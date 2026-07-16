Экономика киевского проезда: почему повышение тарифов бьет по коммунальному транспорту

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 июля 2026, 18:30 Читати українською

Экономика киевского проезда: почему повышение тарифов бьет по коммунальному транспорту

После повышения стоимости проезда в столице ситуация на транспортном рынке стала парадоксальной. Вместо того чтобы способствовать развитию коммунального транспорта, новые тарифы привели к росту доходности частных перевозчиков. Как отметил соучредитель ОО «Пассажиры Киева» Александр Гречко, маршрутки сохраняют конкурентное преимущество благодаря цене, ведь они оказались дешевле коммунального транспорта.

После повышения стоимости проезда в столице ситуация на транспортном рынке стала парадоксальной.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Преимущество маршруток и ценовая нагрузка на пассажиров

Если маршрутка, стоимость проезда в которой составляет 25 гривен, приезжает быстрее муниципального автобуса или троллейбуса, пассажиры выбирают именно ее. Таким образом, вместо модернизации коммунальных сетей город стимулирует отток пассажиров к «серому» рынку частных перевозок.

Критической проблемой остается отсутствие качественных изменений в работе частных перевозчиков. Несмотря на регулярное повышение цен, пассажиры до сих пор не видят базовых сервисов: безналичной оплаты и систем GPS отслеживания. Городские власти фактически отстранились от регулирования этого сегмента, позволяя хаосу продолжаться.

Дальнейшее игнорирование системных проблем и отсутствие контроля за частными перевозчиками будет только усугублять кризис. Коммунальный транспорт нуждается не только в повышении тарифов для покрытия операционных расходов, но и в реальной конкуренции. Транспорт должен работать по единым стандартам города, а не по законам выживания.

Однако финансовая нагрузка на киевлян становится критической даже без учета качества услуг.

Зарабатываем меньше, а тратим на проезд больше

Согласно актуальным данным доля стоимости месячного проездного в Киеве достигла 42,28% от минимальной заработной платы в Украине. Для сравнения, этот показатель в европейских столицах значительно ниже, даже несмотря на более высокую абсолютную стоимость билетов. Киев занял 6 место по стоимости проездного билета — €71 при минимальной зарплате €169.

Такая диспропорция свидетельствует о том, что киевляне тратят львиную долю своего дохода на передвижение по городу, не получая соответствующего уровня сервиса. При низком уровне доходов населения транспортная нагрузка становится одной из самых высоких на континенте.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает nitrous2000 и 25 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами