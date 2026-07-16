После повышения стоимости проезда в столице ситуация на транспортном рынке стала парадоксальной. Вместо того чтобы способствовать развитию коммунального транспорта, новые тарифы привели к росту доходности частных перевозчиков. Как отметил соучредитель ОО «Пассажиры Киева» Александр Гречко, маршрутки сохраняют конкурентное преимущество благодаря цене, ведь они оказались дешевле коммунального транспорта.
Экономика киевского проезда: почему повышение тарифов бьет по коммунальному транспорту
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Преимущество маршруток и ценовая нагрузка на пассажиров
Если маршрутка, стоимость проезда в которой составляет 25 гривен, приезжает быстрее муниципального автобуса или троллейбуса, пассажиры выбирают именно ее. Таким образом, вместо модернизации коммунальных сетей город стимулирует отток пассажиров к «серому» рынку частных перевозок.
Критической проблемой остается отсутствие качественных изменений в работе частных перевозчиков. Несмотря на регулярное повышение цен, пассажиры до сих пор не видят базовых сервисов: безналичной оплаты и систем GPS отслеживания. Городские власти фактически отстранились от регулирования этого сегмента, позволяя хаосу продолжаться.
Дальнейшее игнорирование системных проблем и отсутствие контроля за частными перевозчиками будет только усугублять кризис. Коммунальный транспорт нуждается не только в повышении тарифов для покрытия операционных расходов, но и в реальной конкуренции. Транспорт должен работать по единым стандартам города, а не по законам выживания.
Однако финансовая нагрузка на киевлян становится критической даже без учета качества услуг.
Зарабатываем меньше, а тратим на проезд больше
Согласно актуальным данным доля стоимости месячного проездного в Киеве достигла 42,28% от минимальной заработной платы в Украине. Для сравнения, этот показатель в европейских столицах значительно ниже, даже несмотря на более высокую абсолютную стоимость билетов. Киев занял 6 место по стоимости проездного билета — €71 при минимальной зарплате €169.
Такая диспропорция свидетельствует о том, что киевляне тратят львиную долю своего дохода на передвижение по городу, не получая соответствующего уровня сервиса. При низком уровне доходов населения транспортная нагрузка становится одной из самых высоких на континенте.
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