«Укрпочта» изменит правила отправки посылок в США

Укрпочта с 21 июля обновит правила оформления посылок в США из-за изменений таможенных требований, которые вступят в силу в США 24 июля по решению президента Дональда Трампа. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

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Что изменится

Вместо единой ставки пошлины в 10% в США введут дифференцированные ставки в зависимости от категории товара.

В то же время, порог стоимости для упрощенного таможенного оформления увеличится с $800 до $2500. По словам Смилянского, это увеличит возможности украинских экспортеров.

Для всех коммерческих отправлений станет обязательным указание 10-значного кода товара по УКТ ВЭД.

Компания рекомендует оформлять все отправления в США через личный кабинет «Укрпочты». Там отправители будут сразу видеть сумму пошлины, которую нужно будет уплатить.

В отделениях на переходный период без предварительного оформления будут принимать только посылки-подарки в США, пока продолжается доработка ИТ-систем. Для таких отправлений правила не изменяются: беспошлинный лимит составляет $100, а один отправитель может послать не более пяти подарочных посылок в месяц.

Смилянский сообщил, что для внедрения новых требований «Укрпочта» привлекла американского таможенного брокера Zonos, который поможет обеспечить новые процедуры оформления.

Что предшествовало

Изменения в США происходят на фоне полного отказа от льготного растаможивания дешевых посылок. Еще в июле 2025 года Трамп подписал указ, отменивший беспошлинный порог в $800 для товаров из всех стран мира.