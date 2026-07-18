Apple обогнала Nvidia и снова стала самой дорогой компанией мира

В пятницу, 17 июля, Apple опередила Nvidia, вернув себе статус самой дорогой компании в мире. Эта ротация лидеров среди технологических гигантов говорит о том, что инвесторы переоценивают перспективы рынка искусственного интеллекта, сообщает Reutes.

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Рост капитализации

По итогам торгов рыночная капитализация Apple составила 4,88 трлн долларов, поскольку цена её акций практически не изменилась. В то же время капитализация Nvidia после падения акций на 3,5 % сократилась примерно до 4,86 трлн долларов.

Эти изменения в рейтинге демонстрируют, что инвесторы начинают смотреть шире, выходя за пределы очевидных бенефициаров ИИ-бума, таких как Nvidia, удерживавшая лидерство почти год. Apple вернулась на первую строчку впервые с апреля прошлого года.

«Apple долгое время считали аутсайдером в ИИ-гонке, поскольку она не инвестировала значительные средства в разработку моделей. Однако сейчас настроения изменились. Apple менее зависима от высокой капиталоемкости (capex) и имеет лучшие позиции для монетизации ИИ через свои сервисы, привязку пользователей к экосистеме и обновление железа. Переоценка акций отражает уверенность в стабильности доходов, а не спекулятивных ожиданий от ИИ», — отмечает Тони Медоуз, руководитель инвестиционного отдела компании BRI Wealth Management.

Для Apple, которую раньше часто упрекали в отставании в сфере искусственного интеллекта, это достижение подтверждает успешность ее усилий по закреплению среди лидеров сектора. Кроме того, этот успех может оказать существенное влияние на то, как будут оценивать финальные месяцы руководства гендиректора Тима Кука, который в сентябре готовится передать свои полномочия Джону Тернусу.

В прошлом месяце компания представила долгожданное обновление Siri. Ожидается, что модернизированный голосовой ассистент поможет Apple сократить отставание от конкурентов из Big Tech и новых ИИ-стартапов в борьбе за лидерство на рынке искусственного интеллекта.

Некоторые аналитики отмечают, что Apple владеет «золотой жилой» для ИИ в виде персональных данных, хранящихся на каждом iPhone. Эти данные способны сделать ответы Siri гораздо более полезными, а самого помощника — более функциональным. Главный вызов состоит в том, что из соображений конфиденциальности эта информация надежно заблокирована внутри операционных систем, и компании придется найти способ монетизировать ее без нарушения безопасности.

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Расходы на ИИ определяют новых фаворитов

В октябре Nvidia стала первой компанией в мире, пересекшей отметку рыночной стоимости в $5 трлн, достигнув уникального результата, недостижимого для конкурентов.

То, что Apple снова вышла вперед, не обязательно означает длительную смену лидерства. Производитель чипов остается ключевым бенефициаром глобальных затрат на ИИ, а его графические процессоры обеспечивают работу большей части индустрии генеративного искусственного интеллекта. В случае смены рыночных настроений Nvidia вполне может вернуть себе первое место.

К тому же сама Apple сейчас находится в шатком положении: компания повысила цены на свои продукты, чтобы компенсировать рост расходов, а такая стратегия может ударить по спросу.

«Я не вижу существенной разницы между ними. Nvidia, вероятно, будет оставаться ключевым игроком во всем, что будет происходить на рынке в дальнейшем», — считает Бенджамин Голл, вице-президент по альфа-исследованиям Segal Marco Advisors.

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Другие компании

Между тем, ИИ-оптимизм распространился на другие сегменты полупроводниковой индустрии. Крупнейшими победителями этого года стали производители чипов памяти, в том числе Micron, чья рыночная стоимость в мае превысила $1 трлн, поскольку инвесторы осознали важность элементов памяти в ИИ-инфраструктуре.

Южнокорейская компания SK Hynix в начале этого месяца тоже вышла на Nasdaq, добавив еще одного сильного игрока в борьбу за внимание инвесторов.

По словам Голла, появление новых участников рынка может сместить фокус инвесторов с чисто акций «Великолепной семерки» на более широкий круг компаний.

Следует отметить, что в июле стремительное ралли технологического сектора столкнулось с турбулентностью, когда инвесторы стали переоценивать жизнеспособность ИИ-рынка. Поэтому полупроводниковый индекс Philadelphia SE Semiconductor упал почти на 19% от своих исторических максимумов. Однако несмотря на столь стремительное падение, с начала года этот индекс продемонстрировал лучшую динамику, чем акции самой Nvidia.