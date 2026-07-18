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18 июля 2026, 11:23 Читати українською

НБУ введет новые правила контроля платежных операций: что изменится

Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект постановления, который должен внедрить единые стандартизированные подходы к контролю за платежными операциями для поставщиков платежных услуг. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ введет новые правила контроля платежных операций: что изменится
Фото: НБУ

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По словам регулятора, новые правила направлены на усовершенствование контроля и сверки платежных операций, чтобы повысить эффективность управления операционными рисками поставщиков платежных услуг.

Проект, в частности, определяет:

  • основы осуществления мер по контролю за платежными операциями;
  • возможность привлечения третьих лиц к выполнению отдельных процессов/работ в рамках осуществления функции мониторинга платежных операций;
  • осуществление НБУ оценки эффективности мер по контролю за платежными операциями;
  • требования к организации предоставлятелями платежных услуг мер по контролю за платежными операциями;
  • контрольные мероприятия в рамках мониторинга платежных операций;
  • возможность самостоятельного внедрения поставщиками платежных услуг правил мониторинга платежных операций;
  • перечень мер по предотвращению неправильного присвоения кодов категорий торговцев (мискодинга), которые должны осуществляться поставщиками платежных услуг;
  • перечень признаков нетипичного поведения пользователей.

В НБУ отметили, что замечания и предложения по проекту постановления будут приниматься до 31 июля 2026 года включительно.

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Напомним

Минфин писал, что Национальный банк расширил перечень способов, которыми банки могут верифицировать клиентов-физических лиц. Новые правила призваны сделать финансовые услуги более доступными для людей, которые испытывают трудности с самостоятельным прохождением стандартных процедур.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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