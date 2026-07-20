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20 июля 2026, 9:26 Читати українською

Жара изменила онлайн-покупки украинцев: что массово заказывали в июне

В июне 2026 года украинцы активно покупали товары, связанные с охлаждением. На фоне жары в отдельных регионах вентиляторы впервые за последние 12 месяцев вошли в топ-10 самых популярных категорий Rozetka.

В июне 2026 года украинцы активно покупали товары, связанные с охлаждением.

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Спрос на категорию вентиляторов в июне вырос на 308% по сравнению с маем. В то же время, отдельный товар в этой категории показал еще более высокую динамику — количество заказов конкретной модели вентилятора увеличилось на 633%.

Самый большой прирост среди отдельных товаров продемонстрировали охлаждающие коврики для животных. Их продажи выросли в 12 раз, или на 1093% по сравнению с маем.

Что покупали чаще всего

Несмотря на сезонные изменения, самые популярные категории товаров почти не изменились. Абсолютным лидером в июне 2026 года и за последние 12 месяцев остается корм для кошек.

В топ-10 категорий в июне вошли:

  • корм для кошек;
  • уход за полостью рта;
  • горячие напитки;
  • уход за волосами;
  • уход за телом;
  • уход за лицом;
  • чехлы для телефонов;
  • кабеля и адаптеры;
  • стиральные средства;
  • вентиляторы.

Лидерами продаж традиционно остаются товары повседневного потребления: средства по уходу, бытовая химия, аксессуары для смартфонов и товары для животных.

Отдельно показательно, что горячие напитки стабильно удерживают третью позицию даже летом. Украинцы не отказываются от кофе и чая в жаркое время года, поэтому категория не носит исключительно зимний характер.

Товары-бестселлеры июня

В пятерку самых популярных товаров во июне 2026 года вошли:

  • подписка Smart;
  • оливковое масло;
  • зубная паста;
  • набор сухого корма для взрослых стерилизованных кошек;
  • таблетки для посудомоечных машин.

Сезонный тренд на охлаждение

Больше всего в июне выросли заказы товаров, связанных с летом, жарой и уходом за домашними любимцами.

Товарами-рекордсменами стали:

  • охлаждающий коврик для животных — +1093%;
  • упаковка влажного корма для кошек, 26 штук — +923%;
  • вентилятор — +633%;
  • кофейный напиток 3в1, 50 стиков — +601%.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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