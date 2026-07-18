НБУ введет новые правила контроля платежных операций: что изменится

Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект постановления, который должен внедрить единые стандартизированные подходы к контролю за платежными операциями для поставщиков платежных услуг. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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По словам регулятора, новые правила направлены на усовершенствование контроля и сверки платежных операций, чтобы повысить эффективность управления операционными рисками поставщиков платежных услуг.

Проект, в частности, определяет:

основы осуществления мер по контролю за платежными операциями;

возможность привлечения третьих лиц к выполнению отдельных процессов/работ в рамках осуществления функции мониторинга платежных операций;

осуществление НБУ оценки эффективности мер по контролю за платежными операциями;

требования к организации предоставлятелями платежных услуг мер по контролю за платежными операциями;

контрольные мероприятия в рамках мониторинга платежных операций;

возможность самостоятельного внедрения поставщиками платежных услуг правил мониторинга платежных операций;

перечень мер по предотвращению неправильного присвоения кодов категорий торговцев (мискодинга), которые должны осуществляться поставщиками платежных услуг;

перечень признаков нетипичного поведения пользователей.

В НБУ отметили, что замечания и предложения по проекту постановления будут приниматься до 31 июля 2026 года включительно.

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Напомним

Минфин писал, что Национальный банк расширил перечень способов, которыми банки могут верифицировать клиентов-физических лиц. Новые правила призваны сделать финансовые услуги более доступными для людей, которые испытывают трудности с самостоятельным прохождением стандартных процедур.