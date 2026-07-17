Сенат США готовит удар по нефтяным доходам рф: сенаторы поддержали санкции Грэма

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 июля 2026, 11:18 Читати українською

Сенат США готовит удар по нефтяным доходам рф: сенаторы поддержали санкции Грэма

Как сообщает Axios, американские законодатели вплотную приблизились к принятию жесткого пакета санкций, направленного на подрыв экономической базы России. Обновленный двухпартийный законопроект получил поддержку более 60 сенаторов. Это гарантирует успешное преодоление процедуры филибастера и открывает путь к финальному голосованию.

Как сообщает Axios, американские законодатели вплотную приблизились к принятию жесткого пакета санкций, направленного на подрыв экономической базы России.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Документ, инициированный ныне покойным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и поддержанный демократом Ричардом Блументалем, демонстрирует солидарность среди политических элит США: он сплотил 39 республиканцев и 22 демократа.

Санкционная петля для энергосектора и «теневого флота»

Основная цель инициативы состоит в создании финансовых барьеров для стран, продолжающих сотрудничество с агрессором в нефтегазовой сфере. Законопроект наделяет президента США полными полномочиями по применению вторичных пошлин в размере 100% на товары из государств, закупающих энергоносители в России.

Фактически это создает ультиматум для крупных импортеров, прежде Китая и Индии, заставляя их выбирать между выгодой от дешевой российской нефти и доступом к американскому рынку.

Помимо прямого давления на покупателей документ содержит жесткие механизмы для борьбы с «теневым флотом» России. Сеть танкеров, с помощью которой Москва годами обходила международные ограничения, попадает под прицел новых регуляций, что должно критически усложнить логистику и сократить экспортные возможности Кремля.

В настоящее время руководство Республиканской партии уже приступило к подготовке к вынесению вопроса на рассмотрение Сената. Благодаря проведению процедуры проверки наличия возражений среди законодателей, путь в сессионный зал стал максимально коротким.

После ожидаемого одобрения в Сенате документ будет направлен в Палату представителей, где он должен получить финальную поддержку для передачи на подпись президенту. Скорость, по которой продвигается эта инициатива, свидетельствует об изменении приоритетов Вашингтона: санкционная политика переходит от формальных ограничений к механизмам, способным физически остановить поступление валюты в бюджет агрессора.

Читайте также: Лидеры G7 согласились усилить санкции против российского энергосектора

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 20 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами