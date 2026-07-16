Предприниматели могут потерять статус упрощенца из-за устаревшего КВЭДа

Госстат официально утвердил переход на новую классификацию NACE 2.1 UA, которая станет обязательным стандартом для всех хозяйствующих субъектов в Украине с начала 2027 года. Следует учесть, что автоматической замены старых кодов КВЭД в государственных реестрах не произойдет, поэтому каждому предпринимателю придется самостоятельно проверить соответствие своей деятельности новым нормам.

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NACE 2.1-UA подготовлена в рамках Программы развития официальной статистики до 2028 г., чтобы внедрить современную международную статистическую классификацию.

Ответственность за правильность кодов лежит исключительно на владельцах бизнеса, ведь для плательщиков единого налога этот вопрос имеет критическое значение для сохранения права на упрощенную систему налогообложения.

Все компании и физические лица предприниматели имеют право осуществлять только те виды деятельности, которые указаны в регистрационных документах. Некорректное обновление классификаторов может привести к аннулированию права использования упрощенной системы или возникновению серьезных налоговых рисков во время проверок.

Именно поэтому придется самостоятельно проанализировать таблицы соответствия КВЭД и NACE 2.1 RU. Проблема состоит в структуре: некоторые устаревшие коды разделяются на несколько специфических направлений, что затрудняет переходный процесс.

Подготовительный период уже длится, и он предусматривает адаптацию информационных систем вместе с сбором данных по принципу двойного кодирования. Уже с 1 января 2027 NACE 2.1 UA официально вводится в действие, а с 2028 года предыдущая классификация КВЭД окончательно прекратит свое функционирование.

Алгоритм действий для бизнеса выглядит следующим образом:

Провести подробный аудит имеющихся кодов деятельности и сопоставить их с обновленным перечнем NACE 2.1 RU. Проверьте возможность прямой замены по принципу друг к другу, где система выполнит обновление самостоятельно. Подать заявление государственному регистратору или обновить данные через портал Действие в случаях, когда старый код распадается на несколько специфических направлений. Обновить регистрационные данные до конца ноября 2026 для предотвращения сбоев в отчетности, участия в государственных тендерах или получения лицензий.

Особую бдительность должны проявить представители сферы ИТ, цифровых сервисов, аренды и логистики, поскольку именно эти отрасли претерпели наиболее ощутимые изменения в структуре категорий.