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16 июля 2026, 14:33 Читати українською

США вводят 25% пошлины на большинство товаров из Бразилии

Начиная с 22 июля Соединенные Штаты вводят 25% пошлины на большую часть импорта из Бразилии. Об этом в среду, 15 июля, сообщил Офис торгового представителя США (USTR). Это решение стало первым шагом в рамках новой таможенной стратегии администрации Трампа, которая впоследствии может задеть десятки других государств, сообщает Reuters.

США вводят 25% пошлины на большинство товаров из Бразилии

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Что подорожает?

Пошлины коснутся тысяч бразильских товаров, среди которых сахар, сельскохозяйственная техника, одежда, электрооборудование, бумага и сталь. В то же время Вашингтон сохранил большинство исключений, анонсированных в июне. Льготы отменили только для высокочистой растворимой целлюлозы и некоторых немедицинских материалов.

Под действие новых пошлин не подпадают:

  • говядина и кофе;
  • самолеты и авиационные запчасти;
  • энергоносители и редкоземельные металлы;
  • чугун, органический мед и некоторые другие позиции.

Новая волна торговых расследований США

Новая программа пошлин была запущена после того, как ранее в этом году Верховный суд США упразднил ключевой элемент предыдущей тарифной системы Трампа. Теперь правительственная стратегия опирается на расследование «несправедливой торговой практики» в соответствии с разделом 301 Закона о торговле США.

В настоящее время ведомство USTR уже открыло около 80 подобных расследований. Новая волна пошлин угрожает десяткам стран и союзников, включая Китай, Европейский Союз, Индию, Японию, Южную Корею и Мексику.

К оглашению стало логическим продолжением июньской инициативы администрации Трампа. Тогда Вашингтон предложил наказать Бразилию пошлинами из-за целого ряда претензий — от политики в области цифровой торговли до проблемы незаконной вырубки лесов.

«Длительные переговоры с Бразилией в течение последнего года не разрешили эти проблемы. Однако мы остаемся открытыми к диалогу, чтобы добиться давно назревших изменений в вопросах, которые обнаружило это расследование», — заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

Читайте также: США планируют ввести новые пошлины до 12,5% на импорт из 60 стран

Претензии США

Американское расследование против Бразилии началось в июле прошлого года. Среди главных претензий Вашингтона — неэффективная борьба с вырубкой лесов Амазонии и функционирование бразильской системы мгновенных платежей Pix. В правительстве США убеждены, что Pix создает дискриминационные условия и вредит бизнесу международных платежных систем (например Visa и Mastercard). Бразилия все обвинения категорически отвергает.

Более того, Бразилия фигурирует еще в одном расследовании USTR (об использовании принудительного труда в цепях поставок), которое должно завершиться 24 июля. Если вину докажут, стране грозит дополнительная пошлина в размере 12,5%, что увеличит общую налоговую нагрузку на бразильский экспорт в США до 37,5%.

Читайте также: Трамп пока передумал вводить 25% пошлину на машины из Евросоюза

Реакция Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сива назвал американские санкции совершенно безосновательными. В соцсети X он заявил, что страна немедленно запустит ответные процедуры в рамках внутреннего «Закона о взаимности», а также обжалует действия США через механизм разрешения споров во Всемирной торговой организации (ВТО).

Государственный секретарь США Марк Рубио, которого Лула в июне обвинял в антилатиноамериканских настроениях, возложил всю вину на бразильского лидера.

«В течение последнего года Лула ставил собственно его выше выгодного для благосостояния бразильцев соглашения. Его правительство не вело переговоры с нами добросовестно, и эти пошлины — цена его поведения», — заявил Рубио в X.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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