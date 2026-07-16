Главное за четверг: новый премьер-министр и состав Кабмина, какую валюту лучше покупать

Рада поддержала назначение Корецкого на должность премьер-министра

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром Корецкого Сергея. «За» проголосовало 289 народных депутатов. Сергей Кореецкий менеджер по нефтегазовой отрасли. С апреля 2025 возглавляет НАК «Нафтогаз Украины», а до этого руководил ПАО «Укрнафта» и АО «Укртатнафта».

Верховная Рада поддержала назначение нового состава Кабмина

16 июля 2026 года Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров. «За» 264 народных депутата.

Война в Иране и госдолг США: что выбрать в этих условиях, евро или доллар

Надежды инвесторов на завершение войны между США и Ираном в середине июля снова разрушены. А вместе с ними на повестку дня снова выходят «страшилки» о росте цен на нефть и удорожании мировой логистики. Как на это отреагирует валютная пара доллар/евро и какую валюту лучше покупать в этих условиях, рассказывает Минфин.

Нацбанк усиливает надзор за МФО: кто все еще кредитует под 0%

Работа МФО продолжает претерпевать значительные изменения. В первую очередь из-за усиления надзора и требований Национального банка. Несмотря на это рынок продолжает расти, а кредиты под 0% остаются ключевым способом привлечения клиентов. Минфин подготовил новый Рейтинг самых дешевых кредитов в МФО и рассказывает, на каких условиях их можно получить.

Закрытие ФЛП: три ситуации, когда это создаст проблему

Закрыть ФЛП, чтобы одним движением «обнулить» проблему, — соблазн, понятный каждому предпринимателю в сложной ситуации. Но на практике ликвидация физлица-предпринимателя зачастую не решает ничего, а лишь добавляет новые сложности. О трех конкретных ситуациях, где следует остановиться и подумать об альтернативе, рассказали эксперты юридической компании YANKIV.