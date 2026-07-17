Сенат США готовит удар по нефтяным доходам рф: сенаторы поддержали санкции Грэма

Как сообщает Axios , американские законодатели вплотную приблизились к принятию жесткого пакета санкций, направленного на подрыв экономической базы России. Обновленный двухпартийный законопроект получил поддержку более 60 сенаторов. Это гарантирует успешное преодоление процедуры филибастера и открывает путь к финальному голосованию.

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Документ, инициированный ныне покойным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и поддержанный демократом Ричардом Блументалем, демонстрирует солидарность среди политических элит США: он сплотил 39 республиканцев и 22 демократа.

Санкционная петля для энергосектора и «теневого флота»

Основная цель инициативы состоит в создании финансовых барьеров для стран, продолжающих сотрудничество с агрессором в нефтегазовой сфере. Законопроект наделяет президента США полными полномочиями по применению вторичных пошлин в размере 100% на товары из государств, закупающих энергоносители в России.

Фактически это создает ультиматум для крупных импортеров, прежде Китая и Индии, заставляя их выбирать между выгодой от дешевой российской нефти и доступом к американскому рынку.

Помимо прямого давления на покупателей документ содержит жесткие механизмы для борьбы с «теневым флотом» России. Сеть танкеров, с помощью которой Москва годами обходила международные ограничения, попадает под прицел новых регуляций, что должно критически усложнить логистику и сократить экспортные возможности Кремля.

В настоящее время руководство Республиканской партии уже приступило к подготовке к вынесению вопроса на рассмотрение Сената. Благодаря проведению процедуры проверки наличия возражений среди законодателей, путь в сессионный зал стал максимально коротким.

После ожидаемого одобрения в Сенате документ будет направлен в Палату представителей, где он должен получить финальную поддержку для передачи на подпись президенту. Скорость, по которой продвигается эта инициатива, свидетельствует об изменении приоритетов Вашингтона: санкционная политика переходит от формальных ограничений к механизмам, способным физически остановить поступление валюты в бюджет агрессора.

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