнем Востоке трехдневную выигрышную серию и снижение аппетита к риску, пишет Reuters.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКак отреагировал долларИндекс доллара, измеряющий силу доллара по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,1% до 100,69 после трех дней подряд роста по отношению к большинству мировых конкурентов.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как отреагировал доллар

Индекс доллара, измеряющий силу доллара по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,1% до 100,69 после трех дней подряд роста по отношению к большинству мировых конкурентов.

Евро вырос на 0,1% до $1,1444 накануне заседания Европейского центрального банка позже на этой неделе, в то время как британский фунт подскочил на 0,1% до $1,3463, поскольку Энди Бернем готовится заменить Кира Стармера в должности премьер-министра.

Читайте: Курс доллара и евро на этой неделе: все «подводные камни» валютного рынка

По отношению к иене доллар США остался неизменным на уровне 162,335 иены из-за низкой ликвидности, поскольку Япония отмечала День морской пехоты.

Австралийский доллар вырос на 0,2% до 0,6996 доллара, новозеландский доллар вырос на 0,3% до 0,5858 доллара.

«Покупатели приходят и поддерживают некоторые из более рискованных валют», — сказала Фабьен Ип, рыночный аналитик IG в Сиднее. «Мы видим небольшое восстановление более рискованных валют, таких как австралийский доллар, тогда как фунт стерлингов также немного укрепился», — сказала она.

«Это не столько ослабление доллара, сколько поддержка других валют».

По отношению к китайскому юаню доллар США снизился на 0,1% до 6,772 юаня в оффшорной торговле после того, как Китай в понедельник сохранил свои базовые кредитные ставки неизменными 14-й месяц подряд, что соответствует рыночным ожиданиям.

Читайте также: Гривна под контролем НБУ: прогноз курса доллара и евро в неделю

Ожидание рынка

Рынки продолжают ожидать, что ставки не изменятся на следующем заседании Федеральной резервной системы 29 июля, при этом фьючерсы на фонды ФРС оцениваются с имплицитной вероятностью удержания позиций на уровне 85,6% по сравнению с 61,5% в месяц назад, согласно инструменту FedWatch от CME Group.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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