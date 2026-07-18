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18 июля 2026, 15:09 Читати українською

В приложении «Армия+» появился электронный военный билет

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и Государственной специальной службы транспорта (ГОСТ) теперь могут подтвердить свой военный статус с помощью смартфона. В приложении «Армия+» официально запустили электронный военно-учетный документ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В приложении «Армия+» появился электронный военный билет
Фото: Минобороны

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Цифровой аналог имеет такую же юридическую силу, как бумажное удостоверение офицера или военный билет.

Его запуск стал возможен благодаря началу работы Реестра военнослужащих. Через него «Армия+» получает актуальные данные из государственных систем, необходимых для подтверждения, что человек военнослужащий и имеет военный статус.

Как формируется военно-учетный документ в «Армия+»

Военнослужащему не нужно подавать отдельное заявление, собирать бумаги или куда-либо обращаться.

После авторизации в Армия+ приложение автоматически получает необходимую информацию через Реестр военнослужащих. Данные о прохождении службы подтверждаются на основе информации по системе учета личного состава «Импульс».

Если данные корректно внесены, документ появляется в приложении автоматически.

Документ станет доступным военнослужащим ВСУ и ГОСТом постепенно. Если его пока нет в «Армии+», вероятнее всего, необходимые данные еще не полны или проходят подтверждение в системе.

Если в воинской части работают с системой учета личного состава «Импульс», военнослужащий может обратиться в службу персонала и попросить проверить актуальность своих персональных и служебных данных.

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Где можно использовать военный документ в «Армия+»

Электронный военно-учетный документ можно использовать для подтверждения принадлежности к категории военнослужащих и военному статусу:

  • в воинской части;
  • на КПП и блокпостах;
  • при взаимодействии с ТЦК и СП, ВСП и полицией;
  • в государственных органах, учреждениях и организациях;
  • при получении услуг — при наличии соответствующих технических возможностей.

На старте электронный документ в Армия+ доступен при наличии интернета. Следующим шагом станет возможность сформировать выписку из документа, который будет доступен в телефоне офлайн.

Какие данные содержит военный документ в «Армия+»

В электронном военно-учетном документе отображаются:

  • фамилия, имя и отчество;
  • дата рождения;
  • дата выдачи документа;
  • Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
  • официальный номер военного документа — он генерируется автоматически, уникален и отличается от номера бумажного удостоверения;
  • фото — при наличии данных в системах;
  • статус военнослужащего — при наличии данных в системах.

Чтобы открыть полную информацию, нажмите на карту документа в «Армия+». На ее оборотной стороне также размещен QR-код для проверки.

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Как проверить военный документ в «Армия+»

Для проверки нужно отсканировать QR-код с помощью сканера в «Армии+». После сканирования на экране отображаются основные данные документа. Это позволяет проверить, что он действителен именно в момент проверки.

QR-код действует три минуты, после чего автоматически обновляется. Такой срок действия уменьшает риск копирования или повторного использования документа без участия военнослужащего. Документ и QR-код доступны при наличии Интернет-соединения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Три літри
18 июля 2026, 16:19
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