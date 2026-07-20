В июне 2026 года украинцы активно покупали товары, связанные с охлаждением. На фоне жары в отдельных регионах вентиляторы впервые за последние 12 месяцев вошли в топ-10 самых популярных категорий Rozetka.
Жара изменила онлайн-покупки украинцев: что массово заказывали в июне
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Спрос на категорию вентиляторов в июне вырос на 308% по сравнению с маем. В то же время, отдельный товар в этой категории показал еще более высокую динамику — количество заказов конкретной модели вентилятора увеличилось на 633%.
Самый большой прирост среди отдельных товаров продемонстрировали охлаждающие коврики для животных. Их продажи выросли в 12 раз, или на 1093% по сравнению с маем.
Что покупали чаще всего
Несмотря на сезонные изменения, самые популярные категории товаров почти не изменились. Абсолютным лидером в июне 2026 года и за последние 12 месяцев остается корм для кошек.
В топ-10 категорий в июне вошли:
- корм для кошек;
- уход за полостью рта;
- горячие напитки;
- уход за волосами;
- уход за телом;
- уход за лицом;
- чехлы для телефонов;
- кабеля и адаптеры;
- стиральные средства;
- вентиляторы.
Лидерами продаж традиционно остаются товары повседневного потребления: средства по уходу, бытовая химия, аксессуары для смартфонов и товары для животных.
Отдельно показательно, что горячие напитки стабильно удерживают третью позицию даже летом. Украинцы не отказываются от кофе и чая в жаркое время года, поэтому категория не носит исключительно зимний характер.
Товары-бестселлеры июня
В пятерку самых популярных товаров во июне 2026 года вошли:
- подписка Smart;
- оливковое масло;
- зубная паста;
- набор сухого корма для взрослых стерилизованных кошек;
- таблетки для посудомоечных машин.
Сезонный тренд на охлаждение
Больше всего в июне выросли заказы товаров, связанных с летом, жарой и уходом за домашними любимцами.
Товарами-рекордсменами стали:
- охлаждающий коврик для животных — +1093%;
- упаковка влажного корма для кошек, 26 штук — +923%;
- вентилятор — +633%;
- кофейный напиток 3в1, 50 стиков — +601%.
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