Военнослужащие Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и Государственной специальной службы транспорта (ГОСТ) теперь могут подтвердить свой военный статус с помощью смартфона. В приложении «Армия+» официально запустили электронный военно-учетный документ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В приложении «Армия+» появился электронный военный билет
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Цифровой аналог имеет такую же юридическую силу, как бумажное удостоверение офицера или военный билет.
Его запуск стал возможен благодаря началу работы Реестра военнослужащих. Через него «Армия+» получает актуальные данные из государственных систем, необходимых для подтверждения, что человек военнослужащий и имеет военный статус.
Как формируется военно-учетный документ в «Армия+»
Военнослужащему не нужно подавать отдельное заявление, собирать бумаги или куда-либо обращаться.
После авторизации в Армия+ приложение автоматически получает необходимую информацию через Реестр военнослужащих. Данные о прохождении службы подтверждаются на основе информации по системе учета личного состава «Импульс».
Если данные корректно внесены, документ появляется в приложении автоматически.
Документ станет доступным военнослужащим ВСУ и ГОСТом постепенно. Если его пока нет в «Армии+», вероятнее всего, необходимые данные еще не полны или проходят подтверждение в системе.
Если в воинской части работают с системой учета личного состава «Импульс», военнослужащий может обратиться в службу персонала и попросить проверить актуальность своих персональных и служебных данных.
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Где можно использовать военный документ в «Армия+»
Электронный военно-учетный документ можно использовать для подтверждения принадлежности к категории военнослужащих и военному статусу:
- в воинской части;
- на КПП и блокпостах;
- при взаимодействии с ТЦК и СП, ВСП и полицией;
- в государственных органах, учреждениях и организациях;
- при получении услуг — при наличии соответствующих технических возможностей.
На старте электронный документ в Армия+ доступен при наличии интернета. Следующим шагом станет возможность сформировать выписку из документа, который будет доступен в телефоне офлайн.
Какие данные содержит военный документ в «Армия+»
В электронном военно-учетном документе отображаются:
- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- дата выдачи документа;
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- официальный номер военного документа — он генерируется автоматически, уникален и отличается от номера бумажного удостоверения;
- фото — при наличии данных в системах;
- статус военнослужащего — при наличии данных в системах.
Чтобы открыть полную информацию, нажмите на карту документа в «Армия+». На ее оборотной стороне также размещен QR-код для проверки.
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Как проверить военный документ в «Армия+»
Для проверки нужно отсканировать QR-код с помощью сканера в «Армии+». После сканирования на экране отображаются основные данные документа. Это позволяет проверить, что он действителен именно в момент проверки.
QR-код действует три минуты, после чего автоматически обновляется. Такой срок действия уменьшает риск копирования или повторного использования документа без участия военнослужащего. Документ и QR-код доступны при наличии Интернет-соединения.
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