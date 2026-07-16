Цены на пшеницу выросли на 7% после атак в Черном море

В четверг, 16 июля, Украина и россия обменялись ракетными и дроновыми ударами по судам в Черном и Азовском морях. Эскалация в одном из ключевых для мирового экспорта зерна регионов уже привела к резкому росту мировых цен на пшеницу. Об этом сообщает Reuters.

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Мировые цены на пшеницу бьют рекорды

Обострение в Черноморском бассейне мгновенно напугало международных трейдеров. Из-за риска срыва поставок покупатели начали срочно переориентироваться на европейский рынок:

В Париже на бирже Euronext сентябрьские фьючерсы на продовольственную пшеницу подскочили сразу на 7% — до 231,75 евро ($265) за тонну. Это самый высокий ценовой показатель с февраля 2025 года.

В Чикаго на бирже CBOT фьючерсы на пшеницу в среду выросли на 5%, хотя утром в четверг цены слегка откатились назад на фоне фиксации доходов.

Морская битва

Украинские военные сообщили, что нанесли удары по меньшей мере по 11 российским судам. В то же время Минобороны рф заявило о поражении морского судна и скоростного катера ВСУ, направлявшихся в порты Одесской области.

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди сообщил, что среди последних целей были пять нефтяных танкеров в Черном и Азовском морях, газовый танкер, три сухогруза и два буксира.

По его словам, с начала месяца украинские силы уже поразили 147 судов.

Украина активизировала атаки в Азовском море с начала июля, а на днях начала системно избивать по российским кораблям и в Черном море. Цель Киева — заблокировать логистику окупантов и изолировать аннексированный Крым.

Удары повлияли на экспорт зерна

По данным Reuters, украинские атаки заставили Россию ограничить судоходство в Азовском море. Через этот маршрут проходит около четверти российского экспорта зерна.

В то же время, российские удары по глубоководным портам Большой Одессы осложнили работу украинской портовой инфраструктуры.

Укрзализныця сообщила, что два из трех черноморских портов продолжали работать в обычном режиме, в то время как порт Черноморск существенно сократил прием зерна.

С начала июля в украинские порты было доставлено 901,3 тыс. тонн зерна, что меньше, чем за аналогичный период прошлого месяца.

По оценкам Всеукраинского аграрного совета, из-за российских ракетных и дроновых атак Украина уже потеряла около трети мощностей по экспорту зерна через черноморские порты.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество немедленно вмешаться и восстановить полную свободу судоходства.

«Это фундаментальный и жизненно важный вопрос для Украины, поскольку Черное море является нашим ключевым торговым маршрутом для экспорта товаров», — подчеркнул глава МИД.