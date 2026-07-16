Президент внес в Раду кандидатуру Корецкого на должность премьер-министра

В Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра. Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук.

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«Парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой», — написал Стефанчук.

Кто такой Корецкий

Сергей Кореецкий менеджер в нефтегазовой отрасли. С апреля 2025 года возглавляет НАК «Нафтогаз Украины», а до этого руководил ПАО «Укрнафта» и АО «Укртатнафта». Ранее более 20 лет работал в группе компаний «Континиум», в том числе возглавлял сеть автозаправочных комплексов WOG.

Напомним

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что автоматически означало отставку всего Кабинета министров.

15 июля Корецкий принял участие в заседании фракции Слуга народа. Среди приоритетов работы правительства Корецкий назвал поддержку людей, подготовку к отопительному сезону, укрепление сил обороны, защиту инфраструктуры.