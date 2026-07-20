Жара изменила онлайн-покупки украинцев: что массово заказывали в июне

В июне 2026 года украинцы активно покупали товары, связанные с охлаждением. На фоне жары в отдельных регионах вентиляторы впервые за последние 12 месяцев вошли в топ-10 самых популярных категорий Rozetka.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Спрос на категорию вентиляторов в июне вырос на 308% по сравнению с маем. В то же время, отдельный товар в этой категории показал еще более высокую динамику — количество заказов конкретной модели вентилятора увеличилось на 633%.

Самый большой прирост среди отдельных товаров продемонстрировали охлаждающие коврики для животных. Их продажи выросли в 12 раз, или на 1093% по сравнению с маем.

Что покупали чаще всего

Несмотря на сезонные изменения, самые популярные категории товаров почти не изменились. Абсолютным лидером в июне 2026 года и за последние 12 месяцев остается корм для кошек.

В топ-10 категорий в июне вошли:

корм для кошек;

уход за полостью рта;

горячие напитки;

уход за волосами;

уход за телом;

уход за лицом;

чехлы для телефонов;

кабеля и адаптеры;

стиральные средства;

вентиляторы.

Лидерами продаж традиционно остаются товары повседневного потребления: средства по уходу, бытовая химия, аксессуары для смартфонов и товары для животных.

Отдельно показательно, что горячие напитки стабильно удерживают третью позицию даже летом. Украинцы не отказываются от кофе и чая в жаркое время года, поэтому категория не носит исключительно зимний характер.

Товары-бестселлеры июня

В пятерку самых популярных товаров во июне 2026 года вошли:

подписка Smart;

оливковое масло;

зубная паста;

набор сухого корма для взрослых стерилизованных кошек;

таблетки для посудомоечных машин.

Сезонный тренд на охлаждение

Больше всего в июне выросли заказы товаров, связанных с летом, жарой и уходом за домашними любимцами.

Товарами-рекордсменами стали: