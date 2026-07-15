Минфин США сообщил о выпуске золотой монеты с Трампом

Монетный двор США планирует выпустить новую золотую монету номиналом один доллар с профилем президента Дональда Трампа, приуроченную к юбилею страны. О планах выпустить новую монету сообщил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент, передает Bloomberg.

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Выпуск приурочен к 250-летию независимости государства, которое будет отмечаться в 2026 году.

«В год, когда Америка отмечает 250-летие независимости, Монетный двор США начнет чеканить новую золотую монету достоинством один доллар в честь вечного наследия свободы и неизменного символа патриотизма», — заявил Бессент.

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По словам главы Минфина, появление Трампа на монете призвано подчеркнуть силу американских ценностей и приверженность Соединенных Штатов идеалам свободы. Юбилейная дата связана с принятием Декларации независимости.

Предыстория

Министерство финансов США еще в прошлом году обсуждало возможность выпуска однодолларовой монеты с изображением Дональда Трампа.